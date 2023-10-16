Arabasında terörist taşıyan parti ve milletvekili açık kalabilir mi

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İşlediği suçlar nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP ile aralarında ilişki yokmuş görüntüsü vermek amacıyla YSP adıyla seçime girerek demokrasiye, hukuka, topluma karşı hile yaptılar.

Başta YSP adıyla arada bağlantı olmadığı görüntüsü vermeye çalışan ve seçimlerde toplam 62 milletvekili çıkaran PKK/YSP kısa süre önce aldığı kararla adını PKK/HDP’nin ilk iki harfini değiştirerek PKK/DHP olarak değiştirme kararı aldığı açıklandı. Seçim sonrası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı sırasında İstiklal Marşı’nı söylemeyerek 28. Yasama Yılı boyunca ne yapacaklarının işaretlerini de vermişlerdi aslında.

ADINI HEDEP YAPTI

İsmini ne kadar değiştirirse değiştirsin, YSP de daha öncekiler gibi PKK’nın siyasi kolu olarak terör örgütünün propagandasını yapıyor, yardım yataklık ediyor. Dün yapılan 4. Olağanüstü Kongresi’nde ise, adını daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan HADEP’e benzeterek, HEDEP (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) olarak değiştirdi.

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Böylece, PKK terör örgütü, 1990’dan beri siyasi alanda HEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, DEHAP, BDP, HDP, YSP’den sonra HEDEP aracılığıyla temsil edilmiş olacak.

HEDEP KONGRESİNDE PKK PROPAGANDASI

Adı ne olursa olsun içi aynı. Dün yapılan kongrede, yüzleri kapalı iki kişi sahneye çıkarak PKK elebaşı Öcalan’ın posterini açtılar. Hiçbir tepki ya da engelleme ile karşılaşmazken, üstüne bir de alkışlandılar. Dediğim gibi adı değişse de teröre destekleri değişmiyor.

Yeni yasama döneminin açılışının yapılacağı gün Suriye’den gelen iki PKK’lı teröristin İçişleri Bakanlığı’na saldırı girişiminde bulunduğu 1 Ekim günü, TBMM’de PKK elebaşı için açıklama yaptılar.

PKK AĞZIYLA TEHDİT

PKK’nın siyasi sözcüsü YSP’liler saldırıyı kınamak, teröre karşı çıkmak yerine basın açıklamasıyla tüm ülkeyi tehdit ettiler. PKK’lı teröristlerin saldırı girişiminin hemen ertesinde PKK/YSP sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Kürt sorunu çözülmedikçe Türkiye halkları bunun bedelini ağır ödemeye devam etmektedir” diyerek saldırının arkasında olduklarını gösterdi ve PKK’nın saldırılarını meşrulaştırarak tehdit etti.

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PKK terör örgütünün İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırısı sonrası Irak ve Suriye’deki terör örgütü hedeflerine yönelik hava operasyonları başlayınca, bu kez devreye PKK/YSP’li Sezai Temelli girdi. “Sivil ölümlere yol açan bu saldırılar Dışişleri Bakanı’nın bizzat kendi itirafıyla tescillendi. ‘Her yeri hedef alacağız’ dedi. Dolayısıyla burada sivilleri, çocukları, kadınları gözetmeyen bir saldırı stratejisi uygulayacaklarını dün dile getirdiler” dedi. Daha önce PKK’nın “TSK kimyasal silah kullanıyor” yalanını tekrarlayan Temelli bu kez de TSK’nin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi “sivillere yönelik saldırı” diyerek, iftira attı.

PARTİ ARACINDA PKK’LI TERÖRİST

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Dünkü kongrede adını HEDEP olarak değiştiren YSP’nin, PKK terör örgütüne yardım yataklık edişiyle ilgili çok önemli bir açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) üyesi, 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP)adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildiMilletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.”

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Şimdi isimleri yeni koyalım;

PKK terör örgütünün TBMM’deki temsilcisi YSP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, 3 Ekim günü Gürbulak Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan PKK’lı Hazal Karabey ile ailesinin 1 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu R.T.’yi yurtdışına çıkartırken yakalandı.

33 YILDIR AYNI FİLMİ İZLİYORUZ

YSP Milletvekili Bozdağ’ın, hakkında benzer suçlamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası süren HDP Genel Merkezi’ne kayıtlı makam aracından bulunan Hazal Karabey ile R.T.’yi PKK terör örgütüne teslim etmek için yola çıktığı açıklandı. PKK terör örgütüne katılmaları için her iki şahsı da Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu belirlendi.

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Terör örgütünün dağ karosuna katılacak kişileri, PKK/YSP Milletvekili Bozdağ’ın şoförü ile birlikte bizzat kendisinin sınırı geçireceği belirlendi. PKK’lı Hazal Karabey, örgüte katılacak olan R.T. ve YSP’li Bozdağ’ın şoförü Y.N. tutuklandı ama dokunulmazlığı bulunan PKK/YSP’li Ağrı Milletvekili Hazal Bozdağ hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

1990’dan beri, yani tam 33 yıldır aynı filmi defalarca izliyoruz. Anayasa Mahkemesi kapatsa da, adını değiştirse de TBMM, PKK propagandası için kullanılıyor.

Milletvekilleri teröristlere yardım yataklık yapıyor. Anayasa Mahkemesi hâlâ HDP ile ilgili karara veremezken, tüm bu suçlar Yargıtay Başsavcılığı’nın gözleri önünde oluyor.

TSK, Emniyet, MİT, savcılıklar ve mahkemeler PKK ile siyasi uzantılarına göz açtırmazken, TBMM, bölücü örgütün propagandasının en rahat yapılabildiği yer olma özelliğini koruyor.