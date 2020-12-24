'Değişiyoruz gelişiyoruz' da bunu biz niye göremiyoruz?

HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan emekli öğretmen Özcan Şenel, şikâyetini şöyle dile getiriyor:

“Osmangazi ilçesi, Haşim İşcan Caddesi üzerindeki asfalt (Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü) yaklaşık olarak iki yıldır onlarca yerinden yarılmış vaziyette durmaktadır. Bu yarıkları da gören bir yetkilinin dahi çıkmaması gerçekten çok büyük başarıdır! Üşenmedim saydım.

102 YAYA GEÇTİ

5 dakika zaman tuttum. 5 dakika içinde buradan 102 yaya geçti. Hiç mi yok bunların içinde bir yetkili! İşin tuhaf tarafı, öyle geniş ve öyle derin yarık ki, bir benzerine ana arterlerde rast gelmedim hiç. Yarıklar sebebiyle yayaların ayakkabı topukları kırılıyor ya da kopuyor. Sürücüler de bu yarıklara denk düşmemek için tehlikeli manevralar yapıyor. Ana arterlerin sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur. Saygılarımla.”

TEHLİKEYİ SEVEN BORU!

ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz günlerde 16 M 0001 plakalı özel halk otobüsünde seyahat ediyordum. Otobüsün orta kapısının yanındaki tutamacın alt bağlantısının olmadığı fark ettim. Yani birileri onu kesmiş! Neden kesmiş kısmına yanıt bulmak zor!