Yapalım mı yapmayalım mı diye korkular, kaygılar yaşadığımız, birkaç kez ertelediğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin sonuçlarını açıklayacağımız etkinliği nihayet 7 Mart Pazartesi akşamı gerçekleştirdik.
Ritz-Carlton İstanbul’da düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla bizi onurlandırdığı, sektöre verdiği desteği gösterdiği gecede sonuçlar açıklandı, 4 ve 5 İnci alan restoranlara plaketleri sunuldu.
Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz törenin en önemli yanı; restoran sahiplerinin, işletmecilerinin, şeflerinin 2 yıl sonra tekrar bir araya gelmesiydi.
O gece şeflerin, restoranların rakip değil, dost ve arkadaş olduklarına, birbirlerini içtenlikle kutladıklarına, alkışlarının hiç kesilmediğine şahit olduk.
Tam anlamıyla sektöre bir saygı duruşu olan bu coşkulu buluşma Atölye Restoran, Kavaklıdere ve Mercan’ın katkılarıyla daha da lezzetlendi.
Bu yıl rehbere dahil olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül’ün de geceye katılarak 4 İnci alan restoranlarını yalnız bırakmamaları gurur vericiydi.
Bir kentin gastronomisiyle UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağına girmesi, sürdürülebilir olması her anlamda emek istiyor.
Dileğimiz 1 yıl sonra daha da büyüyerek, aramıza daha da çok şehri ve restoranı katarak tekrar bir araya gelmek...
Yeniden Il Cortile
Galata Kulesi’nin eteklerinde bölgenin en önemli tarihi yapılarından, bir zamanların ünlü Ecole St. Pierre’i geçtiğimiz yılın sonlarına doğru uzun bir restorasyon sürecinden sonra otel olarak açılmıştı.
Restorasyonu, tasarımı ve ekibiyle pozitif enerji veren otelin Galata semtine büyük bir artı değer katacağını düşünmüş ve yazmıştım.
Ancak restoranı için aynı şeyleri hissetmediğim, hatta açık mutfaktaki kaostan rahatsız olduğum, yemekleri beğenmediğim için yazmamayı tercih etmiştim. Ancak geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarımla bir kez daha gittiğimde çok daha farklı bir yer buldum. 5 ay öncesine göre restoran yönetimi başta olmak üzere birçok şey yerli yerine oturmuş. Servis görevlileri konuklara nasıl davranacağını, tabakları nasıl servis edeceğini, masa numaralarını öğrenmiş.
Sanıyorum bu değişimde restoranın müdürlüğünü üstlenen Yusuf Can’ın da payı büyük. Sunumundan lezzetine yemekler de çok daha başarılıydı.
Çıtır kalamar tava, ahtapot karpaçyo, Bergama tulum peyniriyle yorumladıkları arancini, ragu soslu papardelle, bir cins mantı olan pansotti ve dört mantarlı pizzayı paslaşarak keyifle yedik. Fiyat kalite dengesi de makul sayılır...
Evvel Zaman İçinde
Sanat dünyasının en önemli etkinliklerinden biri Venedik Bienali’dir. 59. Uluslararası Sanat Sergisi bu yıl 23 Nisan-27 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor.
Arsenale’deki Türkiye Pavyonu bu kez Füsun Onur’un bienale özel hazırladığı “Evvel Zaman İçinde...” başlıklı çalışmasına ev sahipliği yapıyor.
Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer üstlenmiş.
Füsun Onur, minyatür bir masal dünyası kurguladığı sergide insanların yol açtığı ve gezegenin geleceğini tehdit eden insan odaklı yönetim anlayışına karşı birleşerek mücadele eden bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatmış.
Onur’un 2 yıl boyunca bir müzik parçası besteler gibi metal telleri eğip bükerek yaptığı figürleri dans ediyor, müzik yapıyor, seyahat ediyor, âşık oluyor.
Bu sıra dışı, masalsı bir dünya yaratan serginin tasarımını Yelta Köm üstlenmiş. Bienal’in en ilginç sergilerinden olacağına hiç kuşkum yok, merakla bekliyoruz...
