İşini iyi yapanlara teşekkür edebilmek

GAZETECİ Ergül-Ümit Satıç çifti, geçenlerde anneleri Mürüvvet Satıç’ı yitirdi.
Yıllarca yan yana çalışmaktan onur duyduğum arkadaşım, Hürriyet Ege Editörü Ergül Satıç duygusunu, “Çevresine sadece huzur veren tatlı kadın. Kaynanaların en güzeli. Sesini hiç yükseltmeden, sakin sessiz yaşadın. Gidişin de öyle oldu. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, ben de beni sevdiğini biliyorum. Huzurla uyu güzel anam. Seni hep böyle hatırlayacağım” diyerek dile getirmişti. Ergül o acıyla yüz yüze geldiklerinde yaşadıklarını benimle paylaştı:
TARİF EDİLEMEYEN DUYGULAR
“Ölüm yaşanabilecek en büyük acı. İnsanın bir yakınını kaybetmesinin getirdiği duyguları tarif edebilmenin mümkünü yok. Üzüntü, şaşkınlık, boşluk, ne yapacağını bilememe, bildiğin yolları da hatırlayamama. Ama yapılması gereken işler de var, başta bir dolu bürokrasi. İşte o zaman işinizi kolaylaştıran, acılı gününüzde sizi yoran değil, elinizden tutan insanlara, kurumlara minnet duyuyoruz... Bu satırları yazma nedenim; vatandaşa zor gününde görev yapmanın ötesinde destek olduğunu bizzat yaşadığım İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...
KAFA KURCALAYAN SORULAR
Geçen hafta annemizi kaybettik. Sabah erken saatte kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Koşturup hastaneye giderken bir yandan da ne yapılması, nereye başvurulması gerektiğini düşünüyoruz. Zira aile mezarlıkları bulunduğu için talebi Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde defnedilmek. Daha önce göçen yakınlarının yanına. Pandemi de var... Nasıl olacak, bugüne yetişir mi, vs...
FARKINA BİLE VARMADIK
İzmir’de olsa kolay, ama il değiştirilecek... Neyse gittik hastaneye, aradık Alo 188’i... 10 dakika sonra cenaze aracı hastanedeydi. Urla Kabristanı’nın yanındaki şefliğe götürdüler. ‘Ne yapacağız’ falan derken, ‘Bize ölüm raporunu verin gerisine karışmayın’ dediler. Pandemiye göre ayarlanmış sandalyeler, görevliyle aranda mesafe yuvarlakları olan büroya oturttular. İşlemler bizden imza almaları dışında gıyabımızda yapıldı diyebilirim. Yıkamayla başlayıp gereken tüm ritüel, imamın gelip dualarını etmesi dahil son aşamaya kadar biz farkında bile olmadan yerine getirildi.
TEK KURUŞ İSTENMEDİ
Ve defin için ihtiyaç olan bütün malzemeler cenaze aracına yerleştirilip, ‘Arkadaşımız sizi bırakıp dönecek, orada gömü anına kadar sıkıntı yaşamayın. Orada ihtiyacı olan biri için kullanılır’ diyerek, ellerinde olan yurtdışından daha önce gelmiş bir tabutla yola çıkardılar. Ve yapılan bunca iş ve malzeme için de tek kuruş hizmet bedeli alınmadı.
SAĞ OLUN VAR OLUN
Belki eskiden beri böyleydi, ama ben ilk kez yaşadım. İnsanın her gün bir yakını dünyadan ayrılmıyor. En zor, acılı günümüzde bizi rahatlatan, cenazesine sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Urla Gasilhane Şefliği’ndeki aileden biri gibi çabalayan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun...”
Kamu görevlilerini eleştirmek çok kolaydır, sık sık da örneklerine rastlarız. Ama özellikle acıda bir anlamda teselli olan görevlilere de teşekkür gerek... Anne’ye rahmet, yakınlarına sabır ve uzun yaşam, o görevlilere de kolaylıklar diliyorum...
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BİR TATLI ŞAŞKINLIK
Tatil gününde arızaya
10 dakikada müdahale
MESLEK büyüğümüz, yılların gazetecisi Gürkan Ertaç, bir pazar akşamı apartmanda oluşan olumsuzluğu ve gelişmeyi anlattı: “Bostanlı Köprü Durağı Tarık Dursun K. Sokak’taki apartmanın lağımı patladı. Pazar günüydü ve saat 20.30’du. Büyükşehir Belediyesi’ne haber verdim. Komşular, ‘En azından müracaatımızı alırlar, pazar günü bu saatte nasılsa gelmezler’ dedi.
ÖVMEYİ DE BİLELİM
Ancak 10 dakikada ekip gelip arızaya müdahale etti. 80 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim, çok şaşırdım. Çok duygulandım. Hepimiz her zaman belediye görevlilerini eleştiriyoruz, gerektiğinde övmesini de bilmeliyiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.”
Ertaç’a sağlıklı günler diliyorum. Onu şaşırtan görevlilere de kolay gelsin!
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BİR ÇAĞRI
Bayram desteği
BALEV’den (Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı): “Bu bayramda da gençlerimize destek olmak isterseniz, bağışta bulunabilirsiniz. Hesap bilgileri: Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Bornova Anadolu Lisesi Vakıfbank IBAN: TR16 0001 5001 5800 7286 9630 52
İşini iyi yapanlara teşekkür edebilmek
GAZETECİ Ergül-Ümit Satıç çifti, geçenlerde anneleri Mürüvvet Satıç’ı yitirdi.
