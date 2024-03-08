Bir cümle “Tavşan Başkan” Özel ve İmamoğlu’nun maskesini düşürdü

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Birincisi, “yok” dedikleri PKK’nın siyasi kolu PKK/DEM ile girdikleri ilişki tam olarak ortaya çıktı.

İkincisi, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Özel’in çok rahat yalan söylediğini ve göstermelik etkisiz bir genel başkan yani ‘Tavşan Başkan” olduğunu gösterdi.

Üçüncüsü, CHP’de asıl söz sahibinin genel başkanlık koltuğunda oturan Özgür Özel değil, onu bu koltuğa taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu gösterdi.

PKK/DEM’LİLER GİREMEZ

Milletvekili ve TBMM’de Grup Başkanvekili olan CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” deyince büyük bir tepki dalgası oluştu. Özellikle PKK/DEM’liler ağır hakaretlerle yerel seçimde CHP’ye destek olmayacaklarını söylediler.

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PKK/DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık şu sözlerle tepki gösterdi; “Ben Kürtlere seslendim, ‘Herkes size karşı ittifak oluşturuyor siz de kendi ittifakınızı oluşturun’ diye. ‘Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok’ dedim diye bana ‘mikro milliyetçi’ dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık, faşist, ırkçılar hariç.”

Bunun üzerine partinin genel başkanı Özgür Özel, Uşak’ta kendisini dinleyenlerin önünde Burcu Köksal’ın sözlerini düzelteyim derken şu yalanı söyledi; “Afyon’da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz?” dedi. Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır.’’

ÖZEL’İN DİL SÜRÇMESİ YALANI

Özgür Özel’in yalan söylediğini anlamak için birkaç saatin geçmesi yetti. TV100 canlı yayınına katılan eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, ‘Dil sürçmesi değil’ dedi” şeklinde konuştu. Yani Burcu Köksal, Özgür Özel’e sözlerinin dil sürçmesi olduğunu söylememiş. Köksal’ın açıklaması Genel Başkanı Özel’in de maskesini düşürdü.

PKK/DEM’li Tuncer Bakırhan ise şu sözlerle CHP’yi tehdit etti: “Bir belediye başkan adayı çıkmış, belediyeyi alırsa DEM Partililer kapıdan giremezmiş diyor. Bu yaklaşım düşmanlıktır. Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz. İşte bu ırkçıların, bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır. 31 Martta Kürtler, emekçiler, halklar, inançlar gerekli olan cevabı verecek midir?”

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PKK/DEM’DEN CHP’YE TEHDİT

PKK/DEM’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Akın Birdal da CHP yönetimini tehdit etti. Birdal, “Burcu Köksal denen biri Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ve Grup Başkan vekili bu kadın. Sabahtan kalkınca baktım, herhalde bu kadının görevden alınmış olması gerekir, kızağa çekilmiş olması gerekir dedim ama orada duruyor. Bu yönetim, değişim dönüşüm adına geldi. Ve değişim dönüşüm adına geldi bu yönetim. Emin olun hayatının en büyük hezimetine uğrayacak bu seçimlerde” diyerek tehditler savurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PKK/DEM’lileri tatmin edecek bir tepki vermemesi üzerine devreye, seçilme umudunu sadece PKK/DEM’in vereceği desteğe bağlamış olan İBB Başkanı İmamoğlu girdi.

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İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ

Asıl önemlisi ve şok edici gelişme de buydu. İBB Başkanı İmamoğlu, CHP milletvekili olan TBMM’de CHP’nin Grup Başkanvekilliği yapan, aynı zamanda kendisi gibi bir kent belediye başkan adayı olan Burcu Köksal’a haddini ve yetkisini aşan şu sözlerle adeta kapıyı gösterdi; “Öyle ‘Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok.”

CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel’den, CHP yönetiminden Burcu Köksal’a ve CHP’ye hakaretler yağdıran PKK/DEM’lilere tek kelimelik cevap verilmezken, İBB Başkanı İmamoğlu’na kimse yetkisini ve sınırlarını hatırlatmaya cesaret edemiyor.

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Edemez de zaten, çünkü bu olay CHP’de asıl söz sahibi olan kişinin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel değil İmamoğlu olduğunu ortaya koydu.

29 Ocak günü “Tavşan Başkan” başlıklı yazı kaleme almış, “Siyasette “Tavşan aday” başkası adına yarışan, “Tavşan Başkan” başkası adına bu görevi yürüten kişidir” diyerek Özgür Özel’i tarif etmiştim.

Evet, İmamoğlu’nun CHP Grup Başkanvekilliğini, milletvekilliğini, belediye başkan adaylığını yapan Burcu Köksal’a kapıyı göstermesi karşısında Özel’in sessizliği onun “Tavşan Başkan” olduğunu, çok uzun olmayan vadede koltuğu sahibine bırakacağını gösteriyor.