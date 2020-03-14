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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Virüs fırsatçılarını vatandaş öğrensin

14 Mart 2020

 BUGÜN koronavirüs öyküsünden özet...

Dünyayı kabus gibi sardı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün yayılmasını, “Küresel salgın” olarak ilan etti. Bizde Sağlık Bakanlığı baştan beri işi ciddi götürüyor. Önlemler alınıyor, vatandaşa ne yapması gerektiği anlatılıyor. Bakan Fahrettin Koca günün herhangi bir saatinde kameraların karşısına geçiveriyor. Sonunda ülkemizde de yurtdışı bağlantılı bir olay belirlendiğini, yakınlarıyla gözlem altında tutulduğunu, iyi olduğunu bildirdi.

İŞİN BAŞI TEMİZLİK
Medya da bu açıklamalara katkıda bulunuyor, gazete ve TV’ler uzman görüşlerine yer veriyor, vatandaşı sürekli uyarıyor. Sonunda hepimiz anladık ki işin özü dikkatli temizlik: “Sarılma, tokalaşma, öpüşme yok! Ellerini çok sık sabunla yıka, kolonyayı eksik etme...” (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sarılıp tokalaşmadan, sağ elini kalbe götürerek selamlaşması çok yararlı ve giderek herkesin benimsediği bir örnek olmuştur.)

ETKİNLİKLER İPTAL
Hastalığın belirtileri anlatılıyor, sağlık kuruluşlarına ne zaman başvurulacağı iletiliyor... Sağlık Bakanlığı hastalık belirtilerini, ellerin yasıl yıkanacağını anlatan bilgileri sosyal medyadan paylaşıyor. Okullar 23 Mart’a kadar tatil edildi, sonrasında internet ve TV aracılığıyla eğitim gerçekleşeceği açıklandı. Spor karşılaşmaları da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz. İzmir’de esnafın umudu olan Uluslararası Mermer Fuarı ertelendi. 12 Nisan’daki Maraton İzmir’in de akıbeti aynı.

PANİK DE REHAVET DE OLMASIN
İş dünyası küresel gelişmeleri izliyor, turizmci sıkıntılı. Belediyeler de devrede, uyarıcı rozet dağıtan bile oldu. Toplu taşım araçlarını, durak ve istasyonları, okulları, vatandaşın yoğun olduğu yerleri dezenfekte ediyorlar. (Bu arada aklıma geldi, kamu araçları tamam da, özel otobüsler, dolmuşlar falan ne oluyor?) Herkes elinden geldiğince önlem alıp bekliyor. Panik yapmamak, ama rehavete de kapılmamak gerek.

EĞİTİM İÇİN YARARLANMAK
Burada sözü fırsata getiriyorum. Türk Dil Kurumu’na göre fırsat, “Herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile” demekmiş. Bu kabus, tekrar açılınca okullar, kamu kurumları, özel sektör işyerleri, asker kışlalarında, “Sarılmama, öpüşmeme; tokalaşmama, yoğun temizlik” gibi önlemleri içeren eğitim için fırsata dönüştürülemez mi?

HEPSİ TEK TEK AÇIKLANMALI
Yine Türk Dil Kurumu’na bakıyoruz “fırsatçılık” neymiş diye; “Güç durumlarda, davranışlarını ahlak kuralları veya düzenli bir düşünceden çok, çıkarlarına uyacak biçimde ayarlamayı amaçlayan tutum, oportünizm.” Ülkemizde de virüs olayı açıklandıktan sonra maske, kolonya, dezenfekte malzemesinin piyasadan yok olduğu, fiyatlarının aşırı artırıldığı haberleri yayıldı. İlgili bakanlıklar, savcılıklar soruşturma başlatıldığını, panikten yararlandığı belirlenen fırsatçıların cezalandırılacağını bildirdi. Varsa böyleleri adları, kimlikleri de, tabii ki yasalar elveriyorsa, kamuoyuna açıklanmalıdır. Tıpkı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ayıplı gıda üreten ve satanları açıkladığı gibi. Kolay gelsin! (Bu arada fazla kolonyası, el temizleme sıvısı olan var mı?)

 

BİR ATAMA BİR ALKIŞ

İzmir Büyükşehir’e
Özgüven danışman

GAZETECİ İlyas Özgüven, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in basın danışmanı oldu. Yaklaşık 35 yıllık dostum, iş arkadaşım, kardeşim Özgüven’in yolu açık olsun, kolay gelsin. Başkan ve danışmanına başarılar.

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