Sektöre bir saygı duruşu
Yapalım mı yapmayalım mı diye korkular, kaygılar yaşadığımız, birkaç kez ertelediğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin sonuçlarını açıklayacağımız etkinliği nihayet 7 Mart Pazartesi akşamı gerçekleştirdik.
Ritz-Carlton İstanbul’da düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla bizi onurlandırdığı, sektöre verdiği desteği gösterdiği gecede sonuçlar açıklandı, 4 ve 5 İnci alan restoranlara plaketleri sunuldu.
Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz törenin en önemli yanı; restoran sahiplerinin, işletmecilerinin, şeflerinin 2 yıl sonra tekrar bir araya gelmesiydi.
O gece şeflerin, restoranların rakip değil, dost ve arkadaş olduklarına, birbirlerini içtenlikle kutladıklarına, alkışlarının hiç kesilmediğine şahit olduk.
Tam anlamıyla sektöre bir saygı duruşu olan bu coşkulu buluşma Atölye Restoran, Kavaklıdere ve Mercan’ın katkılarıyla daha da lezzetlendi.
Bu yıl rehbere dahil olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül’ün de geceye katılarak 4 İnci alan restoranlarını yalnız bırakmamaları gurur vericiydi.
Bir kentin gastronomisiyle UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağına girmesi, sürdürülebilir olması her anlamda emek istiyor.
Dileğimiz 1 yıl sonra daha da büyüyerek, aramıza daha da çok şehri ve restoranı katarak tekrar bir araya gelmek...
Yeniden Il Cortile
Galata Kulesi’nin eteklerinde bölgenin en önemli tarihi yapılarından, bir zamanların ünlü Ecole St. Pierre’i geçtiğimiz yılın sonlarına doğru uzun bir restorasyon sürecinden sonra otel olarak açılmıştı.
Restorasyonu, tasarımı ve ekibiyle pozitif enerji veren otelin Galata semtine büyük bir artı değer katacağını düşünmüş ve yazmıştım.
Ancak restoranı için aynı şeyleri hissetmediğim, hatta açık mutfaktaki kaostan rahatsız olduğum, yemekleri beğenmediğim için yazmamayı tercih etmiştim. Ancak geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarımla bir kez daha gittiğimde çok daha farklı bir yer buldum. 5 ay öncesine göre restoran yönetimi başta olmak üzere birçok şey yerli yerine oturmuş. Servis görevlileri konuklara nasıl davranacağını, tabakları nasıl servis edeceğini, masa numaralarını öğrenmiş.
Sanıyorum bu değişimde restoranın müdürlüğünü üstlenen Yusuf Can’ın da payı büyük. Sunumundan lezzetine yemekler de çok daha başarılıydı.
Çıtır kalamar tava, ahtapot karpaçyo, Bergama tulum peyniriyle yorumladıkları arancini, ragu soslu papardelle, bir cins mantı olan pansotti ve dört mantarlı pizzayı paslaşarak keyifle yedik. Fiyat kalite dengesi de makul sayılır...
Evvel Zaman İçinde
Sanat dünyasının en önemli etkinliklerinden biri Venedik Bienali’dir. 59. Uluslararası Sanat Sergisi bu yıl 23 Nisan-27 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor.
Arsenale’deki Türkiye Pavyonu bu kez Füsun Onur’un bienale özel hazırladığı “Evvel Zaman İçinde...” başlıklı çalışmasına ev sahipliği yapıyor.
Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer üstlenmiş.
Füsun Onur, minyatür bir masal dünyası kurguladığı sergide insanların yol açtığı ve gezegenin geleceğini tehdit eden insan odaklı yönetim anlayışına karşı birleşerek mücadele eden bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatmış.
Onur’un 2 yıl boyunca bir müzik parçası besteler gibi metal telleri eğip bükerek yaptığı figürleri dans ediyor, müzik yapıyor, seyahat ediyor, âşık oluyor.
Bu sıra dışı, masalsı bir dünya yaratan serginin tasarımını Yelta Köm üstlenmiş. Bienal’in en ilginç sergilerinden olacağına hiç kuşkum yok, merakla bekliyoruz...