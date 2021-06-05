Fatura çarpması: 11 liralık su 320 liralık katı atık bedeli

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Kurulu’nda konuşmuş, bu yıl suya zam yapılmayacağını müjdelemiş: “Tüm İzmirli vatandaşlarımıza bir de müjdeli haber vermek istiyorum. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10’luk zammı da iptal ediyoruz.



BORÇLARA RAĞMEN KESİLMEDİ

Üstelik son yüzyılın belki de en olağanüstü koşullarını yaşamamıza, 1,5 yıldır devam eden pandemi koşullarının bütün hesapları alt üst etmesine, elektrik, doğal gaz, akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışa rağmen, İZSU, tıpkı belediyemizin diğer kuruluşları ve birimleri gibi, hiçbir olumsuzluk karşısında hizmetlerini aksatmadı. Tüm personeliyle canını dişine taktı. Temizlik ve hijyenin öneminin çok hayati olduğu bu dönemde 350 bin abonenin suyunu, ödenmemiş borçlarına rağmen kesmedi.”

‘KEYFİNİ ÇIKARALIM’ DERKEN

Bu haberi herhangi bir yerde okumuş, görmüş ya da duymuşsunuzdur. Özellikle yinelemek istedim. Çünkü bugünlerde, “Zam yok, üstelik daha önce öngörülen yüzde 10’luk zam da iptal” gibi bir habere rastlamak olanaksız gibi. “Doya doya okuyalım, keyfini çıkaralım” diyecektim ki, bir su faturası gördüm, keyif falan kalmadı.

TÜKETİMİN YAKLAŞIK ÜÇ KATI

