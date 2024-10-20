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İşe gidenler, okula gidenler, işten dönenler, okuldan dönenler... Herkesin şikâyeti ortak; “Pik saatlerde otobüsler tıka basa doluyor, binemiyoruz.”

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Saatinde kalkmayan otobüsler, ilk duraklarda dolan otobüsler, arıza yapan otobüsler, trafiğe takılan otobüsler...

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“Otobüs ne zaman gelecek” diye merakla bekleyen yolcular, ara duraklarda binemeyen yolcular, trafik nedeniyle saatlerce otobüslerde yolculuk yapan yolcular, işe geç kalan yolcular, okula geç kalan yolcular...

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Hat farkı olmaksızın kentin dört bir yanında sıkıntı aynı.

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Otobüse binebilen şanslı, binemeyen mağdur.

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Vatandaş şikâyet ediyor, EGO Genel Müdürlüğü ise çoğunlukla gün içindeki sefer sayılarının toplamını belirterek standart yanıtlar veriyor.

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Otobüs çilesi yaşayan vatandaş, istatistiklere boğuluyor...

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Malum başkent kışa sert bir geçiş yaptı. Bu otobüs çilesini soğukta çekmek vatandaşın mağduriyetini ikiye katlayacak.

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Bilinen bir gerçek var; Ankaralıya en çok otobüs sabah ve akşam lazım.

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Metro ya da raylı sistem ağı genişlemiyor, bari ağırlıklı olarak kullanılan otobüs sistemi sağlıklı işlesin. En azından bu soğuk günlerde Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın.

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Bu arada otobüs çilesinde direkt vatandaşla muhatap olan da EGO şoförleri... Allah onların da yardımcısı olsun.

KAMUDA SERVİSE DEVAM KARARI





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Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu personeli servislerinin kaldırılması planlanıyordu. Bu karardan vazgeçildi.

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Kamu kurumlarının merkezi olan Ankara için yerinde oldu.

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Zaten trafik katbekat artmışken bir de kamu servislerinin kaldırılması sonrası yaşanacak büyük kaos da önlenmiş oldu.

HER BELEDİYEDE OLMASI GEREKEN BİR PROJE







Çankaya Belediyesi’nin dikkat çeken bir projesi var; gece kreşi.

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in seçim vaatlerinden olan gece kreşi, gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilmiş.

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Maltepe Gündüz Bakımevi’nde uygulanan proje 3-6 yaş arasındaki çocuklar için 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet veriyormuş. 3-4 saat işi olan aileler de bu uygulamadan faydalanabiliyormuş.

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Ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanması planlanan gece kreşi, bence Ankara’daki her ilçe belediyesinde de olmalı...