Yıllarca yan yana çalışmaktan onur duyduğum arkadaşım, Hürriyet Ege Editörü Ergül Satıç duygusunu, “Çevresine sadece huzur veren tatlı kadın. Kaynanaların en güzeli. Sesini hiç yükseltmeden, sakin sessiz yaşadın. Gidişin de öyle oldu. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, ben de beni sevdiğini biliyorum. Huzurla uyu güzel anam. Seni hep böyle hatırlayacağım” diyerek dile getirmişti. Ergül o acıyla yüz yüze geldiklerinde yaşadıklarını benimle paylaştı:
TARİF EDİLEMEYEN DUYGULAR
“Ölüm yaşanabilecek en büyük acı. İnsanın bir yakınını kaybetmesinin getirdiği duyguları tarif edebilmenin mümkünü yok. Üzüntü, şaşkınlık, boşluk, ne yapacağını bilememe, bildiğin yolları da hatırlayamama. Ama yapılması gereken işler de var, başta bir dolu bürokrasi. İşte o zaman işinizi kolaylaştıran, acılı gününüzde sizi yoran değil, elinizden tutan insanlara, kurumlara minnet duyuyoruz... Bu satırları yazma nedenim; vatandaşa zor gününde görev yapmanın ötesinde destek olduğunu bizzat yaşadığım İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...
KAFA KURCALAYAN SORULAR
Geçen hafta annemizi kaybettik. Sabah erken saatte kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Koşturup hastaneye giderken bir yandan da ne yapılması, nereye başvurulması gerektiğini düşünüyoruz. Zira aile mezarlıkları bulunduğu için talebi Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde defnedilmek. Daha önce göçen yakınlarının yanına. Pandemi de var... Nasıl olacak, bugüne yetişir mi, vs...
FARKINA BİLE VARMADIK
İzmir’de olsa kolay, ama il değiştirilecek... Neyse gittik hastaneye, aradık Alo 188’i... 10 dakika sonra cenaze aracı hastanedeydi. Urla Kabristanı’nın yanındaki şefliğe götürdüler. ‘Ne yapacağız’ falan derken, ‘Bize ölüm raporunu verin gerisine karışmayın’ dediler. Pandemiye göre ayarlanmış sandalyeler, görevliyle aranda mesafe yuvarlakları olan büroya oturttular. İşlemler bizden imza almaları dışında gıyabımızda yapıldı diyebilirim. Yıkamayla başlayıp gereken tüm ritüel, imamın gelip dualarını etmesi dahil son aşamaya kadar biz farkında bile olmadan yerine getirildi.
TEK KURUŞ İSTENMEDİ
Ve defin için ihtiyaç olan bütün malzemeler cenaze aracına yerleştirilip, ‘Arkadaşımız sizi bırakıp dönecek, orada gömü anına kadar sıkıntı yaşamayın. Orada ihtiyacı olan biri için kullanılır’ diyerek, ellerinde olan yurtdışından daha önce gelmiş bir tabutla yola çıkardılar. Ve yapılan bunca iş ve malzeme için de tek kuruş hizmet bedeli alınmadı.
SAĞ OLUN VAR OLUN
Belki eskiden beri böyleydi, ama ben ilk kez yaşadım. İnsanın her gün bir yakını dünyadan ayrılmıyor. En zor, acılı günümüzde bizi rahatlatan, cenazesine sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Urla Gasilhane Şefliği’ndeki aileden biri gibi çabalayan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun...”
Kamu görevlilerini eleştirmek çok kolaydır, sık sık da örneklerine rastlarız. Ama özellikle acıda bir anlamda teselli olan görevlilere de teşekkür gerek... Anne’ye rahmet, yakınlarına sabır ve uzun yaşam, o görevlilere de kolaylıklar diliyorum...
-----
BİR TATLI ŞAŞKINLIK
Tatil gününde arızaya
10 dakikada müdahale
MESLEK büyüğümüz, yılların gazetecisi Gürkan Ertaç, bir pazar akşamı apartmanda oluşan olumsuzluğu ve gelişmeyi anlattı: “Bostanlı Köprü Durağı Tarık Dursun K. Sokak’taki apartmanın lağımı patladı. Pazar günüydü ve saat 20.30’du. Büyükşehir Belediyesi’ne haber verdim. Komşular, ‘En azından müracaatımızı alırlar, pazar günü bu saatte nasılsa gelmezler’ dedi.
ÖVMEYİ DE BİLELİM
Ancak 10 dakikada ekip gelip arızaya müdahale etti. 80 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim, çok şaşırdım. Çok duygulandım. Hepimiz her zaman belediye görevlilerini eleştiriyoruz, gerektiğinde övmesini de bilmeliyiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.”
Ertaç’a sağlıklı günler diliyorum. Onu şaşırtan görevlilere de kolay gelsin!
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BİR ÇAĞRI
Bayram desteği
BALEV’den (Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı): “Bu bayramda da gençlerimize destek olmak isterseniz, bağışta bulunabilirsiniz. Hesap bilgileri: Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Bornova Anadolu Lisesi Vakıfbank IBAN: TR16 0001 5001 5800 7286 9630 52