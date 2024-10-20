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Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

#Murat YILMAZ#EGO Otobüsleri#Kamuda Personel Servisi

Bu fotoğrafların hepsi EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüslerle yolculuk yapan başkentlilere ait.

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 Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

 

İşe gidenler, okula gidenler, işten dönenler, okuldan dönenler... Herkesin şikâyeti ortak; “Pik saatlerde otobüsler tıka basa doluyor, binemiyoruz.”

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Saatinde kalkmayan otobüsler, ilk duraklarda dolan otobüsler, arıza yapan otobüsler, trafiğe takılan otobüsler...

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“Otobüs ne zaman gelecek” diye merakla bekleyen yolcular, ara duraklarda binemeyen yolcular, trafik nedeniyle saatlerce otobüslerde yolculuk yapan yolcular, işe geç kalan yolcular, okula geç kalan yolcular...

*

Hat farkı olmaksızın kentin dört bir yanında sıkıntı aynı.

*

Otobüse binebilen şanslı, binemeyen mağdur.

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Vatandaş şikâyet ediyor, EGO Genel Müdürlüğü ise çoğunlukla gün içindeki sefer sayılarının toplamını belirterek standart yanıtlar veriyor.

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Otobüs çilesi yaşayan vatandaş, istatistiklere boğuluyor...

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Malum başkent kışa sert bir geçiş yaptı. Bu otobüs çilesini soğukta çekmek vatandaşın mağduriyetini ikiye katlayacak.

*

Bilinen bir gerçek var; Ankaralıya en çok otobüs sabah ve akşam lazım.

*

Metro ya da raylı sistem ağı genişlemiyor, bari ağırlıklı olarak kullanılan otobüs sistemi sağlıklı işlesin. En azından bu soğuk günlerde Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın. 

*

Bu arada otobüs çilesinde direkt vatandaşla muhatap olan da EGO şoförleri... Allah onların da yardımcısı olsun.

KAMUDA SERVİSE DEVAM KARARI

Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

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Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu personeli servislerinin kaldırılması planlanıyordu. Bu karardan vazgeçildi.

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Kamu kurumlarının merkezi olan Ankara için yerinde oldu.

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Zaten trafik katbekat artmışken bir de kamu servislerinin kaldırılması sonrası yaşanacak büyük kaos da önlenmiş oldu.

HER BELEDİYEDE OLMASI GEREKEN BİR PROJE

Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

Çankaya Belediyesi’nin dikkat çeken bir projesi var; gece kreşi.

*

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in seçim vaatlerinden olan gece kreşi, gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilmiş.

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Maltepe Gündüz Bakımevi’nde uygulanan proje 3-6 yaş arasındaki çocuklar için 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet veriyormuş. 3-4 saat işi olan aileler de bu uygulamadan faydalanabiliyormuş.

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Ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanması planlanan gece kreşi, bence Ankara’daki her ilçe belediyesinde de olmalı...

Ankaralının çilesi ikiye katlanmasın

#Murat YILMAZ#EGO Otobüsleri#Kamuda Personel Servisi
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