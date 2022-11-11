FETÖ’nün ‘Gaye-i hayali’ çökerken...

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GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU

FETÖ elebaşını ve örgütü bu derece “ümitsizliğe” iten gelişme, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları’nın koordinesinde 18 Ekim 2022 günü, 59 il merkezli olarak gerçekleştirilen “Gazi Turgut Aslan Operasyonu” oldu.

Bir gün içinde güncel yapılanması üyesi 704 FETÖ mensubundan 18’i aktif kamu görevlisi olmak üzere 677’si gözaltına alındı. 222 mahrem kurye tutuklandı, 368’i hakkında adli kontrol kararı alındı. 86 kişi Emniyet ve savcılıktan serbest kaldı. 45 mahrem kurye de ‘etkin pişmanlık’tan yararlanarak itirafçı oldu. Operasyonda örgüt yönetiminin yolladığı 26 milyon TL’ye de el konuldu.

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FETÖ’nün mahrem/kurye operasyonu sonucunda; örgütün yeniden yapılanma faaliyetlerini hızlandırdığı, mahrem yapılanmaların tekrar organize edildiği, cezaevinden çıkan FETÖ üyelerinin güncel yapılanmada aktif rol aldıkları, öğrenci yapılanmasının faaliyete geçirilerek kamuya sızma girişimlerine devam edildiği tespit edildi.

Bunun için, 2016’ya kadar yurtdışına çıkardığı paraların bir kısmını, örgütten kopuşları önlemek için tersine akışla yurtiçinde aktardığı belirlendi.

FETÖ’CÜLERİ ŞOK EDEN OPERASYON

Operasyonda, yeni güncel yapılanma, mahrem yapılanma, finansal yapılanma ile kuryelerin çalışma biçimlerinin de deşifre edilmesi FETÖ elebaşı dahil örgütün yurtdışındaki üyeleri arasında moral bozukluğuna yol açtı. Asıl etkisini ise yurtiçindeki FETÖ üyeleri arasında yarattı. Emniyet’in 8 ay hiçbir sızıntı olmadan sessizce yürüttüğü operasyonu önceden haber alamamış olmaları ve bir gün içinde 59 ilde 704 kişiye operasyon yapılmış olması tam bir şok etkisi yarattı.

HAPİSTEN ÇIKANLARIN YÜZDE 93’Ü ÖRGÜTLE TEMASTA

YURTİÇİNDEKİ FETÖ üyelerini şoka sokan ayrıntı ise, FETÖ’nün yurtdışı yapılanması tarafından, sadece etkin pişmanlıktan yararlanmayan ve örgüte sıkı sıkı bağlı olan üyelerinin yüzde 20’sine finansman aktarıldığının ortaya çıkması oldu. FETÖ üyelerinin çoğu böyle bir para aktarımının olduğunu operasyonla öğrendi. Operasyonun içeriği kadar yapılış biçimi hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki FETÖ’cüleri şaşkınlığa uğrattı.

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Emniyet birimlerinin alışık olunmayan yöntemler kullanması, hazırlıksız yakanan FETÖ’cüleri allak bullak etti. Örgüt üyelerinin çoğunun telefonlar açık bir şekilde ele geçirilerek, telefonlarını sıfırlamalarına imkân verilmedi. Gözaltına alınanların üzerinden veya adreslerinden birden fazla telefon çıktı. Örgüt yönetiminden gelen talimat gereğince şüphelilerin yalnızca örgütsel faaliyetlerde kullanmak amacıyla ikinci veya üçüncü telefona sahip olduğu anlaşıldı.

Telefonlarının açık biçimde ele geçirilmesinden dolayı örgütten gelen talimatları inkâr edemeyen FETÖ’cülerden birçoğu ‘etkin pişmanlık’tan yararlanmak zorunda kaldı.

Deliller ve itiraflar, FETÖ’nün “hukuk” ve “bilişim” isimli iki grup kurduğunu da ortaya çıkardı.

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FETÖ’CÜ KHK’LILAR ÖRGÜTE ÇALIŞIYOR

Gözaltı kararı verilen 704 kişiden, 153’ü daha önce KHK ile ihraç, 18’inin aktif kamu çalışanı, 238’inin Bylock kullanıcısı, 40’ının sınav soruşturması şüphelisi, 72’sinin Emniyet/TSK mahrem yapılanması üyesi olması şunu ortaya çıkardı: Etkin pişmanlıktan faydalanmayarak hüküm giyen örgüt üyeleri, cezaevinden radikalleşerek çıkıyor ve örgüt bu isimlere güncel yapılanmada sorumlu düzeyde görev veriyor. Örgütün cezaevinde bulunan üyelerinin durumunu anlık olarak takip edip istatistiğini tuttuyor. Operasyonda gözaltına alınan bir mahrem sorumlu tarafından tutulan istatistiğe göre; tahliye olan 1.572 örgüt üyesinin yüzde 93’ü tekrar FETÖ ile irtibat kuruyor.

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Yalnızca 8 aylık çalışma değil, elde edilen deliller ve itirafçıların ifadeleri ile genişleyecek, Emniyet İstihbarat, TEM, KOM, Siber Daireleri ile MİT ve MASAK’ın operasyonlar yalnızca FETÖ elebaşının değil tüm FETÖ’cülerin “gaye-i hayallerini” çöp edecek cinsten.