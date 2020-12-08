Benzersiz müze vakfıyla bilimin bölgesel kalkınmaya katkı imzası

TATİLCİLERİN gözdesi olan ilçeler, yaz aylarında kış nüfuslarının 10-15 katı kişiye hizmet vermeye çabalıyor. Bu ilçelerin belediye başkanları, kış nüfuslarını artırarak genel bütçeden daha çok pay ve personel alabilmek için yaz aylarında kampanyalar başlattı.

Çünkü, salgın belası yüzünden bu merkezlerde evleri olanlar kışı da buralarda geçirmeye niyetli. İzmir civarındaki yerlerde 30 Ekim depremi de kalacakların sayısını katladı. Tabii ki, kampanyalar, doğurganlık ve yeni bebekleri içermiyor!? Amaç yılın büyük bölümünü bu merkezlerde geçirenlerin ikametgahlarını alarak nüfusun artışına katkıda bulunmaları. Bu kampanyaları anımsatayım istedim:

SEVGİ EMEK İSTER

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 44 bin 500 olan nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla, ‘Birinci ikameti Çeşme’ye taşıyoruz’ kampanyası başlattı. Salgın nedeniyle yazlıkçıların büyük bölümünün evlerine dönmediğini, depremin de bu akımı tetiklediğini vurgulayan Oran, şöyle diyor:

“Çeşme’de yazlığı olan ve yılın büyük bölümünü burada geçirmek isteyen hemşerilerimizin ikametlerini buraya alarak kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Nüfusumuz arttığında personel kadromuz da daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Genel bütçe gelirimiz artacak ve ekonomik olarak da güçleneceğiz. Sevgi emek ister, haydi göreve. El ele verelim, nüfusumuzu artıralım!”

BODRUM’U SEVİYORSAN

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yazlık beldelerin genel bütçeden kış nüfusuna göre pay aldığını anımsattı, ilçe nüfusunun 176 bin 500 olduğunu, ancak özellikle salgın yüzünden bu kış 400 bin kişiye hizmet vermeye çalışacaklarını vurgulayan Aras, “Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol” kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları söylüyor:

ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN

