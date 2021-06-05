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Haberler>Yazarlar>Nedim BUBİK>Fatura çarpması: 11 liralık su 320 liralık katı atık bedeli
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Nedim Bubik

Nedim Bubik

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Fatura çarpması: 11 liralık su 320 liralık katı atık bedeli

5 Haziran 2021

“ZAM yok diye sevinirken fatura su koyuverdi” demiş özetlemiştim: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yıl sonuna kadar suya zam yapılmayacağını açıkladı. Üstelik temmuzda uygulanması kararlaştırılan yüzde 10’luk zam da iptal edildi. Tam bu haberin keyfini çıkarırken bir su faturası gördüm. Toplam su tüketim bedeli 25.68 lira. Atık su, katı atık, vergilen falan derken, ödenecek miktar 73 lirayı buluyor. Doğal olarak keyif falan kalmıyor.”


ÖRNEKLERE BAKALIM
Fatura yüzleşmesi, bir anlamda yaraları depreştirdi. Çarpıcı örnekler, İzmir’in tanıdığı, yılların dostu İrfan Sunay’dan. Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı’nda bir işyeri. İZSU’dan 63 günlük tüketim karşılığında fatura gelmiş. Su birim fiyatı 5.45, atık su birim fiyatı 2.72 lira. Su tüketim bedeli 38.15, atık su bedeli 19.04, toplam 57.19 lira. 52.66 lira katı atık bedeli, vergiler falan eklenince ödenecek tutar 118 lira.
30 KATINDAN FAZLA
Diğer işyeri, Anafartalar Caddesi, yani Kemeraltı’nda. 25 gün için fatura gelmiş. Bu faturada su birim fiyatı 10.90, atık su birim fiyatı 5.45 lira. Su ve atık su tüketim bedelleri, birim fiyatla aynı: 10.90 ve 5.45 lira. Toplam 16.35 lira. Ve burada dikkat! Katı atık bedeli 320.44 lira… Eklemelerle ödenecek tutar 387.80 lira. 10.90 liralık su tüketilen işyeri için 387.80 lira ödenecek.
BELEDİYE AYNI BU NASIL İŞ
İrfan Sunay, “Kemeraltı’ndaki ayakkabı dükkanı. 10.90 su kullanım bedeli yuvarlanarak 387’ye getirilmiş. 320 lira Konak Belediyesi’ne katı atık bedeli yazılmış. Alsancak’taki aynı dükkana katı atık bedeli 52.66. Aynı belediye, Kemeraltı’na altı kat fazla atık bedeli yazıyor. Bu nasıl iş” diyor.
MERAK ETMEMEK ELDE DEĞİL
Rakamlara bakınca hak vermemek olası değil. Geçen kez de söyledim, elbette birtakım yasa, yönetmeliklere falan uygundur her şey. Ama aynı işi yapan iki işyerine kesilen çok farklı katı atık bedelleri gerçekten çarpıcı. Ayrıca iki semtteki birim fiyatları da farklı. Kemeraltı’ndaki katı atık bedeli neden bu kadar fazladır? İnsan merak ediyor, değil mi? (Bir açıklama gelirse, elbette iletirim.)

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BİR KİTAPLI GİRİŞİM

‘Kirpiğin Düşmesin Yere’
asla yılmıyor korkmuyoruz

KADINA şiddeti kabullenen yoktur, olamaz, olmamalıdır da... Şiddet gören kadınlara yardım çabasını iletmek istiyorum. Bir kitap: “Kirpiğin Düşmesin Yere-Mor Öyküler.” Söz, kitabı derleyen Sevda Karadağ Çırak’ın;
“Tacizin, tecavüzün ve katledilmenin soğuk bir bıçak gibi ensemizde olduğu sokaklarda, işyerlerinde ve evlerimizdeyiz, asla güvende değiliz. Çığlıklarımıza karşın üç maymunu oynayanlar, yanlarında olmak isteyen kadınları hep arkalarından gelmeye zorlayanlar karşılarında KADIN görmek zorunda kalacaklardır bir gün. Baskının her türlüsüne maruz kalan ama asla yılmayan, korkmayan, daha da güçlenen kadınlar olarak önümüze bakmaktayız.
YANGINI SÖNDÜRMEZ AMA
Zorba Kitabevi olarak uzun süredir tasarladığımız bu projeyi hayata geçirmek bizim için büyük gurur. Karıncanın hikayesi gibi bizimki de... Yangını söndürmeye yetmez elbette taşıdığımız su. Ama tarafımız belli olur en azından. Daha fazla kadının canının yanmasına tahammülümüz kalmamıştır ve her zaman her yerde söylemeye devam edeceğiz: İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.
TÜM GELİR SIĞINMA VAKFINA
Kitabın oluşum sürecinde ikiletmeden ve memnuniyetle bizimle öykülerini paylaşan değerli yazarlarımız Arzu Armağan Akkanatlı, Arzu Eylem, Arzu Uçar, Ayça Erkol, Banu Özyürek, Berna Durmaz, Çilem Dilber, Esmahan Devran İnci, Fatma Nuran Avcı, Jale Sancak, Kader Menteş Bolat, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Neslihan Yiğitler, Nurhan Suerdem, Nilüfer Altunkaya, Onur Bütün, Semrin Şahin, Serap Üstün, Sibel Öz ve Umay Umay’a çok ama çok teşekkür ederiz. Bu kitaptan elde edilen tüm gelir Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’na bağışlanacaktır.”
Kolay gelsin!

