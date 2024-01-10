Bir MİT mensubunun çocuğuna bırakacağı en değerli miras

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Kapağını çevirdiğimde, kitabın Osman Nuri Gündeş tarafından kızına imzaladığı duygu ve onur dolu şu notu okudum: “Hayatını sadece ailesinin refahı ve saadetine adamış bir babanın, milleti ve vatanı için hayatı pahasına yaptığı işlerin hikâyelerinin kızına armağanı. Baban, 8 Ocak 2011.”

İsimlerini bilmesek, gözümüzle görmesek de Türkiye’nin güvenliği için fedakârca görev yapan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın varlığının Türk milletine verdiği güven bu kısa notla anlatılmıştı.

MİT 97 YAŞINDA

Sahaftan alıp bir emanet gibi sakladığım kitaptaki Gündeş’in bu notunu yazmak için en uygun zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü, vatanı ve milleti için canı pahasına görev yapan ve hayatını görevi gereği çoğu zaman vakit ayıramadığı ailesinin saadetine adayan, tıpkı askerlerimiz ve polislerimiz gibi vatan, millet, bayrak ve ailesi için gece gündüz çalışan Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları 97’nci yılını kutluyor.

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Devletin gözü kulağı olan, yurtiçinden ve dışından gelecek tehlikeleri gerçekleşmeden önleyen, edindiği bilgiyle milli güvenlik politikalarının oluşturulmasında en önemli rolü oynayan ve tehlikeyi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bertaraf eden MİT mensuplarının isimlerini ne yaşarken ne de öldüklerinde bilmeyiz.

YAŞAMI DA ÖLÜMÜ DE GİZLİ

Öyle ki vatan için şehit olduklarında bile isimleri yazılmaz. MİT’in internet sayfasında “Şehitlerimiz” bölümünde dalgalanan Türk bayrağında, her biri ayrı bir pırıltı olarak bayrağımızı aydınlatan şehit MİT mensupları için şu not bulunur: “Bayrağımızın simgelediği kutsal değerler adına yurtiçinde ve dışında üstlendikleri görevlerde hiç düşünmeden canlarını feda eden isimleri gibi görevleri bizde saklı olan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız.”

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN CIA PROJESİ

MİT mensubu bir babanın belki de görevi gereği yeterli zamanını ayıramadığı kızına bıraktığı en değerli miras; mesleki geçmişinin bilançosunu da içeren böyle bir kitap olsa gerek. Yazdığı her konuyu bilmem mümkün değil. Konular Gündeş’in şahsi tanıklığına dayansa da, vatansever bir babanın kızına samimiyeti beni bu satırları yazmaya itti. 2015 yılında 90 yaşındayken hayata veda eden Gündeş’in kitabı, 1950’den bu yana Türkiye gündemine damga vuran olaylarla ilgili bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. Bu konuların başında FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili yazdığı bölüm var.

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“Fetulahçıların”, ABD’nin 1951 Kore Savaşı sonrası MOON tarikatı ile birlikte CIA’in komünizmle mücadele projesinin parçası olduğunu, FETÖ elebaşı Gülen’in 1983-1990 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde CIA şefi olan Morton Abromowitz ile defalarca görüştüğünü, 28 Şubat sürecinde Gülen’in paniğe kapılarak, hükümet ve CIA ile görüşmeler yapıp 1999’da Pensilvanya’ya kaçtığını aktarıyor.

‘ÖĞRETMEN’ CIA AJANLARI

Osman Nuri Gündeş, Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla birlikte ABD’nin projesi olarak “Fetullahçıların” Orta Asya, Kafkaslar ve Afrika’da okullar açtığını, buralarda CIA mensuplarının çalıştığını şöyle anlatıyor:“Gülen cemaati tarafından yurt dışında özellikle de Türk Cumhuriyetleri’nde açılan okullarda diplomatik pasaportlu CIA ajanları “İngilizce öğretmeni” diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye’de üst düzey resmi bir toplantıda, bizzat Fethullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edildi. Durum devletin resmi olarak yayımladığı kitapta da belgelendi. ABD, ‘dostluk köprüsü’ adı altında getirdikleri 70 kişilik öğretmen grubuna diplomatik statü kazandırmış. Özbekistan’da diplomatik pasaportla bulunan ABD’li öğretmenlerin çoğu, Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır.”

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ABD’NİN PLANININ YARDIMCISI

Osman Nuri Gündeş Ergenekon-Balyoz kumpasları Türkiye’ye kasıp kavururken 2010 yılında yazdığı kitapta, devlete FETÖ ihaneti yaşanmadan elebaşı Gülen için şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Bazı kişiler sığındıkları ve yaşadıkları ABD’de Türkiye’ye ihanet projeleri hazırlayanların oyuncağı olmakta, çoğu kez Amerika’nın Ortadoğu bölge ülkelerine yönelik kuşatma ve işgal planlarına yardımcı olmaktadırlar.”

Evet FETÖ elebaşı Gülen ve örgüt elemanları yurtdışı ve yurtiçinden ihanete devam ediyor. MİT ise 80 ülkeden 140 üyesini getirdiği FETÖ yanında, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerle de mücadeleyi kesintisiz sürdürüyor. Ayrıca MOSSAD, CIA ve BND başta olmak üzere istihbarat örgütlerinin Türkiye’ye karşı operasyonlarını bozuyor.