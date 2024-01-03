MİT’ten Mossad’a mesaj: ‘Ölüler Şehri Operasyonu’

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2021 yılı ekim ayında 29 kişiyi kapsayan “Muteni Operasyonu”, 2022 yılı Aralık ayında 68 ajanın gözaltına alındığı “Neoplaz Operasyonu”, 2023 yılı Nisan ayında 17 ajana yönelik “Nekpet Operasyonu” sonrasında, dün de 46 kişiye hedef alan “Köstebek/Nekropol Operasyonu” başlatıldı.

Dün başlatılan operasyon, Türkiye’yi tehdit eden soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ve Türkiye’de suikastlar işleneceği tehdidinde bulunan Mossad’a anlamlı bir cevap özelliği taşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile 46 isme yönelik çalışmayı yürüten MİT, operasyona antik çağda mezarlıklar için kullanılan “ölüler şehri” anlamına gelen “Nekropol” adını verdi. Emniyet’in verdiği isim ise, ajanları tarif etmekte kullanılan “Köstebek” oldu. Böylece 46 Mossad ajanına yönelik “Köstebek/Nekropol Operasyonu” başladı.

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İKİ YILDA 51 KİŞİ TUTUKLANDI

MİT, Mossad’ın “ajan” olarak devşirdiği yabancı şahıslara yönelik 2021’deki operasyon ile özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik 2022’deki operasyon sonrasında 58’i yabancı, 39’u T.C. vatandaşı toplam 97 kişiye uygulama yaptı. İlk aşamada bunlardan 51’i tutuklandı.

Bunun haricinde İsrailli ajanlar ile yurtdışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail istihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebekesi Nisan 2023’te çökertildi. Son olarak İsrail İstihbarat Servisi’nin Malezya’da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Omer Al Belbaisy’e yönelik girişimi engelledi.

34 GÖZALTI 12 FİRARİ

MİT ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı şahıslara yönelik Ocak 2024’te yeni bir operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün sabah İstanbul merkezli toplam 8 ilde, çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı. 12 kişinin de önceden yurtdışına çıkığı belirlendi. MİT, Türkiye’yi tehdit eden Mossad’ın sadece sahadaki eleman yapılanmasını değil, çalışma yöntemlerini de deşifre etti.

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MOSSAD’IN ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ

Buna göre Mossad, Türkiye’de devşirdiği yerli ve yabancı kişileri taktik bazda, yani kısa süreli iş yapan elemanlar olarak kullanıyor. Türkiye’de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ediyor.

Bu kapsamda, İsrail İstihbaratı tarafından sosyal medya sitelerinde veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşarak kullanılmaya uygun kişilerin kendileriyle temasa geçmesi sağlanıyor.

Bu ilanlara ve linklere dönüş yapan kişilere çeşitli işler verilerek nihai göreve hazırlanması sağlanıyor. İlk temasın ardından operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail Servisi, kaynaklarıyla sadece yazılı olarak iletişim kuruyor.

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Kaynaklarına yapacağı ödemelerde ise aracı ve canlı kurye kullanıyor. Kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalışıyor.

Mossad aracı ve canlı kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada verdiği ilanlarla temin ediyor. Para transferlerinin illegal bahis ve kumar parası olduğunu belirterek kişileri ikna ediyor.

DEZENFORMASYONA ÇALIŞIYORLAR

İsrail İstihbaratı taktik seviyede ilişki kurduğu bu elemanları üzerinden parça parça iş yaptırarak asıl hedefine yönelik eylem planını oluşturuyor.

Bu elemanları kullanan İsrail İstihbaratı; bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf ve video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp ve yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra web sitesi kurma/yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmaları da yürütüyor.

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Bunların haricinde Mossad tarafından hedef kişi ya da kurumların IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hack’lenmesi veya sızılması ile Türkiye’deki yabancı şahıslara yönelik veri oluşturulması gibi siber faaliyetlerde de bulunuluyor.

YURTDIŞINDA BULUŞUYORLAR

Öte yandan, taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda Mossad’ın gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişiler ile Türk İstihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurtdışında bir araya geldiği tespit edildi.

İsrail İstihbaratı, sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu şahıslarla, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun maske kullanarak ilk teması sağlıyor.

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Ele alınan kişinin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan maske, yüklü miktarda ödemeler yapılarak destekleniyor.

Elemanlar yurtdışı seyahatlerinde konforlu otellerde ağırlanırken, lüks restoranlara davet ediliyor, özel gezi ve tur programlarına dahil ediliyor. Mossad devşirdiği, ele geçirdiği ajanları ayrıca yalan makinesi testine tabi tutuyor.

ÖZEL PARA ÇANTALARI

İsrail istihbarat örgütü Mossad, yurtdışında buluştukları elemanlarına elden ödeme yapıyor. Ödemenin gümrükte sorun olacak kadar yüksek miktarda olması halinde, gizli bölmeleri bulunan özel tasarımlı çantalarla veriliyor.

Bu çantalarla X-ray cihazı kontrollerinde ve köpekli aramalarda sorun yaşanması engelleniyor.

Elemanlara, yurtdışı görüşmelerinde gizli haberleşme eğitimi veriliyor. Bu aşamadan sonra iş ile ilgili hususlar gizli haberleşme sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Takip, gözetleme, foto dokümante, keysing, raporlama, faaliyetin güvenliği eğitimleri İsrail’den gelen özel bir ekip tarafından veriliyor.

İran ve Irak sınırından Türkiye’ye kaçak insan ve mal geçirilmesi, bilgisayar korsanı bulunması, Güvenli Ev (Safe House) temin edilmesi, eylemlerde kullanmak üzere ambulans şirketi ayarlanması gibi olası eylemlerin önemli aşamalarının hazırlıkları da bu elemanlara yaptırılıyor.

Operasyonlar Mossad hücreleri ölene kadar sürecek.

MİT’İN MOSSAD’A YÖNELİK OPERASYONLARI







