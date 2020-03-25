BalkanlarÄ±n cennet kÃ¶ÅŸesi Kuzey Makedonyaâ€™daydÄ±m

Korona virüsünün dünyamÄ±zÄ± henüz sarmadÄ±ÄŸÄ± günler içinde gidip, gördüÄŸüm ve etkisinden hala kurtulamadÄ±ÄŸÄ±m Kuzey Makedonyaâ€™ya götürmek istiyorum sizi.
Åžu gerÃ§eÄŸi baÅŸtan sÃ¶ylemek gerekir ki Makedonya, kendinizi tam anlamÄ±yla evinizde hissedeceÄŸiniz son derece gÃ¼zel bir Ã¼lke. Mesela ÃœskÃ¼pâ€™te dolaÅŸÄ±rken bol miktardaki camii, OsmanlÄ± yapÄ±sÄ± hanlar, hamamlar gÃ¶rdÃ¼kÃ§e kendinizi Bursaâ€™da, Gaziantepâ€™te, Ankara KaleiÃ§iâ€™nde yani memleketimizin her hangi bir kentinde yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ, geziyormuÅŸ gibi hissediyorsunuz. YÃ¶redeki OsmanlÄ± eserleri Ã¶zellikle TÄ°KA ve kimi vakÄ±flar vasÄ±tasÄ±yla ile yenilenmiÅŸ, gÃ¼zelleÅŸmiÅŸ, hizmete sokulmuÅŸ. BÃ¶lge halkÄ± bu konuda TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™ne minnettar. Kuzey Makedonya; Arnavutluk, Kosova, SÄ±rbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasÄ±nda kendisine yer bulmuÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¼lke. Efsane lider Titoâ€™nun tÃ¼m izlerinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, eski Yugoslavya Cumhuriyetleriâ€™nden birisi olan Makedonyaâ€™nÄ±n bizler iÃ§in Ã¶nemi dediÄŸim gibi, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zellikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan tastamam benzerimiz olmasÄ±. Ãœlke, 1991â€™de Yugoslavya'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Makedonya Cumhuriyeti" adÄ±yla ilan etti. BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan 1993â€™de tanÄ±ndÄ±. Makedon ve Yunan hÃ¼kÃ»metleri, 12 Haziran 2018'de ise Ã¼lkenin adÄ±nÄ±n "Kuzey Makedonya" olarak deÄŸiÅŸtirilmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.Â
AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n sevdiÄŸi Vardar OvasÄ± TÃ¼rkÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde ÃœskÃ¼p
Balkanlarâ€™Ä±n yÄ±ldÄ±z Ã¼lkesi Kuzey Makedonyaâ€™da ve Ã¶zellikle ÃœskÃ¼pâ€™te hem geÃ§miÅŸi hem moderni gÃ¶rebiliyorsunuz. DeÄŸerli dostum Serhat KaynarpÄ±narâ€™Ä±n sunumuyla, bir grup gazeteci ve influencer arkadaÅŸla bu ÅŸahane Ã¼lkeyi alt Ã¼st ettik diyebilirim. Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sefer dÃ¼zenlediÄŸi baÅŸkent ÃœskÃ¼p oldu. Makedonyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p, Vardar Nehriâ€™nin iki kÄ±yÄ±sÄ±na kurulmuÅŸ. Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n en sevdiÄŸi tÃ¼rkÃ¼lerin baÅŸÄ±nda gelen Vardar OvasÄ± ve Vardar Nehri iÅŸte burada. Makedon dilinde ona Skopje olarak adlandÄ±rÄ±yorlar ÃœskÃ¼pâ€™Ã¼. Tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zellikleri ile asla yabancÄ±lÄ±k hissetmediÄŸimiz bir ÅŸehir ÃœskÃ¼p. