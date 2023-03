Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken: Kore’deki goril, Muharrem İnce, Fazıl Say, mağara adamı ve özür

Haberin Devamı

“Muharrem İnce sosyal medyadaki linç kampanyasına karşı savaşı kazanır mı?” diye sorsalar, “Kesinlikle hayır” cevabını veririm.

O yüzden bir an önce adaylıktan çekilip “müzakereye” yani pazarlığa oturması ve artık insanlık suçu haline dönüşen sosyal medya kampanyasının bitmesi herkesin faydasına.

Çünkü sadece küfür ve hakaret yiyen Muharrem İnce ve destekçileri aşağılanmıyor, Türkiye’nin tanıdığı ünlü isimler parçası oldukları linç kampanyasıyla kendilerini de halkın gözünde küçük düşürüyorlar. Bu millet gerçekten bu çirkinliğe layık değil...

BÖLÜCÜ PKK/HDP’YE SUSANLAR

Muharrem İnce kısaca “Hem iktidara hem de muhalefetin tavrına karşıyım. Bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacağız” diyerek yola çıkmıştı. Öncesinde olduğu gibi 17 Mayıs 2021’de kurduğu Memleket Partisi Genel Başkanı olarak da gittiği her yerde aynı şeyi söylüyordu. Neredeyse iki yıl bu tavrını hiç görmeyen bazı çevreler, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayınca Muharrem İnce’nin “Ne kadar bölücü bir hain” olduğunun farkına vardılar!

Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile destekledikleri cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun işbirliğine ses çıkarmayanlar, 2018’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuş Muharrem İnce için “bölücü” kelimesini kullanmaya başladılar.

FETÖ’CÜ, PKK’LI VE BESLEMELER

Kendi halinde yüzde 1 gibi oyu varken, başta gençler olmak üzere hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı’na mesafeli olanların ilgisi ile büyümesi anketlere yansıyan Muharrem İnce’ye yönelik 6’lı Masa etrafındakilerin saldırıları inanılmaz derecede arttı.

Zor zahmet Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday çıktığı 6’lı Masa’nın etrafında kim varsa örtülü-açık saldırmaya başladı.

En çok da Muharrem İnce’nin tanımlamasıyla; firari FETÖ’cüler, PKK’lılar CHP Genel Merkezi ve CHP’li belediye beslemeleri tam bir infaz ve linç kampanyası yürütüyor.

Küfür ve hakaretler arasında; “Sokağa çıkamazsın, suratına tüküreceğiz” ifadeleri artık sıradan sayılıyor.

Muharrem İnce onlara “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?” sözleriyle tepki gösterdi.

Kastettikleri, kendisine “Çekil” mektubu yazan 107 eski CHP’li milletvekilleri başta olmak üzere, gazeteciler, televizyoncular elbette sanatçılardı...

NÖBETLEŞE ZİNCİRLEME İNFAZ

Bu grupların saldırıları inanılmaz. Her sabah ve her akşam nöbetleşe “Çekil, yoksa bitersin” mesajı veriyorlar. Bu mesaj zinciri Muharrem İnce adaylıktan çekilene kadar her gün devam edecek gibi görünüyor.

Ne yapsa ne söylese bundan kurtulamayacak. Hatta “sözde sanatçı” dediği için özür dilemesi de onu infazdan kurtaramayacak. Nitekim, Muharrem İnce’nin aday olmasına karşı çıkan ve çekilmesini isteyen piyanist Fazıl Say Twitter hesabından “Kim ulan sözde sanatçı, kim, kime ne diyorsun?” diye yazdıktan sonra, cumhurbaşkanı adaylığı için topladığı 114 bin 661 imza için de şöyle bir kıyaslama yaptı: “Kore’de hayvanat bahçesinde ‘goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var.”

KORE’DE GORİL İÇİN 130 BİN İMZA

Muharrem İnce, 114 bin 661 kişinin demokratik hakkını kullanmak için, kendi iradesiyle vakit ayırıp il ve ilçe seçim kurullarına gidip attığı imza ile hayvanat bahçesine her girenin goril için attığı imzayı bir tutulmasına tepki göstereceğine, “özür dileyip” infazdan kurtulacağını zannediyor.

Dün de infaz mesajları ve videoları devam etti. Hatta

Fazıl Say, “Ne özür istiyoruz ne de af. Hiçbir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. ‘Gölge etmesin’ yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan, adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı” diye karşılık verdi.

Adaylığını destekleyenlerin Kore’de goril için imza verenlerle kıyaslanması yetmezmiş gibi, “Mağara adamı seviyesi söylem ve troller” denilerek aşağılanması işin cabası.

İNCE’Yİ AKŞENER’E BENZETECEKLER

Meral Akşener’in 3 Mart’ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler şimdi aynısını Muharrem İnce’ye yapıyorlar. Merak Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz.

KURDUN DİŞİNE KAN DEĞDİ BİR KERE

Sosyal medyanın sadece bilgi, görüş, yorum yapma alanı değil siyasette linç ve yola getirme aracı olarak kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum uzun zamandır.

Yine, Meral Akşener’e masadan kalktığı için “Çek sifonu gitsin” diye hakaret eden Fazıl Say, bunu açık açık yazmış: “Meral Akşener, ittifaktan ayrıldığı gün, hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı... Meral Akşener döndü, iyi etti..”

Bir diğer tweet’inde ise şu ifade geçiyor: “Bakın; sosyal medya algıda büyük bir güç artık. Bilincinde olalım.”

Neymiş, “algıda” yani artık sizin gerçekte kim ve ne olduğunuz, ne düşünüp ne yaptığınız önemli değil, onların sizin hakkınızda yarattığı “algı” önemli. Algı operasyonu öyle bir şeydir ki sizi destekleyenler bile bir süre sonra ona inanmaya başlar.

O yüzden, yaratılmak istenen algıya karşı tek başına kalıp mücadele edebilenler bu savaşı kazanır.

Muharrem İnce’nin tanımıyla: “FETÖ’cüler, PKK’lılar genel merkez ve belediye beslemeleri” başta, ünlü ünsüz isimler, organize gruplar “algı operasyonundan” vazgeçmeyecekler. Ta ki adaylıktan çekilene kadar.

Hani derler ya, “Kurdun dişine kan değdi bir kere...” Alıştılar artık, kan almadan parçalamadan bırakmazlar.