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‘Suya zam yok’ diye sevinirken fatura gerçeğiyle yüzleşmek

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

1 Haziran 2021
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Kurulu’nda konuşmuş, bu yıl suya zam yapılmayacağını müjdelemiş: “Tüm İzmirli vatandaşlarımıza bir de müjdeli haber vermek istiyorum. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10’luk zammı da iptal ediyoruz.

 


BORÇLARA RAĞMEN KESİLMEDİ
Üstelik son yüzyılın belki de en olağanüstü koşullarını yaşamamıza, 1,5 yıldır devam eden pandemi koşullarının bütün hesapları alt üst etmesine, elektrik, doğal gaz, akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışa rağmen, İZSU, tıpkı belediyemizin diğer kuruluşları ve birimleri gibi, hiçbir olumsuzluk karşısında hizmetlerini aksatmadı. Tüm personeliyle canını dişine taktı. Temizlik ve hijyenin öneminin çok hayati olduğu bu dönemde 350 bin abonenin suyunu, ödenmemiş borçlarına rağmen kesmedi.”
‘KEYFİNİ ÇIKARALIM’ DERKEN
Bu haberi herhangi bir yerde okumuş, görmüş ya da duymuşsunuzdur. Özellikle yinelemek istedim. Çünkü bugünlerde, “Zam yok, üstelik daha önce öngörülen yüzde 10’luk zam da iptal” gibi bir habere rastlamak olanaksız gibi. “Doya doya okuyalım, keyfini çıkaralım” diyecektim ki, bir su faturası gördüm, keyif falan kalmadı.
TÜKETİMİN YAKLAŞIK ÜÇ KATI

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Merak edilen hafta: ‘Bakalım ne olacak’

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

30 Mayıs 2021
MİLYONLARCA insanı ilgilendiren kritik bir hafta başlıyor. Salı günü 1 Haziran ve “Tam kapanma” ardından gelen “Normalleşme” süresi sona eriyor. Restoran, lokanta, kafe, kafeterya, kahvehane gibi yerlerin işletmecileri, çalışanları, “Yeni kararlar, geleceğimiz ne olacak, açılabilecek miyiz?” diye merakla bekliyor.




ÖNLEMLİ AÇILALIM
Yeme-içme yerlerinin yüzde 50 kapasite, HES kodu sorgusu gibi kurallar ve önlemlere uyma koşuluyla, denetimli açılabileceği umut ediliyor. Düğün salonu işletmecileri, müzik insanları, etkinlik düzenleyenler ve birçok işyerleri de aynı beklentide. Salgın illetiyle ilgili tüm verilerin ince ayrıntılarıyla gözden geçirilip, milyonlarca insanın geçimini, karnını doyurabilmesini sağlayacak kararlar alınmasını, kural ve önlemlere mutlaka uyulmasını, zor günlerin, illete kurban gidenlerin unutulmamasını da diliyorum. Her şeyin başı sağlık, kolay gelsin!

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Altınkum Vakıflar’a Büyükşehir el atsın

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

25 Mayıs 2021
DİDİM’e her gittiğimde Altınkum’da yıllardır boş duran, içinde yıkılmak üzere harap yapılar bulunan ve kaderine terk edilmiş Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arsasına bakarım, içim sızlar. Son olarak, sosyal medyadan alıntılar iletmiştim: “Turizm + ticaret anlayışıyla buranın çok katlı beton yığınına dönmesi Altınkum’un bitmesi ve dolayısıyla Didim turizminin de bitmesi demektir... Partiler üstü bir anlayışla; buranın betonlaşmasını amaçlayan girişimlere karşı duruş sergilemeliyiz. Bu alanı beton yığınına çevirmek; Didim’e ihanettir. Didim Altınkum Vakıflar Park ve Bahçe olsun, Betonlaşmaya Hayır Grubu adına Erdoğan Şahin.”



İHALEYLE SARSILDIK
Bugün yine, “Didim’in Gündeminde Neler Var” grubunun yöneticisi, gazeteci Erdoğan Şahin’den alıntılar var. Şahin, “Didim Altınkum’da bulunan vakıflara ait alanın betonlaştırılmak üzere 4 Haziran’da ihaleye çıkarılacağı haberiyle sarsıldık... Altınkum Vakıflar, Didim için hayati önem taşıyor... Altınkum Vakıflar betonlaşırsa Didim biter” diyor. Söz konusu yerle ilgili davalar sürerken uzun süreli kiralama modeliyle ihaleye çıkılacağını belirten Şahin, öneri ve dileklerini sıralıyor:

BELEDİYE KATILABİLİR Mİ?

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Sedat’a dayanışma katkısıyla veda

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

22 Mayıs 2021
BUGÜN Sedat’ı anımsatacağım. Gazeteci Sedat Sözer’i. Hani geçen hafta veda etti bizlere, “Bayram acısı” oldu hepimize. Öncelikle yıllarca Hürriyet çatısı altında birlikte çalışmanın onurunu paylaşmak istiyorum. “Sedat Sözer” denilince, tereddütsüz ve itirazsız, “Efendi, iyi insan, yardımsever” tanımlamaları gelir akla. Karşıyaka Belediyesi’nde herhalde bir rekor kırmıştı, birçok başkanın basın danışmanlığını yürüterek. Hepimizin başı sağolsun. Eşine ve çocuklarına sabır diliyorum.



FARKLI BİR TERCİH
Ve de Sedat uğurlanırken, bir grup arkadaşı bir farklı yol izledi. Daha önce örneği yaşanmış olabilir, ben ilk kez duyduğum için aktarıyorum. Efendim, Zübeyde Hanım Grubu cenaze törenine çiçek göndermek yerine, Karşıyaka Destek Platformu’na bağışı tercih etti:

GEREK DUYANA DESTEK
“Kıymetli gazeteci arkadaşımız Sedat Sözer, özellikle Karşıyaka’da pek çoğumuza dokunmuştur. Unutulmayacak isimlere dahil olmuştur. Zamansız kaybettik onu. Zübeyde Hanım Platformu olarak cenaze merasimine çiçek göndermek yerine Karşıyaka Dayanışma Platformu’nda dosyası olan ihtiyaçlı bir aileye onun anısına destek olduk. Ruhuna değsin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Nurten Akyazılılar, Nevin Bilgen Kalender, Ceren Kalender, Mert Kalender, Aysel Arslan, Ebru Denlet, Feruz Bozaslan, Şirin Özgür Yörük, Mustafa Giray.”

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Turizmciden turistik belediyelere ‘ayar’

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

18 Mayıs 2021
YENİ sezon için kimi turizmci umutlu, kimi endişeli, kimi de temkinli. Bir yansıma örneğinden söz edeceğim. Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, Ege Bölgesi’ndeki turizm ilçelerinin belediyelerini, sezon hazırlığına çağıran bir açıklama yapmış. İçeriğe bakınca biraz “ayar” havası var sanki.

 


BAYRAMDAN SONRAKİ İLK İŞ
Tercan, “Belediyeler bayramdan sonra ilk iş gereken önlemleri almalı. Geçen yıl turizmden umduğumuzu bulamadık. Turizm potansiyeli yüksek ve turizm ekonomisinden geçimini sağlayan ilçelerin belediyeleri sezona hazırlıksız yakalanmamalı. Buralarda yaşayan halkın refahı ve önemli katma değer sağlayan tesislerin beklentileri bu yönde” demiş, devam etmiş:
HAZIRLIK GÖRMÜYORUZ
“Turizmle geçinen ilçelerin belediyelerinin başka şansı, ihmal etme lüksü yok. Özellikle Çeşme, Foça, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi turizm gözdesi beldelerin yerel yönetimlerinin bu hazırlık sürecinde daha etkin olmaları gerekir. Elbette hükümetin çizdiği sınırlar, belirlediği kurallar çerçevesinde turizm yapılacak, devletten de destek beklenecek. Ama bu; boş oturmak, sezonu verimli geçirmek adına hazırlık yapmamak anlamına gelmiyor. İlçelerin pandemi ile doğru orantılı turizm hazırlıklarını organize etmek gerekiyor. Tren kaçmadan. Maalesef bu yönde hazırlıklar yapıldığını görmüyoruz.
HALKA KARŞI SORUMLULUK

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Bütün dünya inansa hayat bayram olsa

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

16 Mayıs 2021
Bayram’ı dün geride bıraktık. Tam kapanma yarın sabah sona eriyor. “Nasıl, becerebildik mi kapanmayı? Neydi o sokaklardaki insanlar, kalabalıklar? Normalleşmeye hazır mıyız” gibi sorular yok bugün.Bir dönemin yıldızı Şenay’ı anıyoruz: “Bütün dünya buna inansa/ Bir inansa, hayat bayram olsa/ İnsanlar el ele tutuşsa/ Birlik olsa/ Uzansak sonsuza” diyoruz. Gerçekten de hayat bayram olsa...




BİR ŞARKIYI ANIMSAMAK

Hayat bayram olsa
insanlar el ele tutuşsa

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Normalleşmenin en aşırısını biz beceririz

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

11 Mayıs 2021
EFENDİM, salgın belası vakaları artınca, “Tam kapanma” başlatıldı, 17 Mayıs saat 05.00’te de sona erecek. Baştan vurgulayayım, kapanma ya da açılma, ne olursa olsun, öncelikle herkes kendisinden sorumlu olmalı. Sonra da kısıtlama süresine şöyle bir bakalım. Bir-iki gün öncesi Anadolu’nun dört bir yanına ve sahil beldelerine akın başladı. Sonra bir alkollü içki tartışması ve ilginç kuyruklar.


BAZI GÖZE ÇARPANLAR
Her yerde trafik yoğundu, toplu taşımada ek seferler bile koyuldu. “Özel sektörde milyonlarca işçi çalışıyor, kapanamadı” denildi. PTT’ler önünde sosyal yardım, bankalar önünde emekli ikramiyesi kuyrukları... İki gün pazarların kurulması... İnsanlar hemen her yerde, rahatlıkla ortalıkta. Bazı günler marketler dolup taşıyor. Komik kumar, eğlence baskınları...
DİKKAT, DİKKAT, YİNE DİKKAT
Tüm bunlara bakıp, “Tam kapanmayı beceremedik” denilebilir. Bazı uygulamalar eleştirilebilir. “Kimi erkendi, kiminde geç kalındı” denilebilir... Aman önce Bayram’da, sonra da her gün dikkat, dikkat, yine dikkat! Şimdi sırada, “Normalleşme” var. “Tam mı, yarım mı, kısmen mi” olur bilemem. Dilerim, “Vaka ve vefat rakamları öyle bir düzeye gelmiştir ki, normalleşme sürecine girmişizdir...” Ancak unutmayalım, normalleşmenin en aşırısını biz beceririz! Ve olması gerekene bakalım... Öncelikle başta yeme-içme yerleri olmak üzere, mümkün olduğunca çok esnafın işbaşı yapmasını dileyeceğiz. Tabii ki kural ve önlemlere uyarak...
BİZİ EN İYİ BİZ KORURUZ
Biz ne yapacağız? Öncelikle kendimizden ve yakın çevremizden sorumlu olacağız. “Normalleşiyoruz” diyerek her yere hücum etmeyeceğiz. Örneğin İzmir’de Kordon’u, Bostanlı, Göztepe, Güzelyalı sahilini miting alanlarına dönüştürmeyeceğiz. O maskeyi, zorunlu mesafeyi ve temizlik için musluğu asla unutmayacağız. Tam kapanamadık ama, bize “Normal...” denildiğinde işin suyunu çıkarabileceğimizi kendimize sürekli anımsatacağız. Etkililer, yetkililer birtakım kısıtlamaları kaldıracaktır, ama bu da, “Salgın belasından kurtulduk” anlamına gelmeyecek elbette. Kendimizin ve yakınlarımızın aşılarını izleyeceğiz. Hep dikkatli olacağız. Ve bana göre çok önemli: “Bize en büyük fayda kendimizden gelir... Kendimizi en iyi kendimiz koruruz.”

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Can yolunda can suyu olmak ister misiniz

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

8 Mayıs 2021
BAZI kuruluşlar ve yaptıkları işler vardır. Zaman zaman yinelemek ve alkışlamak gerekir bana göre. KİTVAK da (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) bu tanıma girer. Zaman zaman, biriktirdiğim bilgileri ileterek, bilmeyenlere tanıtmak, bilenlerin de belleklerini tazelemek isterim. İşte öykümüz:1996’da lösemili çocuklara ve ailelerine maddi ve manevi destek düşüncesiyle, iyilik için yarışan bir avuç insanla yola çıkan, çeyrek asırlık yaşını kutlamakta olan vakıf, birçok etkinliklerin yanında, topluma dört büyük eser armağan etti.

 


ÇOK ÖNEMLİ DÖRT ESER
18 Mayıs 2004’te Ege Üniversitesi Kitvak -Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, 7 Ekim 2011’de Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, 18 Aralık 2017’de Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak- Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ni kazandırdılar. Son olarak da Kitvak-Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi, salgına karşın, 26 Şubat 2021’de Ege Üniversitesi’nde hizmete açıldı. Şöyle bir bakalım...

210 BİN GECELEME
Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, toplam 2 bin 700 metrekare alanda, 40 oda ve 102 yataklı. Çocuk oyun alanı ve kafeteryası da bulunan konukevinde, bugüne değin 150 bin geceleme gerçekleşti.
Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi de 4 bin 400 metrekarelik alana sahip 41 oda ve 82 yatak kapasiteli. Bir çocuk oyun odası, bir kütüphane ve bir kafeteryası var. Konukevi açıldığı günden bu yana 60 bin gecelemeye tanık oldu. Konukevleri, hastanelerde yatmadan tedavi olan, ancak barınacak yeri olmayan hastalara hizmet veriyor. Yatarak ya da yatmadan tedavi olan hastaların yakınları da, barınma yeri bulamazlarsa konukevlerinde kalabiliyor. Genelde oldukça uygun bir ücret belirleniyor.

BAZI GİDERLER VAKIF’TAN

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Bu bebeğe nefes olalım

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

4 Mayıs 2021
ÇANAKKALE Biga’nın Kemer Köyü’nde yaşayan SMA Tıp 1 hastası Ahmet Al bebek için destek arayışları sürüyor. Sağlığına kavuşmak için yardım bekleyen bebeğin ailesi, seslerinin duyurulmasına yardımcı olan gazetecilere sosyal medyadan seslendi:


AHMET’İN ADI DUYULUYOR
“Ahmet Alp 13 aydır sesini duyuramayan bir bebekken sizlerin sayesinde artık ismi duyuluyor. Lütfen onu tanıdıktan sonra ellerini bırakmayın. Lütfen her zaman dediğimiz gibi birlik olalım. Çevrenize Ahmet Alp’ten bahsetmeyi asla unutmayın. Ahmet Alp’in çıkaramadığı ses, konuşamadığı kelimeler olalım. Bugün belki de bizim için dönüm noktası olabilir. Çok kişinin az parasıyla başaracağız.”
BELEDİYE KATKIYA ÇAĞIRIYOR
Ahmet Alp bebeğin tedavi olabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı veren Çanakkale Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında raket ve billboardlara asılan afişlerle kentlileri umut olmaya çağırdı.
Ahmet Alp’e nefes olmak isteyenler için; IBAN: TR240006701000000093820879 Alıcı: Recep Güven – Yapı Kredi Açıklama: Ahmet Alp. Destek kampanyasıyla ilgili bilgi almak için (0543) 334 52 87 numaralı telefondan Ahmet Alp’in babası Recep Güven’e ulaşabilirsiniz.

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‘Tam kapanma’ boşa gitmesin

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

1 Mayıs 2021
SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı salgın tablosunda, “vaka” ve “vefat” rakamları arttıkça, “Tam kapanma geliyor mu, ne olacak?” soruları sardı ortalığı. Sonunda 17 Mayıs sabahına kadar tam kapanma geldi. Şeker Bayramı da içinde.


RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL
Rakamlara şöyle bir baktım. 20 Nisan’da 322 bin 128 test yapılmış, 61 bin 28 vaka, 346 vefat var. 24 Nisan’da 281 bin 183 test, 40 bin 596 vaka, 339 vefat. 25 Nisan; 260 bin 280 test, 38 bin 553 vaka, 347 vefat. Sonuç olarak test azalınca, vaka sayısı da azalıyor. Ama günlük can kaybı sayısı hep 300’ün oldukça üzerinde. Vahim olan da bu.
BÜYÜK GÖÇ VE ALIŞVERİŞ
Tam kapanma kararıyla beklenen ama yine de şaşırtan görüntüler oluştu. Şehirlerarası otobüs garajları bayramlar öncesinde görülen kalabalıklara, ek seferlere, bilet fiyatlarının katlanmasına tanık oldu. Havaalanları da eksik kalmadı. Başta Bodrum olmak üzere, tüm sahil beldelerinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yazlıkları, gidecek yerleri olanlar kapanma süresini buralarda geçirmek için seferber oldu. Hemen her yerde, kapanma süresinde de açık olmasına karşın, marketler yine doldu taştı. Farklı olarak, kapanmada satışı yasak olduğu gerekçesiyle, alkollü içki kuyrukları da oluştu.
TAŞIYICI OLURLAR MI?
Bu görüntüleri bazı bilim insanları, hiç de iç açıcı olmadığı şeklinde yorumlamadı. Kalabalıkların yurdun dört yanına dağıldığını, yasak sonunda geri geleceğini, virüsü götürüp getirmiş olabileceklerini savundu. Çare olarak da, “Sıkı önlem, denetim ve aşı” dedi özetle. Bir ara düşündüm, özellikle sahil beldelerine göç edenler, güzel havaların keyfini sürüp denize de girerlerse, haksızlık olmaz mı? (Kıskandım mı ne?)

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Bu Çernobil’den kurtulma zamanı

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

27 Nisan 2021
GAZİEMİR’de, “İzmir’in Çernobil’i” diye adlandırılan, çevre kirliliği nedeniyle çalışması durdurulan, herkesin içtenlikle istemesine karşın, nükleer atık sorunu bir türlü çözülemeyen eski kurşun fabrikası alanı tehlike saçmayı sürdürüyor. Son olarak AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, alanı inceledi, ağır metal kirliliği nedeniyle firmaya 2013’te 5 milyon 79 bin 900 lira ceza kesildiğini, çalışmalar ve mahkeme süreçleriyle bugüne gelindiğini söyledi. Nasır, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun geçen 26 Mart’taki yazısıyla ilgili firmanın eksiklikleri tamamlamadığını bildirdiğini anımsattı:

 


TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
“Cüruf atıkların ayıklanması ve sahanın temizlenmesi faaliyetlerine ilişkin gelinen son noktada söz konusu işletme sahipleri tarafından sahada yer alan atıkların temizlenmesi ile ilgili olarak bir çalışma yapılmadığını yerinde tespit ettik. Atıkların çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmesi nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çözüm için müdahale edilmesinin gerektiğini aktaracağız. Yıllardır süregelen bu sorunun çözümü için konunun takipçisi olacağız.”
İZMİR’İ TEHDİT EDİYOR
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da söz konusu alanda normal değerin 219 katı radyasyon yayan atıkların 14 yıldır temizlenmediğini ve tüm İzmir’i tehdit ettiğini savundu:
“İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen alanda radyoaktif atıklar ve dışarıdan getirilen bir madde var. Bu madde yasal olarak Türkiye’de bulunmuyor. Sadece nükleer santrallerde oluşabilen bu atıkların, ülkemizde kurulu bir nükleer santral bulunmadığı halde oraya nereden ve nasıl geldiğini kimse bilmiyor. Bu madde eski kurşun fabrikasının bahçesinde 2007’de bulundu. O yıldan beri de çözüm üretilmiyor. Toprağa gömülü bu maddeler, yağmurla oksitlenerek insan sağlığını tehdit ediyor. Burasının temizlenmesini istiyoruz.”

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Yeni bir kurtuluş destanı yazalım

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

24 Nisan 2021
ÇANAKKALE, riskli illerin başına yerleşti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bu endişe verici gidişe “dur” demek için hemşerilerine seslendi, özetliyorum:


“Tüm dünya korona virüse karşı ayakta ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Başta sağlık camiası olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar canla başla güzel günlere kavuşmak için çaba sarf ediyor. Bu zorlu, özveri ve sabır isteyen süreci atlatmanın en önemli kriteri, her bireyin öncelikle kişisel önlemlerini alarak, sosyal ilişkilerini ve temasını en aza indirerek, sağlık çalışanlarına katkı sunmasıdır. Kısaca bu sürece yapabileceğimiz en büyük katkı hastalanmamaktır.
BU BİZE YAKIŞMADI
Çanakkale ülkemizde vaka sayısının 26 kat arttığı birinci il olmuştur. Çanakkale pek çok olumlu ve örnek göstergelerde birinci il olmaya alışkındır. Ama bu bize yakışmadı. Bu kötü gidişatı tersine çevirmek, yeniden iyi örnek olmak elimizde. Tüm hemşehrilerimden istirham ediyorum; maskenin ne denli koruyucu önlem olduğunu aklımızdan, maskemizi yüzümüzden çıkarmayalım.
NEFES ÇOK DEĞERLİ
Hayat güzel, bir nefes sıhhat gibisi yok. Ancak sağ ve sağlıklı olduğumuz sürece... Nefes almanın, ciğerlerimizi temiz havayla doldurmanın dünyada her şeye değer olduğunu anlamak için, solunum cihazlarına bağlanmayı beklemeyelim. Sağlık çalışanlarının yükü zaten çok ağır. Bir yıldır insanca yaşama hasret kaldılar, pek çoğu başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken şehit oldu. Onlara saygımızdan bunu başarmalıyız, bunu onlara borçluyuz.
HAYDİ ÇANAKKALE

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Balkonlara moral gelsin

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

20 Nisan 2021
BU salgın günlerinde bazı güzellikler hepimize iyi gelecektir. Aliağa Belediyesi’nden söz edeceğim. İlçeyi çiçeklerle donatmak amacıyla, “Balkonda Bahar Var” projesi başlatılmış. Belediye 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtacakmış. Dileyenler sardunya, petunya ve Bodrum papatyasından ikisini seçebilecekmiş. İki yetişkin çiçek, balkon saksısı ve 10 litrelik toprak, özel çantayla, vatandaşın kapısına kadar getirilecekmiş.



ÇİÇEKLER ADRESE TESLİM
Başkan Serkan Acar, Aliağa’yı güzelleştirecek her projeyi mutlulukla hayata geçirdiklerini vurgulamış, “Şubat ayında başlattığımız Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi’yle iki ayda 20 bin zeytin fidanını vatandaşlarımızla buluşturduk. Şimdi de ‘Çiçek gibi Aliağa’ diyerek Aliağa’mızdaki tüm balkonları çiçeklerle buluşturuyoruz. Bu yıl baharın coşkusunu, balkonlarımızı renklendirerek katlayacağız. Talep eden her vatandaşımıza çiçeklerini adreslerine teslim edeceğiz” demiş ve dağıtım, Siteler Mahallesi’nden başlamış. Daha önce istek ileten bin 500 mahalle sakinine 3 bin çiçek, bin 500 saksı ve toprak ulaştırılmış.

SORUNLARI KAFAMIZDAN ATALIM
Başkan Acar, dağıtım başlarken de duygularını paylaşmış: “Uzun zamandır bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hepimizin canı sıkkın. Eşimiz, dostumuz koronavirüse yakalanıyor. Çok endişeliyiz. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Bu çiçeklerle bir nebze olsun sorunları kafamızdan atalım. Çiçeğimizle evimizi, Aliağa’yı güzelleştirelim. Bizim de katkımız olsun. Milletimizin her anında yanlarında olma sorumluluğumuz var.”

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İnsanlar kardeştir birbiri için vardır

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

17 Nisan 2021
BUGÜN konumuz farklı ve özel... Önce Ünal Ersözlü’den aktarıyorum:


“Yol hepsini kapsar, kucaklar, hepsi insana aittir. Doğu-Batı kardeştir./ İnsanlık kardeştir. Birbirinden öğrenir, birbiri için vardır./ İnsanlık Batı ile Doğu’nun kesiştiği noktada, yeni bir yolculuğa çıkacaktır./ Bu anlaşıldığında felsefe tamamen özüne dönecektir./ Şimdi merhaba sana Ey Hint, Ey Çin, Ey Doğu Felsefesi!/ İnsanın en parlak çağı, altın yılları/ Destanların, Tanrının şarkısının, Tanrısızlığın çaresiz çığlığı./ Mabetlerin altın şemsiyesi, insanlığın beş bin yıl öncesi, selam olsun sizlere./ Felsefenin kadim, bilge, hikmetli çocukları, selam olun hepinize.”

SATIR BAŞLARINI DERİN
MERCEKTEN SUNUYOR
Şimdi Karakarga Yayınları’ndan:
“Ünal Ersözlü, bu kitapta felsefenin bir düşünce sistemi olarak Doğu’dan yükselişine ışık tutuyor, Doğu felsefesinin satır başlarını önemli alıntılarla ve derin bir araştırma merceğinden geçirerek okuyucuya sunuyor. Hint felsefesinden Buda’ya, Konfüçyüs’ten Tao felsefesine, antik Mısır felsefesinden Zerdüşt felsefeye; Tasavvuf ve Doğu felsefesi arasındaki benzerliklere, sufi ile keşişin kesişen yollarına, ezeli hikmetten kadim felsefeye kadar, Doğu felsefesine dair her şey, 50 maddede bu kitapta toplandı.”

NASIL MI ÜRETEBİLİYOR

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Zordaki komşuların sessiz çığlığına duyarsız kalmamak

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

13 Nisan 2021
ZOR günlerde yardımlaşmanın değeri, önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Bugün, daha önce de öğrenmiş olabileceğiniz bir girişimi anımsatayım:“Karşıyaka Belediyesi’yle sivil toplum kuruluşları, salgınla giderek ağırlaşan yaşam koşullarında, gerek duyanlara yardım için harekete geçti. Karşıyaka Dayanışma Platformu çatısı altında buluşuldu, ‘karsiyakadayanismasi.org’ adresli internet sitesi, 0549 260 02 24 numaralı WhatsApp ve telefon üzerinden istekte bulunanlarla yardımseverler bir araya gelmeye başladı.


YARDIM GEREKENLE
GÖNÜLLÜ BULUŞMASI
‘Birlikte daha güçlüyüz!’ sloganıyla yola çıkan Karşıyaka Dayanışma Platformu projesi kapsamında, zordaki vatandaşlar; parasal destek, erzak, kırtasiye malzemesi, hasta yatağı, psikolojik destek, elektrik ve su fatura ödemesi, burs, bilgisayar ve tablet gibi pek çok farklı kalemde yardım isteyebiliyor. Başvurular gerekli kontroller yapıldıktan sonra; rumuzu, talep türü, yaşadığı mahalle, iş ve sosyo-ekonomik durumu ile birlikte internet sitesinde güncel olarak listeleniyor. Yardımda bulunmak isteyen gönüllü kişi veya kuruluşlar da yine aynı telefon ve site üzerinden dayanışmaya katılıp listeden dilediği isteği karşılıyor. Platform aracılığıyla gerek salgında zorda kalanlarla depremzedelere önemli yardımlar gerçekleştirildi.”

KİMİ YAKININI, SAĞLIĞINI
KİMİ DE İŞİNİ KAYBETTİ
Karşıyaka Dayanışma Platformu’nu anımsattıktan sonra gelelim benim ilgi nedenime. Yarım asırdan çok arkadaşlık geçmişimiz olan sevgili ve değerli dostum Okyanlı Tatlıcıoğlu’nun da işin içinde olduğunu öğrendim... Uzak kalamazdı zaten, biraz bilgi istedim:

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Söküme gelecek uçak gemisi kabus mu yüklü

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

10 Nisan 2021
ALİAĞA’nın ekonomisinde önemli yer tutan gemi söküm tesislerine getirilecek emekli bir gemi var gündemde bu aralar. İddiaya göre Brezilya Donanması’nda görev yapan ve 600 ton, dünyada sağlığa zararlı olduğu kabul edilmiş asbest barındıran “Nae Sao Paulo” adlı uçak gemisi, sökülmek üzere Aliağa’ya getiriliyormuş.

 

 


DÖRT BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ
TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, dört bakanlığın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, konuyu Meclis gündemine taşımış. Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, “Söküm işlemini yapan işletmelerde asbestin öncelikle o bölgeye vereceği zarara ilişkin hangi ön çalışmalar yapıldı?” diye sormuş.
MİKTARDA CİDDİ FARKLAR VARDIR
CHP’li Bakan, söküm için Türkiye’ye getirilecek uçak gemisinin 600 ton asbest barındırdığı iddiasının doğruluğunu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sormuş: “Sökülmek üzere ülkemize getirilen gemilerin parçalanmadan önceki kontrollerinde saptanan asbest miktarı ile dış kaynaklardan alınan veriler arasında ciddi farklar olduğu belirtilmektedir. Söz konusu duruma ilişkin alınan tedbirler nelerdir?”

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Farkına varmak için çok geç kalmayalım

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

6 Nisan 2021
BUGÜN çok değerli bir konuğum var, Fedai Ünal...

 

Hürriyet’e 23 yıl emek verdi. Çok önemli bir konuyu, otizmi, ilk ağızdan anlattı. Özetleyerek aktarıyorum:
“Karanlığı bekledim bu yazı için. Çünkü beş yıl gece sessizliği vardı evimizde. Çok bilimsel şeylerden değil, otizmle yeni tanışan her ailenin yaşadıklarından söz edeceğim. 2,5 yaşındaydı oğlumuz Efe. Konuşmuyordu. ‘Ha bugün, ha yarın’ dedik, olmadı. Biraz zaman kaybettik özel eğitim için. Ama Efe’yi bir anaokuluna yazdırmakla iyi bir şey yaptık. Şanslıydık. Çünkü hemen hiçbir anaokulu Efe gibi çocukları almıyordu.

