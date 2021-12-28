Açılıştan sonra bu hale geldi!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı ve armatör Sedat Rengiyiler, özetimle şöyle diyor:

“Yurt dışından ziyaretimize gelen yabancı uyruklu aile dostumuza şehrimizi tanıtma amaçlı gezi yaptırdım. Uludağ’ı da görsün istedim. Uludağ planımızdaki ulaşımımızı, yönetimi Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan teleferik yoluyla yapalım istedim. Sarıalan’a gidiş için biletlerimizi aldım. ‘Yerli’ diye tanımlanan benim biletimin bedeli 75 lira, yabancı uyruklu olan ‘tam’ diye tanımlanan arkadaşlarımın bilet bedeli olan 250 lirayı ve 6 ile 8 yaşlarındaki çocuklarının bedeli olarak da 210 lirayı ödedim. Toplamda 1.245 lirayı ödeyince açıkçası şoke oldum. Çünkü iki ay sonra Almanya seyahatim var. Uçak biletini peşin aldım. Bunun için 1.200 lira ödedim. Gel de şoke olma! Beraberinde birkaç saatliğine park etiğim aracım için de 26 lira ödedim! Ödediğim paraya bakıyorum da… Acaba teleferiğin kazancına hissedar mı oldum? (!)”

Olur mu olur Sedat Rengiiyiler. Ay sonunda hesabınızı kontrol edin derim. Bakmışsınız kâr payınız hesabınıza yatırılmış!

Butona basma ihalesi üzerine kalan yolcular

Hürriyet Bursa gazetesi okuru Ali Nur’un e-postasını özetimle aktarıyorum: “18 Aralık 2021 tarihinde yönetimi ve kontrolü BURULAŞ’ta olan 16 M 10204 plakalı özel halk otobüsüne bindim. Otobüs şoförü siyaset yapmayı da vatandaşa laf atmayı da çok iyi başarıyordu! Hatta seyir halinde hem mesajlara bakıyor hem telefon ile konuşuyordu! (Fotoğraflarım da şahittir, saat 14.19) Ancak kaptan bey ne hikmetse araç içinde kapı yanında bulunması gereken DUR butonunun bozuk olmasına ve de otobüsten inme ihtiyacı olan yolcuların arka koltuk denginde bulunan butonun yanına oturduğu için butona basma ihalesi üzerine kalan yolculara ‘Düğmeye basar mısınız? İneceğiz de…’ diye yalvarışlarına pek ehemmiyet vermiyordu.

Tur bitiminde de yanlış perona girdiği (3 nolu peron) için başka sürücü tarafınca uyarılıp kendi peronuna girebilmek için tehlikeli geri manevrasını da önemsemiyordu. Ya da bana öyle geliyordu! Kusura bakmayın ama BURULAŞ’ın otobüs kaptanlarına yönelik olarak yolcu ve seyahat ilişkileri nasıl olmalıdır cinsinden eğitimleri yok mu? Bunun yanıtını merak ediyorum da...”



