Hakkında terör soruşturma ve yargılaması olan PKK/DEM’li 27 belediye başkanına kayyum yolda

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* Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, başkanlık makamında ve internet sitesindeki Türk bayrağını kaldırdılar.

* Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne bağlı Bağcılar’daki bağ evinde terör örgütü PKK marşı eşliğinde temizlik faaliyetlerine giriştiler.

* 31 Mart seçimleriyle PKK/DEM Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, PKK terör örgütünün yayın organına çıkarak Türkiye’de baskı ve zulüm altında oldukları yalanını söyledi.

* Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası, makam odasına girildiği sırada grup içinde bulunan bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duvarda asılı fotoğraflarını eliyle göstererek, Kürtçe hakaret etti.

* Bağlar Belediyesi PKK’lı kadın teröristler için heykel açılışı yaptı.

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* Mardin Belediyesi’nde İstiklal Marşı okunması önerisini reddettiler.

* Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi.

PKK/DEM’E KAPATMA DAVASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan olaylarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Diyarbakır ve Mardin Cumhuriyet savcılıklarının soruşturma başlattığını açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in imzasıyla PKK’nın siyasi kolu DEM’in yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istendi. Yani daha önce kapatılan PKK terör örgütünün partilerinin devamı olan PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu.

PKK/HDP’YE 48 KAYYUM

PKK’nın siyasi kolunun adı DEM de olsa HDP de olsa TBMM gibi kazandığı belediyelerde de terör örgütü propagandasına kesintisiz devam ediyor. Hatırlanacağı gibi bu nedenle PKK/HDP’nin 2019 seçimlerinde kazandığı 65 belediyeden 48’ine tedbir olarak kayyum atanmıştı. Bu kez PKK/DEM adıyla girdikleri seçimlerde ise toplam 78 belediye başkanlığı kazandılar. PKK/DEM’in elinde bu anda 3 büyükşehir, 7 il, 58 ilçe 10 belde belediye başkanlığı bulunuyor. Bu konuda yaptığım araştırma sırasında ilginç ayrıntılara ulaştım.

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SEÇİM ÖNCESİ SORUŞTURMA



* PKK/DEM 31 Mart seçimlerinde 78 belediye başkanlığı kazandı. Göreve başlayan belediye başkanlarından 27’si hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunuyor. Hakkında seçimden önce terör örgütü üyeliği, yardım yataklık veya terör propagandası yapma gibi suçlardan soruşturma ve yargılaması devam eden PKK/DEM’li belediye başkanları şunlar:

* Batman-Gülistan Sonuk,



* Diyarbakır Yenişehir-Safiye Akdağ,



* Diyarbakır Lice-Dilek Diyar Özer,



* Hakkari Yüksekova-Şadiye Kırmızıgül,



* Kars Kağızman-Mehmet Alkan,



* Mersin Akdeniz-Hoşyar Sarıyıldız,



* Şanlıurfa Halfeti-Mehmet Karayılan,



* Şanlıurfa Suruç-Ayten Kaya,



* Şırnak Cizre-Güler Yerbasan,



* Tunceli-Cevdet Konak,



* Elazığ Karakoçan-Cafer Oğuz,



* Ağrı-Hazal Aras,



* Diyarbakır Kayapınar-Gülşan Sincar,



* Diyarbakır Kulp-Fatma Ay,



* Hakkari-Mehmet Sıddık Akış,



* Iğdır -Mehmet Nuri Güneş,



* Mardin-Ahmet Türk,



* Mardin Artuklu-Mehmet Ali Amak,



* Siirt-Sofya Alağaş,



* Siirt Kurtalan-Ali Riza Bingöl,



* Şırnak Silopi-Jiyan Ormanlı,



* Van-Abdullah Zeydan,



* Van İpekyolu-Cevdet Altındağ,



* Van Başkale-Şengül Polat,



* Van Tuşba-Hanım Akkoş,



* Van Özalp-Sakine Kutpınar,



* Van Bahçesaray-Ayvaz Hazir

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ADLİ SİCİL TEMİZ ÇIKTIĞI İÇİN

Halen haklarında kesinleşmiş hüküm bulunmayan yani soruşturma ve kovuşturma devam eden bu kişiler Adli Sicil Belgesi temiz çıktığı için seçime girebildiler. Ancak seçime girmelerinde yasal engel olmamasına rağmen haklarında terör örgütü suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma devam ettiği için bu durum Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddesince İçişleri Bakanlığı’na kayyum atanmasını zorunlu hale getiriyor

Anayasa’nın 127. maddesi İçişleri Bakanı’na şu yetkiyi veriyor: “...Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.”

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Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin, “Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46. maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir” hükmüne göre bunlara kayyum atanıyor. Atama işleminin yapılması ise Belediye Kanunu’nun 46. maddesine göre şöyle gerçekleşiyor: “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır.”

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Kısacası, kesinleşmiş hüküm olmadığı için seçime girme hakkı bulunan bu 27 PKK/DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre kayyum atanması yasal zorunluluk. Bakanlığın çalışmaları da devam ediyor.