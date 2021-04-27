Bu Çernobil’den kurtulma zamanı

BU salgın günlerinde bazı güzellikler hepimize iyi gelecektir. Aliağa Belediyesi’nden söz edeceğim. İlçeyi çiçeklerle donatmak amacıyla, “Balkonda Bahar Var” projesi başlatılmış. Belediye 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtacakmış. Dileyenler sardunya, petunya ve Bodrum papatyasından ikisini seçebilecekmiş. İki yetişkin çiçek, balkon saksısı ve 10 litrelik toprak, özel çantayla, vatandaşın kapısına kadar getirilecekmiş.





ÇİÇEKLER ADRESE TESLİM

Başkan Serkan Acar, Aliağa’yı güzelleştirecek her projeyi mutlulukla hayata geçirdiklerini vurgulamış, “Şubat ayında başlattığımız Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi’yle iki ayda 20 bin zeytin fidanını vatandaşlarımızla buluşturduk. Şimdi de ‘Çiçek gibi Aliağa’ diyerek Aliağa’mızdaki tüm balkonları çiçeklerle buluşturuyoruz. Bu yıl baharın coşkusunu, balkonlarımızı renklendirerek katlayacağız. Talep eden her vatandaşımıza çiçeklerini adreslerine teslim edeceğiz” demiş ve dağıtım, Siteler Mahallesi’nden başlamış. Daha önce istek ileten bin 500 mahalle sakinine 3 bin çiçek, bin 500 saksı ve toprak ulaştırılmış.



SORUNLARI KAFAMIZDAN ATALIM

Başkan Acar, dağıtım başlarken de duygularını paylaşmış: “Uzun zamandır bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hepimizin canı sıkkın. Eşimiz, dostumuz koronavirüse yakalanıyor. Çok endişeliyiz. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Bu çiçeklerle bir nebze olsun sorunları kafamızdan atalım. Çiçeğimizle evimizi, Aliağa’yı güzelleştirelim. Bizim de katkımız olsun. Milletimizin her anında yanlarında olma sorumluluğumuz var.”

