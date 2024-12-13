İtalya’nın sofra sırları: Costine di manzo’nun hikâyesi

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İtalya’nın tüm yemekleri gibi dana kaburga costine di manzo da farklı bölgelerde kendine özgü dokunuşlarla hazırlanır. Ancak her versiyonda ortak bir detay vardır: Sabır ve sevgiyle pişirilmesi. Costine di manzo, ağır ateşte uzun süre pişirilerek yumuşacık hale gelir ve zengin aromasıyla damakta unutulmaz bir iz bırakır. Bu yemek basit malzemelerle derin bir lezzet yaratmanın en güzel örneklerinden biridir.

Genellikle domates, şarap, taze otlar ve sarımsak gibi malzemelerle tatlandırılır. Etin kendi suyunda, yavaş yavaş pişmesiyse ona özel bir dokunuş katar. Bu süreç sadece etin yumuşamasını değil, aynı zamanda her lokmada İtalya’nın doğallığını ve sıcaklığını hissetmenizi sağlar.

İtalya’nın kuzeyinde genellikle polenta (irmik ve parmesanla yapılan bir tür lapa) ile servis edilen costine de manzo, Toskana’da yanında kırmızı şarapla yenir. Güney İtalya’da tarife baharat eklenerek daha yoğun tatlar elde edilir. Her bölgenin farklı yaklaşımı, bu yemeği adeta bir mutfak mozaiği haline getirir.

Modern sofralarda...

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Bugün costine di manzo, geleneksel İtalyan sofralarının ötesine geçerek dünya mutfağında da kendine yer buluyor. Fine dining restoranlardan ev mutfaklarına kadar her yerde bu enfes yemeğin farklı yorumlarını görmek mümkün. Ancak unutulmamalıdır ki iyi bir costine di manzo yapmak için sabır ve kaliteli malzeme şarttır. İtalya’nın bu eşsiz lezzetini denemek ve kendi sofralarınıza taşımak için neden bekliyorsunuz? Costine di manzo sadece bir yemek değil; bir kültürün ve tarihin sofralara taşınmış hali.

İyi yemek sadece damakta değil, kalpte de iz bırakır.

Costine di manzo (6-8 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1,5 kg dana kaburga (kemikli)

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 diş sarımsak (ezilmiş)

◊ 1 dal biberiye ◊ 2 dal taze kekik

◊ 1 soğan (doğranmış)

◊ 2 havuç (doğranmış)

◊ 2 kereviz sapı (doğranmış)

◊ 1 su bardağı kırmızı şarap

◊ 2 su bardağı et suyu

◊ 2 yemek kaşığı domates salçası

◊ Tuz ve taze çekilmiş karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Dana kaburgaları oda sıcaklığına getirin ve her iki tarafını tuz ve karabiberle iyice ovalayın.

◊ Geniş bir döküm tencerede zeytinyağını ısıtın ve kaburgaları yüksek ateşte altın rengi olana kadar mühürleyin. Kaburgaları tencereden çıkarıp bir kenara alın.

◊ Aynı tencerede doğranmış soğan, havuç ve kereviz sapını kavurun. Sebzeler yumuşayınca ezilmiş sarımsağı, biberiyeyi ve kekiği ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

◊ Domates salçasını ekleyip

kısa bir süre kavurduktan sonra kırmızı şarabı ekleyin ve alkol uçana kadar kaynatın.

◊ Mühürlediğiniz kaburgaları tencereye geri koyun, üzerine et suyunu ekleyin ve tüm malzemelerin birleşmesini sağlayın.

◊ Kaynadıktan sonra altını kısın, kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 2-3 saat pişirin. Kaburgalar kemiğinden ayrılacak kadar yumuşadığında tencereden çıkarın.

◊ Kalan sosu blendırdan geçirerek pürüzsüz hale getirin ve kaburgaların üzerine gezdirin. Yanına patates püresi veya polenta ile servis ederek tamamlayabilirsiniz. Afiyet olsun!