İnsanlar kardeştir birbiri için vardır

ZOR günlerde yardımlaşmanın değeri, önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Bugün, daha önce de öğrenmiş olabileceğiniz bir girişimi anımsatayım:“Karşıyaka Belediyesi’yle sivil toplum kuruluşları, salgınla giderek ağırlaşan yaşam koşullarında, gerek duyanlara yardım için harekete geçti. Karşıyaka Dayanışma Platformu çatısı altında buluşuldu, ‘karsiyakadayanismasi.org’ adresli internet sitesi, 0549 260 02 24 numaralı WhatsApp ve telefon üzerinden istekte bulunanlarla yardımseverler bir araya gelmeye başladı.



YARDIM GEREKENLE

GÖNÜLLÜ BULUŞMASI

‘Birlikte daha güçlüyüz!’ sloganıyla yola çıkan Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi kapsamında, zordaki vatandaşlar; parasal destek, erzak, kırtasiye malzemesi, hasta yatağı, psikolojik destek, elektrik ve su fatura ödemesi, burs, bilgisayar ve tablet gibi pek çok farklı kalemde yardım isteyebiliyor. Başvurular gerekli kontroller yapıldıktan sonra; rumuzu, talep türü, yaşadığı mahalle, iş ve sosyo-ekonomik durumu ile birlikte internet sitesinde güncel olarak listeleniyor. Yardımda bulunmak isteyen gönüllü kişi veya kuruluşlar da yine aynı telefon ve site üzerinden dayanışmaya katılıp listeden dilediği isteği karşılıyor. Platform aracılığıyla gerek salgında zorda kalanlarla depremzedelere önemli yardımlar gerçekleştirildi.”

KİMİ YAKININI, SAĞLIĞINI

KİMİ DE İŞİNİ KAYBETTİ

Karşıyaka Dayanışma Platformu’nu anımsattıktan sonra gelelim benim ilgi nedenime. Yarım asırdan çok arkadaşlık geçmişimiz olan sevgili ve değerli dostum Okyanlı Tatlıcıoğlu’nun da işin içinde olduğunu öğrendim... Uzak kalamazdı zaten, biraz bilgi istedim:

