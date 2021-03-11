 Bursa’nın sahibi yok mu

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi diyetisyen Gülşen Irmak, özetimle şöyle diyor:



“Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki; Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi gerçekten çok şanslı! Alaaddin’in, sihirli yatağını ‘Görme Engelli Vatandaş Taşları’ üzerine koymuş olduğunu gördüm! Görme engeli olan kardeşlerimizin bu uçan yatağa binerek yollarına devam edebilecek olmaları gerçekten takdire şayandır. Ne güzel bir hizmet bu böyle. Sağ olasın Alaaddin! Dolayısıyla bu değerli hizmeti için Alaaddin’e bir kere Alaaddin’e bu izni veren kıymetli belediye başkanlarına yüz kere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!”

Sizinle aynı görüşteyim Gülşen Irmak. Fotoğrafınızı inceledim de... Yatağa alternatif bile var baksanıza! Yatağı beğenmeyene motosiklet, motosikleti beğenmeyene arabalar... Tek merak ettiğim o araçlar da uçuyor mu acaba(!)

ÇUKURA CEZA VERECEK YETKİLİ ARANIYOR!



Bir şirkette yönetici olan okurumuz Hasan İskitoğlu, bakınız ne diyor: “Özellikle araç sahiplerini bir konu hakkında dikkatli olmaya davet ediyorum. Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi (Doruk Hastanesi önü) üzerindeki çukur oldukça derin olup can ve malımıza muhtelif ziyanlar verebilir. Canımıza ve malımıza kastı olan çukura ceza verilmelidir!”

O YIL DA BU YILDIR!