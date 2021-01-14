Nasreddin Hoca için eylem yapacağız

Bizim belediye otobüs duraklarına bi’ haller olmuş ancak ne bilen var ne de gören!

Şöyle ki; kentimizdeki reklam panolarına olan talebin yüzlerce belki de binlerce kat fazlasını uygulamalı şekilde duraklarda görüyor olmanın heyecanı içindeyim! Çünkü BURULAŞ belediye otobüs durağı kabinlerinde; duyuruları, reklamları, iş başvurularını ya da sanatsal oluşumları paylaşmak kontrolden muaf olduğu gibi hem de ücretsizdir!

HAREKET SAATİ OLSAYDI...

Bu yazdığımın aksi olmuş olsaydı bunları göremezdik herhalde! Ancak gönül isterdi ki keşke durak kabinlerine otobüslerin hareket saatlerini ve otobüslerin izleyeceği güzergâhları belirten çizelgeler de asılmış olsaydı. Gel vatandaş gel, sen de gel. Bir şeyler paylaş!

MUHTARIN DERT ETTİĞİNE BAKIN

HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, “Ben de dert ediyordum ‘beni görmüyorlar ve duymuyorlar’ diye” diyor ve şikâyetini bakınız nasıl anlatıyor, özetimle: “Osmangazi Belediyesi’nin duvarına ait olan mermerleri yıllardır kırık vaziyette olmasına rağmen görmüyorlar. Hemen girişinde bulunan zemindeki ağaç yuvası yağmurda çamur, normal günlerde çukur; ilgilenmiyorlar. Vatandaş oraya girmemek için ‘U’ yaparak geçiyor ve başkanlar rahatsız olmuyor! Oysaki böylesi basit sorunlara çözüm sunulmaması manidardır. Ben de dert ediyordum ‘beni görmüyorlar ve duymuyorlar ‘Çekirge’mize ilgi yok’ diye! Saygılarımla.”

AH ŞU BİSİKLET YOLLARI