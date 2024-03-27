‘Bir balya da sen koy’

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CHP’nin İstanbul il binasının alımıyla ilgili “Para Kuleleri” soruşturması her geçen gün genişliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “kasası” olarak bilinen Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın “şüpheli” olarak ifade vermesiyle başlayan süreç 2019’da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ardından CHP’li Maltepe ve Şişli Belediyesi’ne uzandı.

İmamoğlu’nun “kasası” Fatih Keleş, çanta ve bavullarla taşıdığı, sayması 4 saati bulan balya balya paraları 2023 seçimlerinde CHP milletvekili olan İmamoğlu’nun avukatı Turan Taşkın Özer’den aldığını anlatsa da kamera görüntüleri farklı şeyler söylüyor.









Paranın sayıldığı ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan ifadesinde, iş insanı Metin Gül’den baskı ile 2 milyon lira alındığını, İBB’den ihale verilecek kişiden temin edilen 1 milyon TL’nin ofise getirildiğini anlatmıştı. Savcılığın “tanık” sıfatıyla ifadeye çağırdığı İmamoğlu’nun avukatı CHP milletvekili Turan Taşkın Özer ise halen suskun.

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SAVCILIK KAYNAĞI ARAŞTIRIYOR

Taşkapan’ın işyeri kamera görüntüleri, paranın kaynağının bunlarla sınırlı olmadığını gösterdi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in Özel kalem Müdürü Onur Göksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Özel Kalem Müdürlüğü memuru Melih Morsünbül’ün kaynağı belirsiz paraları çantalarla Taşkapan’ın ofisine taşıdığı görülüyor.

Paraları taşıyan Göksel, Çebi ve Morsünbül’ün ifadelerini geçen hafta alan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı şimdi de Maltepe ve Şişli belediye başkanlarını “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcılığın, Küçükçekmece belediye başkanını da “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırması şaşırtıcı olmaz.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 2019 Aralık ayında 15 milyon TL tutarında olan dönemin kuruyla 3 milyon dolar karşılık gelen bugün ise 80 milyon TL’yi bulan balya bayla paranın kaynağının izini sürüyor.

İKİ ÖZGÜR’DEN YALANLAR

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CHP İstanbul İl Başkanlığı 11 Mart 2024 günü yaptığı yazılı açıklamada, paranın kaynağını “Bir tuğla da sen koy” başlıklı kampanyada toplanan bağışlara dayandırsa da bunun yalan olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik daha da ileri giderek, balya balya paraların kaynağının “CHP’ye yardım ettiği banka hesaplarında görülmesini istemeyen iş insanları” olduğu yalanını ortaya attı.

CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Özel ise gerçeğin ortaya çıkması için, resmi alım satım işlemlerine ait belgeleri, bankadan satıcıya yollanan paraların makbuzlarını ve bağış kampanyasından toplanan para miktarını açıklayacağına, Ekrem İmamoğlu’nu korumak adına CHP tüzel kişiliğini ateşe atıyor. Çünkü işin sonunda kayıt dışı ya da kara para ile il binası satın alınması gibi bir tablo ortaya çıkarsa bunun faturası başında olduğu CHP’ye de çıkacak. Özgür Özel herkesin gözünün içine baka baka balya balya paranın bağış ve kapora olduğunu söylerken, İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in o tarihte CHP il saymanı olduğu yalanını söyledi.

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CHP’Lİ KUŞOĞLU CHP’LİLERİ YALANLADI

Neyse ki, bina alım satım sırasında CHP’nin en yetkili kişilerinden olan Bülent Kuşoğlu, gazeteci Nuray Başaran’a konuşmuş. Kuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınması esnasındaki “para kuleleri” görüntülerine ilişkin İmamoğlu’nun “Makbuz var” iddialarının gerçeği yansıtmadığını, binanın değerinin 41 milyon TL değil 24 milyon TL olduğunu söyledikten sonra şu açıklamayı yapmış;

“Bu binanın (CHP il binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL’dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır. Toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar. Ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yıl da bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin TL’dir. O tarihte 50-55 bin TL’ydi. Elden bağış bile olsa 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok. Aralık sonuydu, Hazine’den yeni yardım gelmemişti. 2 parça halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık. Ben de sonradan duydum. Aradan farklar verildiğini de duydum. Ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan odur. Parti kurumsaldır. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkezdeki herkes bunu açıklayabilir. Ellerinde evraklar da var.”



KAMERAYA YANSIMAYANLAR



İşin ilginci, seçim sürecini etkilemesin diye “Para Kuleleri” konusunda kimse konuşmak istemiyormuş. Seçimden sonra hem CHP kurultayı sırasında para iddiaları hem de bina alımı konusundaki para kuleleri hakkında açıklamalar yapılacakmış.

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Şu ana kadar ortaya çıkan görüntüler, para kuleleri, verilen ifadeler, söylenen yalanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere “kafa kopartan” CHP’li belediye başkanları aralarında “Bir balya da sen koy” kampanyası yapmış da kimsenin haberi yokmuş meğer.

Bavullarla, çantalarla taşınan balya balya paraların, deste deste dolar ve Euroların kaynağı belediye başkanlarının maaşları olamayacağına göre milyonlarca liranın hangi müteahhitlerden, iş insanlarından yani kimden, nasıl ve ne karşılığı alındığı ortaya çıkacaktır.

Biz kameraya yansıyanları görüyoruz peki yansımayanlar...