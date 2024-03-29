CHP’nin ‘tuğla’ kampanyası balyaların örtüsü mü

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CHP İstanbul İl binasının alımı için olduğu söylenen balya balya para sayma görüntüleri üzerine ‘şüpheli› sıfatıyla ifade verenler arasında 2019 yılında il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu da vardı. CHP Genel Merkezi tarafından 24 milyon TL verilerek tapusu alınan bina için elden verildiği söylenen 15 milyon TL’nin kaynağına doğru ilerleyen soruşturma çerçevesinde CHP’nin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verdi.

CHP’LİLERİN BAĞIŞ YALANI

İfade veren CHP’lilerin hemen hemen tamamı ‘bağış’ diye tanımladıkları balya balya paraların binanın alımı için resmi kayıtlara girmeyen elden ödeme olduğunu söylüyor.

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Özellikle “Bir tuğla da sen koy” kampanyasına atıf yapan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ve belediye başkanları ne kaynak ne makbuz gösteriyorlar. Mesele belediye başkanlarının parayı nereden bulduğuna gelince kilitleniyor. Balya balya paranın kaynaklarından birisinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu ifadelere yansıyor.

KUŞOĞLU OYUNU BOZDU

Ancak binanın alındığı tarihte CHP’de mali işlerden sorumlu olan Bülent Kuşoğlu’nun şu açıklaması, İBB dahil ifadeye gelen CHP’li belediyelerin oyunlarını bozuyor: “Bu binanın (CHP il binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL’dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum.

Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır. Toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar. Ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yıl da bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin TL’dir. O tarihte 50-55 bin TL’ydi. Elden bağış bile olsa 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok. Aralık sonuydu, Hazine’den yeni yardım gelmemişti. 2 parça halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık. Ben de sonradan duydum. Aradan farklar verildiğini de duydum. Ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan odur. Parti kurumsaldır. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkezdeki herkes bunu açıklayabilir. Ellerinde evraklar da var.”

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PARA ÇANTASINI YANINDA TAŞIYAN BAŞKAN

O tarihte Genel Başkan’dan sonra en yetkili CHP’li olan Kuşoğlu, binanın 24 milyon TL’ye yasal olarak satın alındığını bunun için de bir bağış kampanyası, toplanan ve balya balya sayılan paralarla ilişkilerinin olmadığını söylüyor. İfade verenler arasında CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile onun verdiği paraları taşıyan Melih Morsünbül’ün ifadesi birbirini tamamlayan ‘üzerinde çalışılmış iki ifade’ gibi duruyor. Morsünbül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın 9 Aralık 2019 günü kendisini çağırıp bir laptop çantası vererek içinde kendisinin ve arkadaşlarının CHP’nin il binası için yaptıkları bağışların olduğunu söylemiş. Bu denli detay veren Ali Kılıç, her nedense içinde kaç TL olduğunu söylememiş. Melih Morsünbül de paranın 200 bin TL olduğunu verilen adreste sayılırken öğrenmiş. Ali Kılıç, belediye çalışanına verdiği para miktarı gibi kime teslim edeceğini de söylememiş. Sadece bir adres verip göndermiş. Morsünbül de parayı teslim ettiği yerden bir makbuz almamış. CHP’li belediye başkanı da makbuz sormamış...

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ÇALIŞILMIŞ İFADE GİBİ

Ali Kılıç da ifadesini Morsünbül’ün ifadesini tamamlayan “önceden çalışılmış” şekilde vermiş gibi geldi bana. CHP il binasının alımı için “Bir tuğla da sen koy” kampanyası yapıldığını anlatan Ali Kılıç, ifadesinde kendisinin 50 bin TL bağış yaptığını, isimlerini ve telefon numaralarını net hatırladığı üç arkadaşından aldığı 50’şer bin lira olmak üzere 200 bin TL topladığını söyledi. 9 Aralık 2019 günü telefonda arandığını ve verilen adrese paraları getirmesinin istendiğini anlatan Ali Kılıç, belediye personeli Melih Morsünbül’ü çağırarak çantayı teslim ettiğini onun da verilen adrese götürdüğünü anlattı. Ali Kılıç, ani gelen telefon üzerine çanta ile para göndermesindeki garipliği izah için de şöyle bir gerekçe bulmuş: “Topladığım bağış paralarını sürekli yanımda bulunduruyordum. Çünkü bulunduğum ortamda başka bağış yapılırsa onları da bu bağış miktarının üzerine ekleyip bana söylenen kişiye teslim edecektim.”

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MAKBUZU UNUTMUŞLAR

Şöyle düşünün, yıllarca CHP’de siyaset yapan, Belediye Başkanı olan Ali Kılıç, isim ve telefon numaralarına kadar hatırladığı arkadaşlarından 50’şer bin TL alıyor, bir çantada sürekli yanında taşıyor. Ama her nedense kendisininki dahil 200 bin TL olan çantayı bağış toplamak için sürekli yanında taşıyan Kılıç’a başka kimse para vermiyor. Çantada 200 bin TL olduğunu bilen Kılıç, Melih Morsünbül’e bunun bağış parası olduğunu detaylı biçimde anlatıyor ama teslim ettiği çantada kaç TL olduğunu söylemiyor. Ayrıca belirli bir isim vermeden sadece eline bir adres tutuşturup parayı yolluyor. Nasıl inandırıcı değil mi?

Morsünbül ifadesinde parayı teslim ettiğini ertesi gün (10 Aralık 2019) söylemiş, Ali Kılıç ise ifadesinde Morsünbül’ün parayı adrese teslim ettikten sonra (9 Aralık 2019) arayarak bildirdiğini söylüyor.

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Nedense kimsenin aklına makbuz gelmiyor. Parayı toplayanların aklına makbuz vermek, parayı verenlerin aklına makbuz istemek gelmiyor. Ali Kılıç da ‘bağış’ dediği paranın karşılığında makbuz istememiş. Nasıl inandırıcı değil mi?

Neyse gerçek ortaya çıkacak; CHP’li Bülent Kuşoğlu “Bina için yapılmış bir kampanya yok” derken, aslında kampanya arkasına gizlenmiş kirli para ilişkilerini mi işaret ediyor? Birileri kampanya arkasına kirli menfaat ilişkilerini mi gizliyor?

“Bir tuğla da sen koy” derken bakalım o “tuğla” pardon “balya” çekilip duvar yıkıldığında altında kimler kalacak.