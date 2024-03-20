Mafya deyimiyle bunun adı ‘kafa kopartma’

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İfade verenler arasında CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas da vardı.

Fatih Keleş’in “Paraları ondan teslim aldım” dediği, şimdi CHP milletvekili olan İmamoğlu’nun avukatı Turan Taşkın Özer de “tanık” olarak savcılığa çağrıldı.

Binayı satan Ali Rıza Braka ifade verirken, başından beri işin içinde olan ve suskunluğunu koruyan dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.

İMAMOĞLU’NUN EKİBİ

İfadeleri özetlemek gerekirse; CHP’liler, Özgür Nas’ın parti yetkilisi olarak orada bulunduğunu ve tesellüm makbuzunu imzaladığını anlatırken, Can Poyraz gibi o da paraları İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in getirdiğini söyledi. Fatih Keleş paraları İmamoğlu’nun avukatı, dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer’den teslim aldığını, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü’nü taşımada yardım etmesi için çağırdığını, paraları satıcının avukatı Gökhan Taşkapan’ın ofisine götürdüklerini anlattı.

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Deste deste sayılan paralardan TL olan kısmı satıcı Ali Rıza Braka’ya hukuki geçerliliği tartışmalı olan bir A4 kâğıdına atılan imza karşılığı teslim edilirken, deste deste euroların ne olduğu bilinmiyor. Çünkü Braka, ifadesinde parayı TL olarak aldığını euroları ve yabancı paraları görmediğini söyledi.

AÇIKLAMADAKİ YALANLAR

Tüm bunların yanında Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Turan Taşkın Özer’in teslim ettiği, kasası Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın çantalarla, çuvallarla taşıyıp avukat Gökhan Taşkapan’ın ofisine getirilen paraların nereden, kimden, ne karşılığı alındığı hâlâ bilinmiyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 11 Mart günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, görüntülerde yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın adı verilmeyerek gizlenmişti. Açıklamada, sayılan paraların bina alımı için yapılan bağışlar olduğu da yalan çıktı. Ayrıca CHP İl Başkanı Özgür Çelik, paranın kaynağını şöyle izah etmeye çalıştı;

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“O dönemde bir kampanya düzenlendi; ‘Bir tuğla da sen koy’, hatta reklam filmleri var. Bazı insanlar banka yoluyla bağışta bulunmak istemediler. Diyorlar ki; ‘Ben iş yapıyorum, ticaret yapıyorum CHP hesaplarına banka yoluyla bağış yaparsam sıkıntı yaşayabilirim’ kaygısı taşıyorlar, mevcut iktidar kaygı ve korkusuyla elden de bağışlar yapabiliyorlar.”

Ancak, bağış kampanyasından sadece 150-200 bin TL toplandığı ve paranın kaynağının “bağışlar” olmadığı da ortaya çıktı.

Yani hâlâ paranın kaynağı muamma. Paralar İmamoğlu’nun avukatı olan CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer’den alındıysa oraya nereden ve kimden geldi? Hâlâ tam olarak ortaya çıkmadı.

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İMAMOĞLU EKİBİ İSTEMİŞ

Bununla ilgili ilk ipucunu satışa aracılık eden ve paralar ofisinde sayılan avukat Gökhan Taşkapan verdi.

18 Mart 2024 günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi sahibi olarak beyanda bulunan Taşkapan, “Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu’nun ekibi istedi” dedi. Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu’nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini ve sürecin devamını İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz’ın yönettiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın verdiği beyanları yalanlayan Taşkapan, “İfadelerde Fatih Keleş’in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiği belirtilmektedir. Halbuki Keleş öğlen 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir” dedi.

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CHP VE İMAMOĞLU KORKUSUNDAN

Gökhan Taşkapan paranın kaynağı olabilecek örneklerden birini şöyle anlattı:

“CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat’ın sahibi Metin Gül’ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi, bu nedenle birçok kez Metin Gül’ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik.

Metin Gül, bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer’de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP’den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş’in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. Bu nedenle bize, ‘Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim’ dedi. 11 Aralık 2019’da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik”

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Yani, inşaatçı Metin Gül, CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in dediği gibi “iktidar korkusundan” değil, Ekrem İmamoğlu başta CHP’li belediyelerin korkusundan sözde yardıma zorlanmış.

İHALEYİ VERECEKLERİ KİŞİDEN PARA

Taşkapan ifadesinde ayrıca, ofise gelen giden paraları Keleş’in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, “Bunun İBB’den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz’a teslim edildi” dedi.

İşte buna mafya sözlüğünde “kafa kopartma” diyorlar. İşlerinin durdurulacağından korkan işinsanlarına gizli, açık tehdit ya da ihale karşılığı verilen milyonlar.

Tek başına “haraç” kelimesi karşılamaz, tam “kafa kopartma” bunun adı.

Zaten “İmamoğlu’nun kasası” denilen Fatih Keleş’in basında sıkça dile getirilen lakabı da “Kafa Koparan”...