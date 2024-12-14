İbrahim Kalın ile Colani’nin Şam buluşması

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- Tereddüde gerek yok: Evet, Colani arabayı kullanıyor, yanındaki de İbrahim Kalın.

- İki isim, sadece Emevi Camisi’nde namaz kılmamış, gün boyu da beraberlermiş.

- Şam’da Abdülhamid’in yaptırdığı tarihi Hamidiye Çarşısı vardır. Beraber bu çarşıyı gezmişler.

- İbrahim Kalın’a ahaliden yoğun ilgi olmuş. Teşekkür edenler, fotoğraf çektirenler falan...

- Bu arada İbrahim Kalın aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajlarını iletenler, selam söyleyenler olmuş.

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İbrahim Kalın, Colani’yle yaptığı görüşmede özellikle şu üç konunun üzerinde durmuş:

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- BİR: Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması.

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- İKİ: Terör örgütlerinin sahadan temizlenmesi.

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- ÜÇ: Geri dönüşler için gereken şartların sağlanması.

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ŞAM BULUŞMASI NEDEN ÖNEMLİ

- Komplo teorilerini ve spekülasyonları bitirmesi açısından önemli.

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- Colani üzerindeki Türkiye etkisini göstermesi açısından önemli.

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- Türkiye’nin sahadaki gücünü ortaya koyması açısından önemli.

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- Dünyaya verdiği mesaj açısından önemli.

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- Türkiye iç kamuoyuna verdiği mesaj açısından önemli.

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- Emevi Camisi ayrıntısındaki sembolik anlam açısından önemli.

ÖNEMLİ OLAN HIRİSTİYAN AZINLIĞA ÖZGÜRLÜK VERMEK DEĞİL

HIRİSTİYAN azınlığın haklarının korunacağı mesajları geliyor Suriye’nin yeni yönetiminden.

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Hıristiyanlara, Yahudilere, Nusayrilere hatta ateistlere özgürlük tanımak güzel.

Peki ama Müslümanlara tanınacak haklar ve özgürlükler ne olacak?

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- Ülkede yaşayan Müslümanlara, İslam’ın sadece bir yorumu dayatılacak mı?

- Müslümanlar arasındaki görüş farklılıklarına saygı gösterilecek mi?

- Farklı İslam yorumları arasında devlet taraf tutacak mı?

Suriye’nin yeni devletinin bu konularda nasıl bir tutum alacağı çok önemli.

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Suriye için kurtuluş, belki de özgürlükçü laiklikte.

Türkiye, bu açıdan Suriye için model ülke olabilir.

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NASIR BİYOGRAFİSİ YOK HAFIZ ESAD BİYOGRAFİSİ YOK

TÜRKÇEDE Nasır biyografisi...

Arıyorum. Tarıyorum. Bulamıyorum.

Türkçede Hafız Esad biyografisi.

Arıyorum. Yok. Bulamıyorum.

*

Oysa İngilizce yazılmış bir sürü Nasır biyografisi var, Hafız Esad biyografisi var.

*

Suriye’nin yeni döneminde Türkiye’nin üstlendiği rolle ne kadar uyumsuz bir durum bu.

*

Nasır, Hafız Esad biyografilerinin yazılmaması sorun.

Daha büyük sorun ise yazılmış biyografilerin çevirilerinin bile yapılmaması.

BÜYÜK LOKMA YE BÜYÜK SÖZ SÖYLEME

“BU bir İsrail / ABD projesidir” diyenlere sesleniyorum:

İsrail’in Esad rejimini mumla arama ihtimali de var.

Bunu hesaba katsanız iyi olur.

*

“Suriye’de kesin YPG / PYD bir devlet kuracak” diyenlere sesleniyorum:

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YPG / PYD’nin Suriye içinde bir devlet kurması mümkün olmayabilir.

Büyük konuşmasanız iyi olur.

*

“Sığınmacılar, buradaki rahatı bırakıp ülkelerine dönmez” diyenlere sesleniyorum:

Yarın öbür gün sığınmacıların büyük çoğunluğu ülkelerine dönebilir.

Fazla iddialı olmasanız iyi olur.

*

“YPG / PYD’ye bir şey olmaz abi. Arkalarında ABD var” diyenlere sesleniyorum:

YPG / PYD, Amerika tarafından “şak” diye satışa getirilebilir.

Azıcık temkinli konuşsanız iyi olur.

*

“HTŞ’nin kuracağı yeni rejim, kesinlikle çoğulcu olmaz” diyenlere sesleniyorum:

HTŞ, belki yaşananlardan ders çıkararak böyle bir rejim kurabilir.

Biraz bekleyip görerek yorumlasanız iyi olur.