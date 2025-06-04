CHP yönetimi İmamoğlu’nun ‘organizesinde’ çalınmış: Bu utanç size yeter ‘Özgür İmamoğlu’

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CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38.Kurultayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre “Ekrem İmamoğlu organizesinde” sağlanan menfaatlerle delegelerin oylarında değişiklik sağlandı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğu bu usulsüz yöntemlerle elinden alındı.

Öyle bir dosya ki müştekisi CHP’li, sanığı CHP’li, tanığı CHP’li, mağduru CHP’li...

Müştekisi son seçimlerde aday gösterilen CHP’nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mağduru koltuğu altından çalınan bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tanıkları ise CHP kurultay delegeleri. Haklarında soruşturma yapılanlar ve sanıklar ise Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimini çalanlar.

İDDİANAMEDEKİ TESPİTLER

Önce iddianamenin sonuç kısmında yer alan tespitlere bakalım:

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“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı Divan Başkanı olarak görev yapan şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun organizesinde şüphelilerin iştirak halinde hareket ederek, 04-05.11.2023 tarihinde Ankara Spor Salonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı’nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine genel başkan adayı Özgür ÖZEL lehine oy kullanmaları için;

A- Bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP’li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları,

B- Kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonları ile çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri,

C- Kurultay salonunda birinci tur oylama sonucunda ikinci tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal KILIÇDAROĞLU’nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları,

Ç- Bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür ÖZEL’in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları, bu haliyle şüphelilerin birlikte hareket ederek müsnet suçu iştirak halinde işledikleri evrak kapsamından anlaşılmış olmakla, şüphelilerin mahkemenizde yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,

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Şüpheliler haklarında TCK’nun 53. maddesinde düzenlenen GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMOLUNMASINA, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 30.05.2025”

DELİLLER

Savcılığın delilleri şunlar:

Müşteki şikâyeti, tanık anlatımları, ihbarlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu , Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası ve diğer kurum yazışmaları, CD/DVD inceleme tutanakları, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fezlekesi.

DOSYASI AYRILAN ÖZEL DE ŞÜPHELİ

Hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen kişiler ise şunlar: Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş.

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Sanıklar bu isimlerle sınırlı değil.

Bu iddianamede 12 şüpheli yer alırken, 9 şüpheli ise milletvekili olduğu için dosyaları ayrıldı. Yani şaibeli kurultay kapsamında hakkında soruşturma açılan ve kişi sayısı 21.

Milletvekili olduğu için dokunulmazlık sahibi olan ve isimleri bu iddianamede yer almayan 9 kişi arasında CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel ilk sırada yer alıyor. Özgür Özel ile birlikte dosyaları Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderilen milletvekilleri ise şunlar: “Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer.”

AZİZ İHSAN AKTAŞ PARA DAĞITMIŞ

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Soruşturmanın tanıklarından CHP İzmir delegesi Habip Karaaslan’ın ise itiraflarıyla İBB’den 5 milyar TL’ye yakın ihaleler alan ve karşılığında rüşvet dağıtan İBB’ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonu yapılmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş’ın rolünden de bahsetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönlendirmesi sonucu kendisiyle görüşen delegelerden Mehmet Kılıçaslan’ın Özgür Özel’i desteklemesi karşılığında 1 milyon TL diğer delegelerin de 300 bin TL aldığını anlatan Karaaslan, Aziz İhsan Aktaş’ın kurultaydaki rolü için şunları anlattı: “Benim duyduklarıma göre İstanbul’da büyük bir işadamı olan Aziz İhsan Aktaş isimli kişi, CHP kurultayında Özgür Özel’in desteklenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vasıtası ile yüklü miktarda bu iş için para ayırıp dağıttıklarını duydum. Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’deki belediyelerin büyük bir bölümünün temizlik, araç ve yakıt tedarik işlerini yürütüp belediye ihalelerini aldığını duydum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür işlerini de bu şahıs yürütmektedir. Duyduğuma göre kurultayda dağıtılan paraların asıl kaynağı bu kişidir.”

UTANMAZLAR

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40 sayfalık iddianamede tanıkların ifadelerini okurken Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP Erzurum delegelerinin oylarının pavyon köşelerinde 1000-1.500 dolara değiştirildiğini 102 yıllık partinin düşürüldüğü hale üzülüyorsunuz.

Okurken, bir yandan üzülüyorsunuz ve CHP’yi yönetenler adına utanıyorsunuz. Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile ekibi utanacak mı?

Cevabı ben vereyim: Onlar utanmaz.