İYİ OLMANIZ ŞART
Birisi otizmi, ‘Zifiri karanlık odada sadece bir eli ışıkta yukarı çekilmeyi, ışığa ulaşmayı beklemek’ diye anlatmıştı. Doğruymuş. Sosyal çevreniz, aileniz kalabalıksa durum biraz daha iyi. Çocuğunuzun iyi olabilmesi, tek başına ayakta durabilmesi için önce sizin iyi olmanız şart. Bu da çevrenizin desteği ile mümkün. Biz şanslıydık. Ailemiz, özellikle Hürriyet’teki arkadaşlarımız sonsuz destek oldu eşim Ebru ve bana. Bu sayede ve özel eğitimle 7 yaşında konuştu Efe...

HERKES UZAK DURUYOR

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Haritamız kıpkırmızı peki yüzümüz kızardı mı?

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

3 Nisan 2021
SALGIN illetiyle ilgili haritaya bakıyoruz son günlerde. 100 bindeki olgu sayısına göre renklere ayrıldı memleket. Anımsayalım...

100 binde 10 ve altındaki olgu mavi (düşük risk), 11-35 arası sarı (orta risk), 36-100 arası turuncu (yüksek risk) 100 ve üstü kırmızı (çok yüksek risk). İlk harita fena değildi, maviler iç açıyordu. Sonra olan oldu. Yine denetimli normalleşme dedik, açıldık saçıldık. Beklenen de buydu. Özellikle yeme-içme işyerleri bunu bekliyordu.
58 İL ARTIK ÇOK RİSKLİ
Ve de gelinen nokta. 17 olan kırmızı il sayısı 58’e yükselmiş. Memleket kızarmış yani, çok yüksek riskli olmuş genelde. Elbette kısıtlamalar geldi ardından. Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkmak yasaklandı. Ramazan ayında tüm yeme-içme yerleri yalnızca paket hizmeti verecek. Zaten şimdi de hizmet saat 19.00’a kadar. 58 ilde bu hizmet yalnızca haftada beş gün.
NE DERSİNİZ İÇİMİZ RAHAT MI?
Olur olmadık, gerekli gereksiz toplananlar... Kısıtlı, yasak olmasına karşın bir araya gelenler... Kapalı yerlerde toplanmanın, dip dibe olmanın, arada maske takmayı unutmanın riski ne denli artırdığını unutanlar... Bin türlü bahane ileri sürerek alt alta, üst üste buluşanlar... İçimiz rahat mı? Özellikle yeme-içme yerlerinden ekmek yiyenler sizlerin kulağını çok çınlatacak. Sosyal medyadan bir alıntı: “Memlekette mavi olarak göllerle denizler kaldı.” Memleketi kıpkırmızı yapmayı becerdik. Peki yüzümüz kızarıyor mu?
Her şeye karşın üzerimize düşeni yapmalı, en azından üç M’yi (maske, mesafe, musluk) unutmamalı, iyilikler dilemeliyiz...

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Zeytinyağı sorunları yasaklarla çözülemez

Nedim BUBİK

Nedim BUBİK

30 Mart 2021
SON günlerde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının 31 Ekim’e kadar yasaklanması konuşuluyor, tartışılıyor. Zeytindostu Derneği’nin görüşlerini iletmek istedim.

 

Yönetim kurulu açıklamasında, yasağın üreticiyi ve ihracatçıyı zorda bırakacağını bildirildi, “Bünyesinde, Türkiye’nin her bölgesinden 10 binden fazla zeytin çiftçisi, butik üretici, zeytinyağı marka sahibi, sanayici, ihracatçı ve yan sanayiciyi barındıran Zeytindostu Derneği olarak, ihracat yasağına tepki gösteriyor ve alınan karardan acilen dönülmesini talep ediyoruz” denildi.

KUSURLU ÜRÜN İÇ PİYASAYA
Zeytinyağında fiyat artışını önlemek için iç piyasadaki KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürülmesi önerilen açıklamada, öngörülen tehlikede şöyle dile getirildi:
“Yaklaşık dört yıldır Afrin’den gelen Suriye zeytinyağı, ihracatçı firmalara 3 ayda ihraç şartıyla verilmektedir. Bu yağın kalitesi düşük olduğundan, ancak dökme olarak ihraç edilebilmektedir. Yıllık ortalama 20 bin ton Afrin yağı bu yolla ihraç edilmektedir. Yasak, bu yağı da kapsamaktadır. Bu kusurlu zeytinyağı dökme olarak ihraç edilemezse, el altından iç piyasaya verilme riski bulunmaktadır. Bu durumda hem tüketici, hem de fiyatlar olması gerekenin altına düşeceği için bizim üreticimiz mağdur olacaktır. Ayrıca, ihracatçı firmalar daha önceden stoklarına aldıkları Afrin yağını ihraç edemeyecekleri için ciddi mağduriyet yaşayacaktır.”

‘GIDA POLİSİ’ KURULABİLİR
Derneğin zeytinyağıyla ilgili ileri sürdüğü yanlışlar ve çözüm önerileri de özetle şöyle:

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