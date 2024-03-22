‘Kafa kopartma’da tüm yollar İmamoğlu’na çıkarken o neden susuyor

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Skandal patlayınca önce “İstanbul CHP İl Başkanlığı’nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde...” sonra da “Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil” dedikten sonra konuyla ilgili ağzını bıçak açmıyor.









İfadeleri alınanların tamamına yakını İmamoğlu’nun ya kasası ya da en yakınındaki isimler. İfadelerde de adı geçtiği halde İmamoğlu suskunluğa bürünüyor. Balya balya paraları çantalarla valizlerle avukatlık bürosuna getiren İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş, paraların taşınmasına ve sayımına yardım eden ama bunu neden yaptığını hatırlamadığını söyleyen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş’in paraları aldığını söylediği kişi ise İmamoğlu’nun avukatı dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer.

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‘KAFA KOPARTMA’ YÖNTEMİ

Özellikle para alışverişinin yapıldığı büronun sahibi avukat Gökhan Taşkapan’ın şu sözleri çok önemli: “CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat’ın sahibi Metin Gül’ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi, bu nedenle birçok kez Metin Gül’ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik.

Metin Gül, bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer’de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP’den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş’in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. Bu nedenle bize, ‘Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim’ dedi. 11 Aralık 2019’da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.”



Taşkapan ifadesinde ayrıca, ofise gelen giden paraları Keleş’in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, “Bunun İBB’den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz’a teslim edildi” dedi.

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İBB ÇANTASIYLA PARA



Ben son yazımda Gökhan Taşkapan’ın ifadesinden bu bölümleri yayınladıktan sonra para sayma daha doğrusu para taşıma ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Üzerinde “İBB Spor Kulübü” yazılı bir çanta ile para getirildiği görülüyor.

Bir başka karede ise avukatlık bürosuna Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin’in önce Özel Kalem Müdürü daha sonra Başkan Yardımcılığı’na getirdiği Onur Öksel’nin para getirdiği görülüyor. Savcılığın ifadesi alınması için talimat çıkardığı Öksel’nin Başkan Yardımcısı olarak sorumlu olduğu alanlar ise dikkat çekici; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü.

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ÖZEL, CHP MİLLETVEKİLİ KONUSUNDA SUSKUN

İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş ifadesinde paraları İmamoğlu’nun avukatı olan Turan Taşkın Özer’den aldığını söylerken “Tanık” olarak ifadeye çağrılan ve şu anda CHP milletvekili olan Özer’in hiçbir açıklama yapmaması da dikkat çekiyor. Skandal konusunda topu Canan Kaftancıoğlu’na atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çanta çanta paraların alındığı söylenen CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında ağzını açmıyor.

Keleş’in, paraları Özer’in ofisinden aldığını söylemesine rağmen ortaya çıkan yeni görüntüler para sayma sırasında çanta ve valizlerle para getirildiği görülüyor. Fatih Keleş, Turan Taşkın Özer’in verdiği paralar için “bağış” dediğini söylüyor. Ancak bunun yalan olduğu açık.

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Çünkü yapılan bağış kampanyasında toplanan para 150-200 bin TL civarında. 15 milyon liralık para balyalarının yanında devede kulak.



Turan Taşkın Özer ise TBMM’de görev yapan milletvekili olduğu halde konuyla ilgili tek söz etmiyor. Başta da söylediğim gibi asıl dikkat çeken İmamoğlu’nun tüm bunlara tepkisizliği.

KILIÇDAROĞLU, “PARA KULELERİNİ” BİLDİĞİ İÇİN Mİ “GEÇMİŞİ TEMİZ BİRİ” TARİFİ YAPTI



2023 seçimlerinin hemen ardından Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “değişim” söylemi sonrası en yakınındaki isimlerin ihaneti sonucu CHP Genel Başkanlığı’nı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, o süreçte ilginç bir açıklama yapmıştı. Kendisinden yerini alacak kişiyi de tarif ederken, “Partinin ilke ve değerlerine bağlı, partiyi ileriye götürecek geçmişi temiz biri çıkarsa hemen bırakırım” demişti. Bu mesajın Ekrem İmamoğlu’na yönelik olduğu basında çokça konu edildi. Hatta İmamoğlu’nun şaibeli para ilişkilerini bildiği yorumları yapılmıştı.









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Gazeteci Emin Pazarcı, telefonla görüştüğü Kılıçdaroğlu’nun CHP il binasının alımı ile ilgili ortaya çıkan “para kuleleri” skandalıyla ilgili de rahatsız olduğunu açıkladı. Asıl soru şu; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun etrafında dönen bu işlerden ve genel başkanlığı döneminde yaşanan bu skandaldan haberdar mıydı?