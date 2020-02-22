İlla ki biri zarar mı görmeli

Hürriyet Bursa okuru İrem Hızlı’ya geçmiş olsun diyerek e-postasını özetimle aktarıyorum:
“19 Şubat 2020 tarihinde Nilüfer’den Kestel istikametine giden metroya bindim. Saat 16.30 civarıydı. Eşimin göstermiş olduğu aparata tutundum. Ne göreyim! Meğerse o aparat da belediye otobüslerindeki gibi kopuk olmasın mı? Burada da mı?
KÖKLÜ ÇÖZÜM BULUNMALI
İşte bu sebepten dolayı sendeledim. O aparata metronun freni esnasında ya da makas değişimlerinde tutunmuş olsaydım kesinlikle düşerdim. Bunlara köklü çözüm bulmak çok basit. Kaliteli ürün kullanılsın hepsi bu kadar... Ve inanıyorum ki birileri bu sebepten dolayı düşmüştür. Şikâyetimi Büyükşehir Belediyesi’ne ve BURULAŞ’a belirtmek istemiyorum. Çünkü değişen bir şey olmayacağına, degalarsa bu tür sorunları köşenizden yayınladığınız hayde değişen bir şey olmadğını kendim yaşayarak gördüm. Bizlere ses olduğu için Hürriyet Bursa’ya teşekkür ederim” Yetkililere duyurulur...
HAYVAN SEVGİSİ TAMAM AMA…
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden Avukat S. A, “Hızlı ve güvenli ulaşımımı karşılamak için çoğu zaman metroyu kullanmayı tercih edenlerdenim. 19 Şubat 2020 tarihinde rast geldiğim bir durumu paylaşmak istiyorum. Hem metro içinde hem de tünel girişinde devasa bir sokak köpeği vardı. Hayvanları, özellikle de köpekleri çok sevdiğim halde ne yalan söyleyeyim biraz korktum. Düşünün bir de hayvanlardan çok korkan kişiler var. Hayvan sevgisi tamam da… Buradaki sahipsiz köpek özgürlüğüne müdahale edilmeli diye düşünüyorum. Belediyelerin seçici, hassas ve duyarlı olmalarını rica ediyorum.”
ASANSÖRLERİ GÖREN YOK!
Hürriyet Bursa okuru Kerime Çınar, diyor ki: “Yönetimi ve kontrolü Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan yaya üst geçidi asansörlerinin içleri bazı kendini bilmez kişilerce tuvalet ve çöp kutusu olarak kullanılıyor. Hatta idrar kokusu nedeniyle kullanamadığımız asansörler bile var. Kendini bilmez şehir magandaları bu hareketi yapıyor, ilgili yetkililer de buna seyirci kalıp çözüm bulmuyor. İhbarlarımız da dikkate alınmıyor. Peki bizlerin suçu ne?” Yetkililere duyurulur.
HAKLARINI GASP EDİYORLAR
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Osmangazi Kayhan Mahallesi 2. Sarı Sokak girişine (Vergi Dairesi Başkanlığı önü) görme engeli olan vatandaşlarımız için döşenmiş olan yürüme yolunun üzerinde araç hiç eksik olmuyor maşallah! 7/24 ücretsiz otopark olarak kullanılan alan için bir önerim var. Oraya aracını park edenlerden otopark parası alınsın ve alınan para da Altı Nokta Körler Derneği’ne aktarılsın. Asıl kullanması gerekenler kullanamadığına göre kaldırımı. Kaldırıma park edenlerden para alınırsa en azından bir işe yarar!”
İlla ki biri zarar mı görmeli
Hürriyet Bursa okuru İrem Hızlı’ya geçmiş olsun diyerek e-postasını özetimle aktarıyorum:
“19 Şubat 2020 tarihinde Nilüfer’den Kestel istikametine giden metroya bindim. Saat 16.30 civarıydı. Eşimin göstermiş olduğu aparata tutundum. Ne göreyim! Meğerse o aparat da belediye otobüslerindeki gibi kopuk olmasın mı? Burada da mı?
KÖKLÜ ÇÖZÜM BULUNMALI
İşte bu sebepten dolayı sendeledim. O aparata metronun freni esnasında ya da makas değişimlerinde tutunmuş olsaydım kesinlikle düşerdim. Bunlara köklü çözüm bulmak çok basit. Kaliteli ürün kullanılsın hepsi bu kadar... Ve inanıyorum ki birileri bu sebepten dolayı düşmüştür. Şikâyetimi Büyükşehir Belediyesi’ne ve BURULAŞ’a belirtmek istemiyorum. Çünkü değişen bir şey olmayacağına, degalarsa bu tür sorunları köşenizden yayınladığınız hayde değişen bir şey olmadğını kendim yaşayarak gördüm. Bizlere ses olduğu için Hürriyet Bursa’ya teşekkür ederim” Yetkililere duyurulur...
HAYVAN SEVGİSİ TAMAM AMA…
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden Avukat S. A, “Hızlı ve güvenli ulaşımımı karşılamak için çoğu zaman metroyu kullanmayı tercih edenlerdenim. 19 Şubat 2020 tarihinde rast geldiğim bir durumu paylaşmak istiyorum. Hem metro içinde hem de tünel girişinde devasa bir sokak köpeği vardı. Hayvanları, özellikle de köpekleri çok sevdiğim halde ne yalan söyleyeyim biraz korktum. Düşünün bir de hayvanlardan çok korkan kişiler var. Hayvan sevgisi tamam da… Buradaki sahipsiz köpek özgürlüğüne müdahale edilmeli diye düşünüyorum. Belediyelerin seçici, hassas ve duyarlı olmalarını rica ediyorum.”
ASANSÖRLERİ GÖREN YOK!
Hürriyet Bursa okuru Kerime Çınar, diyor ki: “Yönetimi ve kontrolü Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan yaya üst geçidi asansörlerinin içleri bazı kendini bilmez kişilerce tuvalet ve çöp kutusu olarak kullanılıyor. Hatta idrar kokusu nedeniyle kullanamadığımız asansörler bile var. Kendini bilmez şehir magandaları bu hareketi yapıyor, ilgili yetkililer de buna seyirci kalıp çözüm bulmuyor. İhbarlarımız da dikkate alınmıyor. Peki bizlerin suçu ne?” Yetkililere duyurulur.
HAKLARINI GASP EDİYORLAR
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Osmangazi Kayhan Mahallesi 2. Sarı Sokak girişine (Vergi Dairesi Başkanlığı önü) görme engeli olan vatandaşlarımız için döşenmiş olan yürüme yolunun üzerinde araç hiç eksik olmuyor maşallah! 7/24 ücretsiz otopark olarak kullanılan alan için bir önerim var. Oraya aracını park edenlerden otopark parası alınsın ve alınan para da Altı Nokta Körler Derneği’ne aktarılsın. Asıl kullanması gerekenler kullanamadığına göre kaldırımı. Kaldırıma park edenlerden para alınırsa en azından bir işe yarar!”