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 600 yÄ±la yakÄ±n sÃ¼re OsmanlÄ± egemenliÄŸinde kaldÄ±. NÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 800 bin. 1963 depremiyle adeta yerle bir oldu ÅŸehir ve kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu diyebilirim. Hem Avrupa hem de OsmanlÄ± mimarisini bir arada barÄ±ndÄ±ran Vardar Nehri Ã¼zerinde kurulmuÅŸ TaÅŸ KÃ¶prÃ¼â€™yÃ¼ ve kÃ¶prÃ¼nÃ¼n diÄŸer yakasÄ±ndaki OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™nden kalma TÃ¼rk Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™nÄ± mutlaka ziyaret etmelisiniz.Â
TÃ¼rk Kahvesi ve eÅŸsiz tattaki TrileÃ§e buradaÂ
Yine OsmanlÄ± zamanÄ±ndan kalma Eski Tren GarÄ±â€™nÄ±, Nobel Ã–dÃ¼llÃ¼ Rahibe Teresaâ€™nÄ±n AnÄ±tÄ± ve Eviâ€™ni, Mustafa PaÅŸa, Sultan Murad ve Gazi Ä°sa Bey Camiileriâ€™ni, Davud PaÅŸa HamamÄ±â€™nÄ±, Kapan, Sulu ve KurÅŸunlu HanÄ± mutlaka gÃ¶rmenizi tavsiye ederim. OsmanlÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™nÄ± gezerken TÃ¼rk Kahvesi eÅŸliÄŸinde TrileÃ§e yemenizi Ã¶zellikle Ã¶neririm. BÃ¼yÃ¼k Ä°skenderâ€™i ÅŸahlanmÄ±ÅŸ atÄ± Bukefalosâ€™un Ã¼zerinde betimleyen devasa heykelin bulunduÄŸu meydan Makedonya MeydanÄ±. BurasÄ± tÃ¼m Makedonyaâ€™nÄ±n da simgesi adeta. Meydan Ã§evresinde de Ã¼lke tarihinin Ã§ok Ã¶nemli simalarÄ±nÄ±n tasvir edildiÄŸi devasa heykelleri gÃ¶rebiliyorsunuz. Vardar Nehriâ€™nin hemen kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bu meydan kentin en canlÄ± alanÄ±. EÄŸlenmeyi seven ÃœskÃ¼plÃ¼ler ve Ã¼niversite genÃ§liÄŸi buranÄ±n tadÄ±nÄ± doyasÄ±ya Ã§Ä±karÄ±yor.Â
Makedonyaâ€™nÄ±n incisi, gÃ¼zeller gÃ¼zeli Ohrid
Ohrid ya da Ohri tam anlamÄ±yla aÅŸÄ±k olunasÄ± bir yer. Ohrid, Balkanlarâ€™Ä±n en gÃ¼zel ÅŸehirlerinden birisi, Makedonyaâ€™nÄ±n gÃ¶zbebeÄŸi. KÃ¼Ã§Ã¼k, ÅŸirin, huzurlu ve yeÅŸilâ€¦ Ohrid Makedonyaâ€™nÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±z en geliÅŸmiÅŸ turizm kenti. MuhteÅŸem bir gÃ¶l. GÃ¶lÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±na kurulmuÅŸ ÅŸahane Ohrid ve tÃ¼m bunlarÄ± tamamlayan harika insanlarâ€¦ BirÃ§ok anlamda Makedonya iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir kent. Milanoâ€™nun Comoâ€™sunu andÄ±ran doÄŸasÄ±, eÅŸsiz ve orijinal yapÄ±larÄ±yla turizm baÅŸkenti de denilebilir. Slav dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼r, sanat ve eÄŸitim merkezi olarak da biliniyor. Ä°lk Slav Ãœniversitesi de burada kurulunca kent tam anlamÄ±yla kÃ¼ltÃ¼r kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼veriyor. Kril Alfabesiâ€™nin de doÄŸduÄŸu ÅŸehir burasÄ±. Ohrid ve gÃ¶lÃ¼ 1980â€™de UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesiâ€™ne eklenmiÅŸ. Ohrid sokaklarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼yerek keÅŸfetmeniz gerekiyor. Yer yer Safranbolu mimarisinin sergilendiÄŸi yapÄ±larÄ± gÃ¶receksiniz. Bu arada Ohrid Ä°ncisiâ€™nin de dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã§ok ama Ã§ok meÅŸhur olduÄŸunu sÃ¶ylemeliyim.
Ohridâ€™in kutsalÄ± St. Naum ManastÄ±rÄ±
Ohrid yakÄ±nlarÄ±na kurulmuÅŸ St. Naum ManastÄ±rÄ± da mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerlerden. Ohrid doÄŸasÄ±nÄ± burada Ã§ok daha iyi hissediyordunuz. St. Naum Ortodokslarâ€™Ä±n en kutsal manastÄ±rlarÄ±ndan biri. Burada aynÄ± zamanda gÃ¶lÃ¼n suyunu saÄŸlayan tabiat mucizesi Drim nehri su kaynaklarÄ±nÄ± da gÃ¶receksiniz. Kilise Mikail ve Cebrail meleklerinde adanmÄ±ÅŸ. Buradaki mezarÄ±n hikayesi de oldukÃ§a ilginÃ§. Zira Hristiyanlar burada Aziz Naumâ€™un yattÄ±ÄŸÄ±na, MÃ¼slÃ¼manlarsa Sar Saltukâ€™un yattÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. MuhteÅŸem gÃ¶l manzaralÄ± manastÄ±rÄ±n iÃ§inde yer alan tavuskuÅŸu ailesi de kesinlikle dikkatinizi Ã§ekecektir.
AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n askeriyeden mezun olduÄŸu ManastÄ±r ya da Bitola
ManastÄ±r yani Bitola Balkanlarâ€™Ä±n en eski ÅŸehirlerinden biri olarak dikkat Ã§ekiyor. Makedonyaâ€™nÄ±n tarih ve kÃ¼ltÃ¼r cenneti olan ManastÄ±râ€™a, Makedonyaca Bitola deniyor. Son derece Ã¶nemli bir kent. Bu kentin bizler aÃ§Ä±sÄ±ndan en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n mezun olduÄŸu Askeri Ä°dadiâ€™nin yani Harbiye Okuluâ€™nun burada olmasÄ±. Okulun iÃ§inde yer alan AtatÃ¼rkâ€™e adanmÄ±ÅŸ, AtatÃ¼rk MÃ¼zesiâ€™ni de mutlaka gezip gÃ¶rmenizi tavsiye ederim. Tarihi Haydar KadÄ± Camii, Mehmet AÄŸa Camii, Bedesten de gÃ¶rÃ¼lecek yerler arasÄ±nda. ManastÄ±râ€™Ä±n Ã¼nlÃ¼ Hamidiye Caddesi de son derece dikkat Ã§ekici. Ãœlkede 50 kadar doÄŸal ve yapay gÃ¶l ve yÃ¼ksekliÄŸi 2 bin metreden fazla 16 daÄŸ bulunuyor. Mavrovo da bunlardan biri. DoÄŸal gÃ¼zelliklerine bayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±z Makedonyaâ€™nÄ±n Mavrovo KasabasÄ±, son yÄ±llarda bir kayak tatili iÃ§in gÃ¶z Ã§arpan bir destinasyon. Åžahane gÃ¼zellikteki Matka Kanyonu da ÃœskÃ¼pâ€™e yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§eken bir doÄŸa harikasÄ± kanyon. YaklaÅŸÄ±k 20 kilometre uzunluÄŸu olan kanyon MakedonyalÄ±larÄ±n gurur duyduÄŸu doÄŸal gÃ¼zelliklerden biri. Ãœlke iÃ§inde de hayli meÅŸhur. Teknelerle gezi yapabileceÄŸiniz gibi kanolarla da kanyonu keÅŸfedebilirsiniz. DaÄŸ yamacÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolunu kullanarak da ÅŸahane gir gezintiye Ã§Ä±kabilirsiniz. Mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir doÄŸa gÃ¼zelliÄŸi Matka Kanyonu. Bu arada Makedonyaâ€™nÄ±n gÃ¼zelliklerini keÅŸfetmek iÃ§in EÅŸek safarileri ya da Cip safarilerini de denemenizde fayda var.Â
BalkanlarÄ±n cennet kÃ¶ÅŸesi Kuzey Makedonyaâ€™daydÄ±m
Korona virüsünün dünyamÄ±zÄ± henüz sarmadÄ±ÄŸÄ± günler içinde gidip, gördüÄŸüm ve etkisinden hala kurtulamadÄ±ÄŸÄ±m Kuzey Makedonyaâ€™ya götürmek istiyorum sizi.
Åžu gerÃ§eÄŸi baÅŸtan sÃ¶ylemek gerekir ki Makedonya, kendinizi tam anlamÄ±yla evinizde hissedeceÄŸiniz son derece gÃ¼zel bir Ã¼lke. Mesela ÃœskÃ¼pâ€™te dolaÅŸÄ±rken bol miktardaki camii, OsmanlÄ± yapÄ±sÄ± hanlar, hamamlar gÃ¶rdÃ¼kÃ§e kendinizi Bursaâ€™da, Gaziantepâ€™te, Ankara KaleiÃ§iâ€™nde yani memleketimizin her hangi bir kentinde yÃ¼rÃ¼yormuÅŸ, geziyormuÅŸ gibi hissediyorsunuz. YÃ¶redeki OsmanlÄ± eserleri Ã¶zellikle TÄ°KA ve kimi vakÄ±flar vasÄ±tasÄ±yla ile yenilenmiÅŸ, gÃ¼zelleÅŸmiÅŸ, hizmete sokulmuÅŸ. BÃ¶lge halkÄ± bu konuda TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™ne minnettar. Kuzey Makedonya; Arnavutluk, Kosova, SÄ±rbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasÄ±nda kendisine yer bulmuÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¼lke. Efsane lider Titoâ€™nun tÃ¼m izlerinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, eski Yugoslavya Cumhuriyetleriâ€™nden birisi olan Makedonyaâ€™nÄ±n bizler iÃ§in Ã¶nemi dediÄŸim gibi, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zellikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan tastamam benzerimiz olmasÄ±. Ãœlke, 1991â€™de Yugoslavya'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Makedonya Cumhuriyeti" adÄ±yla ilan etti. BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan 1993â€™de tanÄ±ndÄ±. Makedon ve Yunan hÃ¼kÃ»metleri, 12 Haziran 2018'de ise Ã¼lkenin adÄ±nÄ±n "Kuzey Makedonya" olarak deÄŸiÅŸtirilmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.Â
AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n sevdiÄŸi Vardar OvasÄ± TÃ¼rkÃ¼sÃ¼ eÅŸliÄŸinde ÃœskÃ¼p
Balkanlarâ€™Ä±n yÄ±ldÄ±z Ã¼lkesi Kuzey Makedonyaâ€™da ve Ã¶zellikle ÃœskÃ¼pâ€™te hem geÃ§miÅŸi hem moderni gÃ¶rebiliyorsunuz. DeÄŸerli dostum Serhat KaynarpÄ±narâ€™Ä±n sunumuyla, bir grup gazeteci ve influencer arkadaÅŸla bu ÅŸahane Ã¼lkeyi alt Ã¼st ettik diyebilirim. Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sefer dÃ¼zenlediÄŸi baÅŸkent ÃœskÃ¼p oldu. Makedonyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p, Vardar Nehriâ€™nin iki kÄ±yÄ±sÄ±na kurulmuÅŸ. Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n en sevdiÄŸi tÃ¼rkÃ¼lerin baÅŸÄ±nda gelen Vardar OvasÄ± ve Vardar Nehri iÅŸte burada. Makedon dilinde ona Skopje olarak adlandÄ±rÄ±yorlar ÃœskÃ¼pâ€™Ã¼. Tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel Ã¶zellikleri ile asla yabancÄ±lÄ±k hissetmediÄŸimiz bir ÅŸehir ÃœskÃ¼p. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 600 yÄ±la yakÄ±n sÃ¼re OsmanlÄ± egemenliÄŸinde kaldÄ±. NÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 800 bin. 1963 depremiyle adeta yerle bir oldu ÅŸehir ve kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu diyebilirim. Hem Avrupa hem de OsmanlÄ± mimarisini bir arada barÄ±ndÄ±ran Vardar Nehri Ã¼zerinde kurulmuÅŸ TaÅŸ KÃ¶prÃ¼â€™yÃ¼ ve kÃ¶prÃ¼nÃ¼n diÄŸer yakasÄ±ndaki OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™nden kalma TÃ¼rk Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™nÄ± mutlaka ziyaret etmelisiniz.Â
TÃ¼rk Kahvesi ve eÅŸsiz tattaki TrileÃ§e buradaÂ
Yine OsmanlÄ± zamanÄ±ndan kalma Eski Tren GarÄ±â€™nÄ±, Nobel Ã–dÃ¼llÃ¼ Rahibe Teresaâ€™nÄ±n AnÄ±tÄ± ve Eviâ€™ni, Mustafa PaÅŸa, Sultan Murad ve Gazi Ä°sa Bey Camiileriâ€™ni, Davud PaÅŸa HamamÄ±â€™nÄ±, Kapan, Sulu ve KurÅŸunlu HanÄ± mutlaka gÃ¶rmenizi tavsiye ederim. OsmanlÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ±â€™nÄ± gezerken TÃ¼rk Kahvesi eÅŸliÄŸinde TrileÃ§e yemenizi Ã¶zellikle Ã¶neririm. BÃ¼yÃ¼k Ä°skenderâ€™i ÅŸahlanmÄ±ÅŸ atÄ± Bukefalosâ€™un Ã¼zerinde betimleyen devasa heykelin bulunduÄŸu meydan Makedonya MeydanÄ±. BurasÄ± tÃ¼m Makedonyaâ€™nÄ±n da simgesi adeta. Meydan Ã§evresinde de Ã¼lke tarihinin Ã§ok Ã¶nemli simalarÄ±nÄ±n tasvir edildiÄŸi devasa heykelleri gÃ¶rebiliyorsunuz. Vardar Nehriâ€™nin hemen kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bu meydan kentin en canlÄ± alanÄ±. EÄŸlenmeyi seven ÃœskÃ¼plÃ¼ler ve Ã¼niversite genÃ§liÄŸi buranÄ±n tadÄ±nÄ± doyasÄ±ya Ã§Ä±karÄ±yor.Â
Makedonyaâ€™nÄ±n incisi, gÃ¼zeller gÃ¼zeli Ohrid
Ohrid ya da Ohri tam anlamÄ±yla aÅŸÄ±k olunasÄ± bir yer. Ohrid, Balkanlarâ€™Ä±n en gÃ¼zel ÅŸehirlerinden birisi, Makedonyaâ€™nÄ±n gÃ¶zbebeÄŸi. KÃ¼Ã§Ã¼k, ÅŸirin, huzurlu ve yeÅŸilâ€¦ Ohrid Makedonyaâ€™nÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ±z en geliÅŸmiÅŸ turizm kenti. MuhteÅŸem bir gÃ¶l. GÃ¶lÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±na kurulmuÅŸ ÅŸahane Ohrid ve tÃ¼m bunlarÄ± tamamlayan harika insanlarâ€¦ BirÃ§ok anlamda Makedonya iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir kent. Milanoâ€™nun Comoâ€™sunu andÄ±ran doÄŸasÄ±, eÅŸsiz ve orijinal yapÄ±larÄ±yla turizm baÅŸkenti de denilebilir. Slav dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kÃ¼ltÃ¼r, sanat ve eÄŸitim merkezi olarak da biliniyor. Ä°lk Slav Ãœniversitesi de burada kurulunca kent tam anlamÄ±yla kÃ¼ltÃ¼r kentine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼veriyor. Kril Alfabesiâ€™nin de doÄŸduÄŸu ÅŸehir burasÄ±. Ohrid ve gÃ¶lÃ¼ 1980â€™de UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesiâ€™ne eklenmiÅŸ. Ohrid sokaklarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼yerek keÅŸfetmeniz gerekiyor. Yer yer Safranbolu mimarisinin sergilendiÄŸi yapÄ±larÄ± gÃ¶receksiniz. Bu arada Ohrid Ä°ncisiâ€™nin de dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã§ok ama Ã§ok meÅŸhur olduÄŸunu sÃ¶ylemeliyim.
Ohridâ€™in kutsalÄ± St. Naum ManastÄ±rÄ±
Ohrid yakÄ±nlarÄ±na kurulmuÅŸ St. Naum ManastÄ±rÄ± da mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerlerden. Ohrid doÄŸasÄ±nÄ± burada Ã§ok daha iyi hissediyordunuz. St. Naum Ortodokslarâ€™Ä±n en kutsal manastÄ±rlarÄ±ndan biri. Burada aynÄ± zamanda gÃ¶lÃ¼n suyunu saÄŸlayan tabiat mucizesi Drim nehri su kaynaklarÄ±nÄ± da gÃ¶receksiniz. Kilise Mikail ve Cebrail meleklerinde adanmÄ±ÅŸ. Buradaki mezarÄ±n hikayesi de oldukÃ§a ilginÃ§. Zira Hristiyanlar burada Aziz Naumâ€™un yattÄ±ÄŸÄ±na, MÃ¼slÃ¼manlarsa Sar Saltukâ€™un yattÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. MuhteÅŸem gÃ¶l manzaralÄ± manastÄ±rÄ±n iÃ§inde yer alan tavuskuÅŸu ailesi de kesinlikle dikkatinizi Ã§ekecektir.
AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n askeriyeden mezun olduÄŸu ManastÄ±r ya da Bitola
ManastÄ±r yani Bitola Balkanlarâ€™Ä±n en eski ÅŸehirlerinden biri olarak dikkat Ã§ekiyor. Makedonyaâ€™nÄ±n tarih ve kÃ¼ltÃ¼r cenneti olan ManastÄ±râ€™a, Makedonyaca Bitola deniyor. Son derece Ã¶nemli bir kent. Bu kentin bizler aÃ§Ä±sÄ±ndan en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n mezun olduÄŸu Askeri Ä°dadiâ€™nin yani Harbiye Okuluâ€™nun burada olmasÄ±. Okulun iÃ§inde yer alan AtatÃ¼rkâ€™e adanmÄ±ÅŸ, AtatÃ¼rk MÃ¼zesiâ€™ni de mutlaka gezip gÃ¶rmenizi tavsiye ederim. Tarihi Haydar KadÄ± Camii, Mehmet AÄŸa Camii, Bedesten de gÃ¶rÃ¼lecek yerler arasÄ±nda. ManastÄ±râ€™Ä±n Ã¼nlÃ¼ Hamidiye Caddesi de son derece dikkat Ã§ekici. Ãœlkede 50 kadar doÄŸal ve yapay gÃ¶l ve yÃ¼ksekliÄŸi 2 bin metreden fazla 16 daÄŸ bulunuyor. Mavrovo da bunlardan biri. DoÄŸal gÃ¼zelliklerine bayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±z Makedonyaâ€™nÄ±n Mavrovo KasabasÄ±, son yÄ±llarda bir kayak tatili iÃ§in gÃ¶z Ã§arpan bir destinasyon. Åžahane gÃ¼zellikteki Matka Kanyonu da ÃœskÃ¼pâ€™e yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§eken bir doÄŸa harikasÄ± kanyon. YaklaÅŸÄ±k 20 kilometre uzunluÄŸu olan kanyon MakedonyalÄ±larÄ±n gurur duyduÄŸu doÄŸal gÃ¼zelliklerden biri. Ãœlke iÃ§inde de hayli meÅŸhur. Teknelerle gezi yapabileceÄŸiniz gibi kanolarla da kanyonu keÅŸfedebilirsiniz. DaÄŸ yamacÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolunu kullanarak da ÅŸahane gir gezintiye Ã§Ä±kabilirsiniz. Mutlaka gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir doÄŸa gÃ¼zelliÄŸi Matka Kanyonu. Bu arada Makedonyaâ€™nÄ±n gÃ¼zelliklerini keÅŸfetmek iÃ§in EÅŸek safarileri ya da Cip safarilerini de denemenizde fayda var.Â