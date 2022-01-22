Azimliyiz kararlıyız geleceğimiz olan çocuklar o okula kavuşacak

EFENDİM çok önemli bir konuğum var. Aynı çatı altında, aynı masa çevresinde yıllardır çalışmaktan onur duyduğum, acı-tatlı olaylar paylaştığımız, anı torbamız çok yüklü olan, çalışma arkadaşım, İzmir medyasının kıymetlisi, Hürriyet Ege’nin editörü Ergül Satıç. Ergül bir çabalarından söz etmişti, ricacı oldum, iletti. Ergül’ü bu kısa takdimimden sonra söz onundur:
ADI SAKIN YANILTMASIN
“Bugün çok çok uzun yıllar Hürriyet Ege yazı işleri masasında karşı karşıya, göz göze çalıştığım Nedim abim yine beni konuk etti. Konum Villakent. Hani Menemen’in Seyrek Beldesi’ne bağlı olup, sonradan mahalle statüsü verilen Villakent. Dahası, adı nedeniyle duyanların ‘zengin mahallesi’ dediği, ama genelde emeklilerin yaşadığı yer...
HİZMETLER AĞIR AKSAK
Bunu laf olsun diye söylemedim. Gerçekten de hizmetlerden en az pay alan mahalle. Adı ‘villa’ ile başlıyor ya! Neyse, konumuz bu değil ama ucundan azıcık bağlı. Biz mahalle sakinleri baktık hizmetler diğer yerlere göre daha yavaş geliyor, sevgili Kamuran Bakkal’ın başkanlığında bir dernek kurduk. Muhtar Sevgi Zengin’le güçbirliği yapan Villakent Elele Derneği eliyle çok ve başarılı işler yapıldı. Benim konum son hareket.
ÖZELLER HERKESE UYMUYOR
Bir anadolu lisesi olmasına rağmen ilköğretim okulu bulunmaması yüzünden çocukların beş kilometre uzaklıktaki Menemen Seyrek’teki okula gitmek zorunda kalması, Villakent Mahallesi sakinlerini harekete geçirdi. (Ekin ve Gelişim kolejleri var ama, burada herkesin çocuklarını özel okula gönderecek gücü bulunmuyor.) ‘Geleceğimiz çocuklarımız için’ sloganıyla mahalleye okul kazandırmak için Villakent Elele Derneği öncülüğünde kampanya başlatıldı ve ilgi gördü.
400 ÖĞRENCİMİZ VAR
Dernek yönetimi ilk olarak ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin kapısını çaldı. Okul çağında yaklaşık 400 öğrenciye sahip mahallede ilçe milli eğitim müdürlüğünün de 24 derslikli ilköğretim okulu yapılmasının uygun olduğu, ancak programa alınmasının uzun süreceği görüşü üzerine çalışmalar hızlandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce mevcut anadolu lisesi yanında eğitim alanı olarak belirlenen arsaya okul yapımı için yardım kampanyası başlatılması, ihtiyaçın mahalle sakinleri ve hayırsever bağışları ile giderilmesi kararı alındı. Ardından yardım toplanması için valilikten de ‘olur’ alınıp, Ziraat Bankası Ulukent Şubesi’nde bu amaçla hesap açtırıldı.
MAHALLE KENETLENDİ
Villakent Mahallesi sakinleri oluru aldıktan sonra el ele verdi, gece gündüz, hafta sonu demeden mahalleyi afişlerle donatırken, bu doğrultuda (Naçizane benim de aralarında bulunduğum) bir komisyon kurdu. Dernek Başkanı Kamuran Bakkal, ‘Bağışların yanısıra kermes, yemek, gezi başta olmak üzere kaynak yaratacak etkinlikler’ düzenleyeceklerini belirterek, ‘Örnek bir girişim başlattık. Mahallemiz bu amaç doğrultusunda kenetlendi. Şimdi tek hedefimiz geleceğimiz çocuklarımız için okulumuza kavuşmak. Kararlıyız, azimliyiz çocuklarımızı okullarına kavuşturacağız’ dedi.
