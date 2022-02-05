Müneccim değiliz BURULAŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük ilçesi olan Osmangazi ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından milyonlarca lira harcanarak kurulan ve ardından da şaşalı açılışıyla hizmete giren Acemler Spor Salonu’nu gezip gördüm. Neticede diyebileceğim şudur: Ah Acemler Vah Acemler....

İkamet adresime 600 – 700 metre uzaklıktaki Osmangazi Belediyesi Acemler Spor Salonu, internetteki arama motoruna göre “geçici olarak kapalı”. Yani faaliyet yok. Eh olabilir tabii faaliyet olmaması normal. Pandemi var, insanların sağlığı ön planda vs.. Ancak geçen hafta bir arkadaşım, “Bir gidip bak salonun halini hiç beğenmedim” deyince soluğu hemen Acemler Spor Salonu’nun önünde aldım.

Daha binanın dışındaki idrar izlerini görünce “Yanlış giden bir şeyler var burada” dedim kendi kendime.

Spor salonunun çarpık çurpuk (Bu hale gelmiş zamanla) kapısının önüne geldim. Uzunca kapıyı yumruklayarak (içeride birisi varsa gelsin açsın maksadıyla) çaldım.

Kapının camından bakıyordum. Birisinin geldiğini gördüm. O kişi kapıyı açtı. Ben görevli sanıyordurn; ama bu kişinin mekanı kendine ev edinmiş bir madde bağımlısı olduğunu öğrenince şoke oldum.

