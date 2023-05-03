MİT, DEAŞ liderini nasıl buldu, nasıl vurdu...

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Ebu Bekir El Bağdadi liderliğindeki örgüt Suriye’de faaliyet gösteren El Nusra Terör Örgütü ile birleşerek El Kaide’den bağını tamamen kopardı ve 2013 yılından “Devletü’l İslemiyye fi’l Irak ve’ş Şam”ın (Irak Suriye İslam Devleti-DEAŞ) kuruluşunu ve sözde “hilafeti” ilan etti.

4 Temmuz 2014 günü El Bağdadi Musul’da bulunan El Nur El Kebir Camisi’nde Cuma hutbesine çıkarak DEAŞ terör örgütünü “İslam devleti”, kendisini de sözde “halife” olduğunu duyurdu.

KENDİSİNİ ‘HALİFE’ İLAN ETTİ

El Bağdadi, sözde halifeliğini güçlendirmek için ismini değiştirdi. Kendisinin Hazreti Muhammed’in soyundan geldiğini, dolayısıyla Kureyş olduğunu söyleyerek adını Ebu Bekir El Bağdadi, El Hüseyni El Kureyşi şeklinde değiştirdi.

Böylece halifeliğin ancak Kureyş soyundan olacağına dair Sünni inancını da kullanarak liderliğini güçlendirmeyi amaçladı.

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Irak ve Suriye’de işgal ve vahşet derecesinde katliamlara imza atan uluslararası bir terör örgütüne dönüşen DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi Türkiye’nin de verdiği destekle 27 Ekim 2019’da ABD operasyonuyla öldürüldü.

‘KUREYŞİ’ ADINI ALDILAR

El Bağdadi’den sonra yerine Ebu İbrahim El Kureyşi/Abdullah Kardaş kod adlı Amir Muhammed Abdurrahman El Mevla El Sebli geçti.

Sözde halifeliğini ilan ettiği için o da El Bağdadi gibi ismini değiştirip Hazreti Muhammed’in soyundan geldiğini belirterek “Ebu İbrahim El Kureyşi” adını aldı.

3 Şubat 2022 tarihinde ABD özel kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye sınırına yakın bir noktada düzenlediği bir operasyonda öldürüldü.

Örgüt içinde Murad Al Hasan/Ebu Zeyd/Üstaz Zeyd kod adlarını kullanan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai de peygamber soyundan geldiğini söyleyerek diğer DEAŞ liderleri gibi ismini değiştirip Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi adıyla sözde halife olduğunu ilan etti.

Iraklı olan Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi’nin de 2022 yılı kasım ayında öldürüldüğü duyuruldu.

MİT EKİBİ DEVREDE

Terör örgütü sözcüsü, 30 Kasım 2022 günü DEAŞ lideri olarak Ebu Hüseyin El Kureyşi’nin atandığını duyurdu.

2013 yılında DEAŞ’a katılan ve kısa süre içerisinde üst düzey görevlere yükselen Ebu Hüseyin El Kureyşi Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 29 Nisan 2023 günü düzenlediği operasyonla öldürüldü.

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Sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen DEAŞ terör örgütünün liderinin Afrin/Cinderes’te olduğu bilgisini alan MİT, Ebu Hüseyin El Kureyşi’nin yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını aldı.

DÖRT SAATLİK OPERASYON

Bunun üzerine MİT’in özel operasyon ekibinin düzenlediği gizli operasyonla DEAŞ liderinin gizlendiği ev abluka altına alındı. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan Suriye’nin kuzey bölgesindeki eve yönelik dört saat süren operasyonda Ebu Hüseyin El Kureyşi ölü ele geçirildi. Operasyon öncesi “Teslim ol” çağrılarına olumlu cevap vermememesi üzerine MİT’in özel operasyon ekibi evin çevre/bahçe duvarını, arka giriş kapılarını ve evin yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.

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Ancak Ebu Hüseyin El Kureyşi yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Operasyon sırasında MİT özel operasyon ekibi ve sivillere zarar gelmedi.

MİT’in DEAŞ’la mücadelesi, örgütle mücadelede PKK/YPG’ye sırtını dayayan ABD başta olmak üzere tüm dünya tarafından takip ediliyor. Türkiye bir terör örgütü olan DEAŞ’la mücadelenin başka bir terör örgütü olan PKK/YPG ile yapılamayacağını göstermiş oldu.

TÜRKİYE’nin DEAŞ ile mücadelesi yurtiçinde ve yurtdışında etkili biçimde devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2014’ten bu yana 20 bin 876 DEAŞ militanı gözaltına alındı, 5 bin 791 kişi tutuklandı. DEAŞ’la mücadele kapsamında bugüne kadar 818 kişi etkisiz hale getirilirken operasyonlarda 36 kişi öldürüldü, 2 kişi de yaralı olarak ele geçirildi.