BÖYLESİ AZ GÖRÜLÜR
Herkes gücü oranında hesaba para yatırırken, evler kağıt ve plastik depolarına döndü. Çünkü geri kazanım firmasıyla anlaşıldı ve her hafta tonlarca atık satılmaya başlandı. Ve geçen hafta sonu iki gün süren ilk kermes düzenlendi. Bence İzmir İzmir olalı, böyle bir kermese ev sahipliği yapılmadı. Villakent sakinleri arasında bulunan tekstilciler yüzlerce parça kadın giysisi, mensucatçılar toplar halinde kumaşlar, züccaciye işi yapanlar mutfak eşyası, evlerde dolaplarda duran antika eşyalar, ev kadınlarının börekler, çörekler, çiğ köfteler vs taşıdı. Dolu dolu stantlar bir anda boşaldı. Buradan söylemek doğru olmaz ama, umulanın kat kat üstünde bağış toplandı.
UNUTULMAZ HİZMETLER
Hani her fırsatta ‘Eğitim şart’ diyoruz ya... Bu mahalle, bu sözcüğün anlamını iyi öğrenmiş... Bu arada sevgili derneğimizin, gelmesi belki on yıl sürecek (ki şehirde tek hat çekip 10 daireye bağlanabilen ama bu mahallede her konut için metrelerce boru gereken) doğalgazı iki yıl süren uğraşlarla mahallemize kazandırması, emniyetin uzun vadeli olarak gördüğü MOBESE sistemini merkezi noktalara kurması ve daha pek çok hizmeti de unutulmamalı...”
Fazla söze gerek yok: KOLAY GELSİN!
YARDIM TOPLAMA BAĞIŞ HESABI
VİLLAKENT MAHALLESİNİ GÜZELLEŞTİRME
Ziraat Bankası Ulukent Şubesi
TL TR44 0001 0024 7797 5204 0850 01
USD TR17 0001 0024 7797 5204 0850 02
EURO TR87 0001 0024 7797 5204 0850 03
Azimliyiz kararlıyız geleceğimiz olan çocuklar o okula kavuşacak
EFENDİM çok önemli bir konuğum var. Aynı çatı altında, aynı masa çevresinde yıllardır çalışmaktan onur duyduğum, acı-tatlı olaylar paylaştığımız, anı torbamız çok yüklü olan, çalışma arkadaşım, İzmir medyasının kıymetlisi, Hürriyet Ege’nin editörü Ergül Satıç. Ergül bir çabalarından söz etmişti, ricacı oldum, iletti. Ergül’ü bu kısa takdimimden sonra söz onundur:
ADI SAKIN YANILTMASIN
“Bugün çok çok uzun yıllar Hürriyet Ege yazı işleri masasında karşı karşıya, göz göze çalıştığım Nedim abim yine beni konuk etti. Konum Villakent. Hani Menemen’in Seyrek Beldesi’ne bağlı olup, sonradan mahalle statüsü verilen Villakent. Dahası, adı nedeniyle duyanların ‘zengin mahallesi’ dediği, ama genelde emeklilerin yaşadığı yer...
HİZMETLER AĞIR AKSAK
Bunu laf olsun diye söylemedim. Gerçekten de hizmetlerden en az pay alan mahalle. Adı ‘villa’ ile başlıyor ya! Neyse, konumuz bu değil ama ucundan azıcık bağlı. Biz mahalle sakinleri baktık hizmetler diğer yerlere göre daha yavaş geliyor, sevgili Kamuran Bakkal’ın başkanlığında bir dernek kurduk. Muhtar Sevgi Zengin’le güçbirliği yapan Villakent Elele Derneği eliyle çok ve başarılı işler yapıldı. Benim konum son hareket.
