Çiğdem çitleyelim ama kirletmeyelim

GEÇENLERDE İstanbul Üsküdar Belediyesi sahilde çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yasakla ilgili sosyal medya hesabından, “Bizim için zor, ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda anlayış ve işbirliği bekliyoruz” dedi. Çekirdek yiyenlere Kabahatler Kanunu’na göre 61 lira ceza yazılacağı, paranın engelli hizmetleri için oluşturulan fona aktarılacağı bildirildi.
KABUK SORUNU DEVAM
Üsküdar Belediyesi’nin kirlilikle baş edemediği için aldığı kararıdır, uygulanıyor mu, çok ceza yazılıyor mu, bilemem. Ama öteden beri bu kirlilik İzmir’in ve birçok kentin önemli sorunlarındandır. İzmir’de ay çekirdeği tüketimi önemlidir. İzmirli ay çekirdeğine çiğdem der ve onu yemez, çitler... Çiğdem ve kabak çekirdeği çitlenir burada. Çitlensin çitlenmesine de başta Kordon olmak üzere çoğu yerde kabuklar gelişigüzel yerlere saçılır, temizlik çalışanlarının mesaisinin önemli bölümünü alır. Zaman zaman önlemler alındı, Büyükşehir Belediyesi kabuklar için çeşitli yerlere poşetler koydu, kampanyalar yapıldı, kese kağıdı dağıtıldı, ama o alışkanlığın üstesinden gelinemedi.
SON ÇARE CEZA MI OLMALI
Yasaktan yana değilim. Ancak, “Çitle ama kirletme” gibi kampanyalar, çeşitli yerlere konulacak uyarı yazılarıyla belki biraz mesafe alınabilir. Aksi halde belediyeler zabıta görevlilerini her yerde seferber eder, kabuk kirliliğinin üstesinden cezayla gelinmeye çalışılır. Bu ceza uygulaması bize yakışmaz gibi, ama çaresiz kalınınca ne yapılacak? Biraz dikkat ve birbirimizi uyarmak belki de iyi gelir.
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BİR PORTRE
Sokaktaki dostların
can dostu SEÇO
SEÇKİN İyener... Yıllardır Hürriyet’te birlikte çalıştık. Sonra yollar ayrıldı, görsel yönetmenliği sürdürdü farklı yerlerde. Benim için Seço’dur o. Sonra emeklilik geldi, sarı çantasıyla gezip tozduğu yerleri paylaşır oldu sosyal medyada. Sıkı kampçı ve doğa sevdalısıdır. Son olarak gazeteci Seço haberlere konu oldu, sokaktaki dostlara kol kanat germesiyle. Ben de bugün onu konuk ediyorum. Söz Seço’da:
BESLENME ZORLUĞU
“Aslıda kendimi bildim bileli hayvanlara ve doğaya tutkuluyum. Onlarla olmak, onlarla yaşamak çök büyük huzur ve mutluluk veriyor bana. Salgın döneminde insanlar evlerine çekilince, sokaktaki dostlarımız yalnız kaldı. Bizimle iç içe yaşadıkları için beslenme konusunda büyük zorlukla karşılaştıklarını gözlemledim.
2 TON MAMA DAĞITTI
Kendi sosyal hesaplarımdan örgütlenip, mama desteği çağrısında bulundum. İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Yurdun dört bir yanından adeta mama yağdı. Hakkari’den bile gönderenler oldu. Her gün, bazen de günaşırı, ıssız yerlerde, zor durumdaki dostlara dağıtmaya başladım. Yaklaşık 2 bin kilo mamayı 50 gün boyunca dağıttım. Beni gördüklerinde sallanan kuyrukları ve parlayan gözleri en büyük mutluluktu.
YALNIZ BIRAKMAYIN
Tabii ki, sokaktaki dostlarımızı sadece özel durumlarda değil, gücümüzün yettiğince her zaman onların yanında olmaya çalışıyorum ve enerjim olduğu sürece de olmaya devam edeceğim. Bu gezegen sadece biz insanların değil. Doğayla ve diğer canlılarla, zarar vermeden yaşamalıyız. Katkı veren duyarlı, vicdanlı herkese minnettarım... Lütfen bizi yalnız bırakmayın.”
İletişim için: Instagram Seçkiniyener (sari çanta) facebook Seçkin İyener.
Seço’ya kolay gelsin, yolu açık olsun...
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BİR ÇAĞRI
Önemli merkeze
destek olabilirsiniz
KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) kurulacak ‘Hücresel Tedavi Merkezi’ için yardım bekliyor. Bağış için Halkbank Konak Şubesi Hesap numarası: 16000101 İban: TR85 0001 2009 7340 0016 0001 01
Çiğdem çitleyelim ama kirletmeyelim
GEÇENLERDE İstanbul Üsküdar Belediyesi sahilde çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yasakla ilgili sosyal medya hesabından, “Bizim için zor, ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda anlayış ve işbirliği bekliyoruz” dedi. Çekirdek yiyenlere Kabahatler Kanunu’na göre 61 lira ceza yazılacağı, paranın engelli hizmetleri için oluşturulan fona aktarılacağı bildirildi.
KABUK SORUNU DEVAM
Üsküdar Belediyesi’nin kirlilikle baş edemediği için aldığı kararıdır, uygulanıyor mu, çok ceza yazılıyor mu, bilemem. Ama öteden beri bu kirlilik İzmir’in ve birçok kentin önemli sorunlarındandır. İzmir’de ay çekirdeği tüketimi önemlidir. İzmirli ay çekirdeğine çiğdem der ve onu yemez, çitler... Çiğdem ve kabak çekirdeği çitlenir burada. Çitlensin çitlenmesine de başta Kordon olmak üzere çoğu yerde kabuklar gelişigüzel yerlere saçılır, temizlik çalışanlarının mesaisinin önemli bölümünü alır. Zaman zaman önlemler alındı, Büyükşehir Belediyesi kabuklar için çeşitli yerlere poşetler koydu, kampanyalar yapıldı, kese kağıdı dağıtıldı, ama o alışkanlığın üstesinden gelinemedi.
SON ÇARE CEZA MI OLMALI
Yasaktan yana değilim. Ancak, “Çitle ama kirletme” gibi kampanyalar, çeşitli yerlere konulacak uyarı yazılarıyla belki biraz mesafe alınabilir. Aksi halde belediyeler zabıta görevlilerini her yerde seferber eder, kabuk kirliliğinin üstesinden cezayla gelinmeye çalışılır. Bu ceza uygulaması bize yakışmaz gibi, ama çaresiz kalınınca ne yapılacak? Biraz dikkat ve birbirimizi uyarmak belki de iyi gelir.
-----
BİR PORTRE
Sokaktaki dostların
can dostu SEÇO
SEÇKİN İyener... Yıllardır Hürriyet’te birlikte çalıştık. Sonra yollar ayrıldı, görsel yönetmenliği sürdürdü farklı yerlerde. Benim için Seço’dur o. Sonra emeklilik geldi, sarı çantasıyla gezip tozduğu yerleri paylaşır oldu sosyal medyada. Sıkı kampçı ve doğa sevdalısıdır. Son olarak gazeteci Seço haberlere konu oldu, sokaktaki dostlara kol kanat germesiyle. Ben de bugün onu konuk ediyorum. Söz Seço’da:
BESLENME ZORLUĞU
“Aslıda kendimi bildim bileli hayvanlara ve doğaya tutkuluyum. Onlarla olmak, onlarla yaşamak çök büyük huzur ve mutluluk veriyor bana. Salgın döneminde insanlar evlerine çekilince, sokaktaki dostlarımız yalnız kaldı. Bizimle iç içe yaşadıkları için beslenme konusunda büyük zorlukla karşılaştıklarını gözlemledim.
2 TON MAMA DAĞITTI
Kendi sosyal hesaplarımdan örgütlenip, mama desteği çağrısında bulundum. İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Yurdun dört bir yanından adeta mama yağdı. Hakkari’den bile gönderenler oldu. Her gün, bazen de günaşırı, ıssız yerlerde, zor durumdaki dostlara dağıtmaya başladım. Yaklaşık 2 bin kilo mamayı 50 gün boyunca dağıttım. Beni gördüklerinde sallanan kuyrukları ve parlayan gözleri en büyük mutluluktu.
YALNIZ BIRAKMAYIN
Tabii ki, sokaktaki dostlarımızı sadece özel durumlarda değil, gücümüzün yettiğince her zaman onların yanında olmaya çalışıyorum ve enerjim olduğu sürece de olmaya devam edeceğim. Bu gezegen sadece biz insanların değil. Doğayla ve diğer canlılarla, zarar vermeden yaşamalıyız. Katkı veren duyarlı, vicdanlı herkese minnettarım... Lütfen bizi yalnız bırakmayın.”
İletişim için: Instagram Seçkiniyener (sari çanta) facebook Seçkin İyener.
Seço’ya kolay gelsin, yolu açık olsun...
-----
BİR ÇAĞRI
Önemli merkeze
destek olabilirsiniz
KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) kurulacak ‘Hücresel Tedavi Merkezi’ için yardım bekliyor. Bağış için Halkbank Konak Şubesi Hesap numarası: 16000101 İban: TR85 0001 2009 7340 0016 0001 01