ÖZELLER HERKESE UYMUYOR
Bir anadolu lisesi olmasına rağmen ilköğretim okulu bulunmaması yüzünden çocukların beş kilometre uzaklıktaki Menemen Seyrek’teki okula gitmek zorunda kalması, Villakent Mahallesi sakinlerini harekete geçirdi. (Ekin ve Gelişim kolejleri var ama, burada herkesin çocuklarını özel okula gönderecek gücü bulunmuyor.) ‘Geleceğimiz çocuklarımız için’ sloganıyla mahalleye okul kazandırmak için Villakent Elele Derneği öncülüğünde kampanya başlatıldı ve ilgi gördü.
400 ÖĞRENCİMİZ VAR
Dernek yönetimi ilk olarak ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin kapısını çaldı. Okul çağında yaklaşık 400 öğrenciye sahip mahallede ilçe milli eğitim müdürlüğünün de 24 derslikli ilköğretim okulu yapılmasının uygun olduğu, ancak programa alınmasının uzun süreceği görüşü üzerine çalışmalar hızlandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce mevcut anadolu lisesi yanında eğitim alanı olarak belirlenen arsaya okul yapımı için yardım kampanyası başlatılması, ihtiyaçın mahalle sakinleri ve hayırsever bağışları ile giderilmesi kararı alındı. Ardından yardım toplanması için valilikten de ‘olur’ alınıp, Ziraat Bankası Ulukent Şubesi’nde bu amaçla hesap açtırıldı.
MAHALLE KENETLENDİ
Villakent Mahallesi sakinleri oluru aldıktan sonra el ele verdi, gece gündüz, hafta sonu demeden mahalleyi afişlerle donatırken, bu doğrultuda (Naçizane benim de aralarında bulunduğum) bir komisyon kurdu. Dernek Başkanı Kamuran Bakkal, ‘Bağışların yanısıra kermes, yemek, gezi başta olmak üzere kaynak yaratacak etkinlikler’ düzenleyeceklerini belirterek, ‘Örnek bir girişim başlattık. Mahallemiz bu amaç doğrultusunda kenetlendi. Şimdi tek hedefimiz geleceğimiz çocuklarımız için okulumuza kavuşmak. Kararlıyız, azimliyiz çocuklarımızı okullarına kavuşturacağız’ dedi.
BÖYLESİ AZ GÖRÜLÜR
Herkes gücü oranında hesaba para yatırırken, evler kağıt ve plastik depolarına döndü. Çünkü geri kazanım firmasıyla anlaşıldı ve her hafta tonlarca atık satılmaya başlandı. Ve geçen hafta sonu iki gün süren ilk kermes düzenlendi. Bence İzmir İzmir olalı, böyle bir kermese ev sahipliği yapılmadı. Villakent sakinleri arasında bulunan tekstilciler yüzlerce parça kadın giysisi, mensucatçılar toplar halinde kumaşlar, züccaciye işi yapanlar mutfak eşyası, evlerde dolaplarda duran antika eşyalar, ev kadınlarının börekler, çörekler, çiğ köfteler vs taşıdı. Dolu dolu stantlar bir anda boşaldı. Buradan söylemek doğru olmaz ama, umulanın kat kat üstünde bağış toplandı.
UNUTULMAZ HİZMETLER
Hani her fırsatta ‘Eğitim şart’ diyoruz ya... Bu mahalle, bu sözcüğün anlamını iyi öğrenmiş... Bu arada sevgili derneğimizin, gelmesi belki on yıl sürecek (ki şehirde tek hat çekip 10 daireye bağlanabilen ama bu mahallede her konut için metrelerce boru gereken) doğalgazı iki yıl süren uğraşlarla mahallemize kazandırması, emniyetin uzun vadeli olarak gördüğü MOBESE sistemini merkezi noktalara kurması ve daha pek çok hizmeti de unutulmamalı...”
Fazla söze gerek yok: KOLAY GELSİN!
YARDIM TOPLAMA BAĞIŞ HESABI
VİLLAKENT MAHALLESİNİ GÜZELLEŞTİRME
Ziraat Bankası Ulukent Şubesi
TL TR44 0001 0024 7797 5204 0850 01
USD TR17 0001 0024 7797 5204 0850 02
EURO TR87 0001 0024 7797 5204 0850 03