Kars’a yolculuk

Geçen hafta sonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber kısa bir Doğu Ekspresi yolculuğu yapmak üzere Erzurum’a uçtuk. Trenin rötarını fırsata çevirerek cağ kebap yedik. Ardından da Erzurum’dan Kars’a 4 saate yakın süren keyifli bir yolculuk yaptık.
Kar’s Otel’de Evelik çorbası ve kaz tandır, mercimekli erişte, piti başta olmak üzere bölgenin birbirinden lezzetli yemeklerini tattık.
Ardından Sarıkamış’a geçtik. Kayak turizminin en eski otellerinden Grand Toprak’ta konakladık.
Sonra hep beraber Çıldır Gölü’ne gittik.
Çıldır Gölü her mevsim başka güzel. Geçen yıl ilkbaharda oradaydım ama donmuş, üzerinde kızakla dolaşırken ya da yürürken sonsuzluğa yolculuk duygusu veren Çıldır tek kelimeyle büyüleyici. En az bir kez yaşanması gereken muhteşem bir deneyim.
Gezi sırasında iki Kars Milletvekili Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve Bakan Baş Danışmanı Neşe Çıldık da bizlerle beraberdi. Bakan Danışmanı Tayfun Topal çok başarılı bir organizasyon yaparak kalabalık bir gazeteci grubunu bir araya getirmişti.
Tabii ki gezimiz aynı zamanda bir bilgilendirme toplantısıydı da.
Bakan Ersoy, bu yılın kültür ve turizm yatırımlarından gastronomiye önem verdiği projeleri ve ayrıntılarını bizlerle paylaştı.
Ancak bu yazıyı kaleme alıp bitirdiğimde İdlib’den gelen şehit haberleri tüm sevincimi, enerjimi alıp götürdü.
Hepimizin başı sağ olsun, şehit ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dileklerimle...
Beyoğlu Kültür Yolu projesi
Galata Port’a 4 Nisan’dan itibaren gemiler gelmeye başlıyor.
Bu yüzden de bölgenin en önemli turistik alanlarından Galata Kulesi’nin çevresindeki bazı binalar vakıflardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçiyor. Meydan yeniden düzenleniyor. Beyoğlu Belediyesi Evlendirme binası bir kültür kompleksine dönüşüyor.
Galata Kulesi ve Meydanı, Doğan Apartmanı, Galata Mevlevihanesi, Narmanlı Han, Emek Sineması, restore edilerek film galalarına ev sahipliği yapacak Atlas Pasajı’yla devam eden Beyoğlu Kültür Yolu’nun son durağı ise yılsonuna bitecek olan Atatürk Kültür Merkezi oluyor. Hedef Beyoğlu’nun kültür sanattan gastronomiye eski günlerine dönmesi.
Ege turizm merkezi projesi
Bakan Ersoy’a göre “Sürdürülebilir ve kalıcı bir turizm projesi olacaksa ülke geneline yayılmasına gerek var”. Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 40’ı Marmara, yüzde 40’ı Antalya’ya giderken sadece yüzde 10’u Ege’ye, kalan yüzde 10’u da diğer bölgelere seyahat ediyor.
Ege doğası, kültürel zenginlikleri ve gastronomisiyle ülkenin en önemli bölgelerinden biri olmasına karşın, bu kadar az turist gelmesinin nedeni sezonun kısa sürmesi.
Bu yüzden Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir yöntemle 12 ay turist gelmesini hedefleyen bir proje taslağı hazırlanmış. Önce altyapı kurulması, sonra da tahsisler ve tesisler yapılması planlanmış. Toplam 9 bin 574 hektar proje alanının 8 bin 944 hektarı kamu alanıymış. Kamulaştırılacak alansa 190 hektar.
Golf sahası ve nitelikli spor tesisleri, kongre, fuar, etkinlik merkezi, müze, sanat merkezi, agro ve doğa turizm alanları, sağlık merkezleri, yat limanı, tema park ve film stüdyoları yapılarak Çeşme’nin toplam 100 bin yatak kapasiteli tesislerle uluslararası turizmde cazibe merkezi olması hedefleniyor. Çeşme Belediyesi, STK’lar ve turizmcilerle de görüşmelere başlanmış.
Doğu Ekspresi
Kısa gezimiz sırasında Kars Valisi Türker Öztürk’le de sohbet etme fırsatı bulduk. Kars’ın turizm gelirleri her yıl artıyormuş. Ankara’dan kalkan Doğu Ekspresi’yle 60 bin, Turistik Doğu Ekspresi’yle ise 17 bin turist ağırlamış son 2 ayda. 30 saat süren, sadece ikişer kişilik yataklı ve yemekli vagonların yer aldığı Turistik Ekspres’in yolcu kapasitesi 240.
Erzurum ve kayak turizmi
Erzurum Valisi Okay Memiş de kentte kayak turizminin her geçen gün geliştiğini söylüyor. Erzurum’u 2019 yılında 1 milyon 30 bin turist ziyaret etmiş. Avrupa’nın en yüksek atlama pisti de Erzurum Palandöken’de. Tesisler de son derece modern.
Türkiye’de kent merkezine en yakın kayak tesisi de Erzurum, neredeyse yürüyerek kent merkezine gidilebiliyor.
Turizm tanıtım ve geliştirme ajansı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı en önemli girişimlerden biri de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulması, ardından 2020’nin Türk Mutfağı Yılı ilan edilmesi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 180 milyon dolarlık bütçesi, sağlam, ayakları yere basan bir planlama nokta atışlarla en etkili alanlarda kullanılırsa 2021 yılından itibaren hızla geri dönüşlerini almaya başlayabiliriz.
Bakan Ersoy’un da vurguladığı gibi yüzde 50 İstanbul, tarihi ve turistik yerler, yüzde 50 deniz, kum, tatil olmak üzere 58 milyon turist hedefi ve kişi başı gecelik konaklama gelirini 2023 yılına dek 65 dolardan 87 dolara çıkarmanın yolu Türkiye’yi marka yapmaktan, tarifeli uçak seferlerini artırmaktan geçiyor.
Türk mutfağı ve sahip olduğumuz bize özgü ürünler de artı değere çevireceğimiz bir potansiyel. Yolu nasıl olmalı ise ayrı bir yazı konusu...
Bir ödül gecesi
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin üçüncüsü raflara bugün çıktı. 1 yıllık uzun, zorlu, yoğun emeğin ardından rehberimizi baskıya verdiğimiz an bir başka telaş başlıyor.
Restoranların aranması, konukların davet edilmesinin ardından sıra gecenin kurgusuna geliyor. Bu yıl ilk iki yıldan çıkardığımız dersle, en önemlisi de incili restoranların sayısının artması nedeniyle oturma düzenli bir gecede karar kıldık.
Neyse ki aylar öncesinden ödül törenini Shangri-La Bosphorus’ta yapmaya karar vermiştik. Gecenin sunuculuğunu sevgili Elfin Yüksektepe üstlendi. Gelen tepkilerden anladığım kadarıyla sanıyorum bu yıl da güzel bir gece düzenledik, ödüllerimizi dağıttık.
Shangri-La şeflerinin hazırladığı kokteyl menüsü her ne kadar ben hiçbirini tatma fırsatı bulamasam da mükemmel görünüyordu.
Hafta başından bu yana gelen konuklardan kiminle konuşsam yemeklerin lezzetinden, sunumların zarafetinden söz ediyor.
Akdeniz’den Uzakdoğu mutfağına uzanan soğuk kanepeler, karides tempura, tavuk satay, mini paçanga gibi ara sıcaklar ve ana yemek olarak el yapımı noodle, etli gzoya (mantı) ve risotto istasyonları farklı tarzda yemek isteyenler için hazırlanmıştı. İnci şeklindeki tatlılar ise bir başka ince düşüncenin ürünüydü.
Günün birinde başarır mıyız bilmiyorum ama en büyük hayalim tüm inci alan restoranları ki bu yıl sayı 518’e ulaştı, geceye davet etmek. Çünkü ister beş ister bir inci alsın rehberde yer alan tüm restoranlar bizim için önemli ve değerli.
Kars’a yolculuk
Geçen hafta sonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber kısa bir Doğu Ekspresi yolculuğu yapmak üzere Erzurum’a uçtuk. Trenin rötarını fırsata çevirerek cağ kebap yedik. Ardından da Erzurum’dan Kars’a 4 saate yakın süren keyifli bir yolculuk yaptık.
Kar’s Otel’de Evelik çorbası ve kaz tandır, mercimekli erişte, piti başta olmak üzere bölgenin birbirinden lezzetli yemeklerini tattık.
Ardından Sarıkamış’a geçtik. Kayak turizminin en eski otellerinden Grand Toprak’ta konakladık.
Sonra hep beraber Çıldır Gölü’ne gittik.
Çıldır Gölü her mevsim başka güzel. Geçen yıl ilkbaharda oradaydım ama donmuş, üzerinde kızakla dolaşırken ya da yürürken sonsuzluğa yolculuk duygusu veren Çıldır tek kelimeyle büyüleyici. En az bir kez yaşanması gereken muhteşem bir deneyim.
Gezi sırasında iki Kars Milletvekili Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve Bakan Baş Danışmanı Neşe Çıldık da bizlerle beraberdi. Bakan Danışmanı Tayfun Topal çok başarılı bir organizasyon yaparak kalabalık bir gazeteci grubunu bir araya getirmişti.
Tabii ki gezimiz aynı zamanda bir bilgilendirme toplantısıydı da.
Bakan Ersoy, bu yılın kültür ve turizm yatırımlarından gastronomiye önem verdiği projeleri ve ayrıntılarını bizlerle paylaştı.
Ancak bu yazıyı kaleme alıp bitirdiğimde İdlib’den gelen şehit haberleri tüm sevincimi, enerjimi alıp götürdü.
Hepimizin başı sağ olsun, şehit ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dileklerimle...
Beyoğlu Kültür Yolu projesi
Galata Port’a 4 Nisan’dan itibaren gemiler gelmeye başlıyor.
Bu yüzden de bölgenin en önemli turistik alanlarından Galata Kulesi’nin çevresindeki bazı binalar vakıflardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçiyor. Meydan yeniden düzenleniyor. Beyoğlu Belediyesi Evlendirme binası bir kültür kompleksine dönüşüyor.
Galata Kulesi ve Meydanı, Doğan Apartmanı, Galata Mevlevihanesi, Narmanlı Han, Emek Sineması, restore edilerek film galalarına ev sahipliği yapacak Atlas Pasajı’yla devam eden Beyoğlu Kültür Yolu’nun son durağı ise yılsonuna bitecek olan Atatürk Kültür Merkezi oluyor. Hedef Beyoğlu’nun kültür sanattan gastronomiye eski günlerine dönmesi.
Ege turizm merkezi projesi
Bakan Ersoy’a göre “Sürdürülebilir ve kalıcı bir turizm projesi olacaksa ülke geneline yayılmasına gerek var”. Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 40’ı Marmara, yüzde 40’ı Antalya’ya giderken sadece yüzde 10’u Ege’ye, kalan yüzde 10’u da diğer bölgelere seyahat ediyor.
Ege doğası, kültürel zenginlikleri ve gastronomisiyle ülkenin en önemli bölgelerinden biri olmasına karşın, bu kadar az turist gelmesinin nedeni sezonun kısa sürmesi.
Bu yüzden Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir yöntemle 12 ay turist gelmesini hedefleyen bir proje taslağı hazırlanmış. Önce altyapı kurulması, sonra da tahsisler ve tesisler yapılması planlanmış. Toplam 9 bin 574 hektar proje alanının 8 bin 944 hektarı kamu alanıymış. Kamulaştırılacak alansa 190 hektar.
Golf sahası ve nitelikli spor tesisleri, kongre, fuar, etkinlik merkezi, müze, sanat merkezi, agro ve doğa turizm alanları, sağlık merkezleri, yat limanı, tema park ve film stüdyoları yapılarak Çeşme’nin toplam 100 bin yatak kapasiteli tesislerle uluslararası turizmde cazibe merkezi olması hedefleniyor. Çeşme Belediyesi, STK’lar ve turizmcilerle de görüşmelere başlanmış.
Doğu Ekspresi
Kısa gezimiz sırasında Kars Valisi Türker Öztürk’le de sohbet etme fırsatı bulduk. Kars’ın turizm gelirleri her yıl artıyormuş. Ankara’dan kalkan Doğu Ekspresi’yle 60 bin, Turistik Doğu Ekspresi’yle ise 17 bin turist ağırlamış son 2 ayda. 30 saat süren, sadece ikişer kişilik yataklı ve yemekli vagonların yer aldığı Turistik Ekspres’in yolcu kapasitesi 240.
Erzurum ve kayak turizmi
Erzurum Valisi Okay Memiş de kentte kayak turizminin her geçen gün geliştiğini söylüyor. Erzurum’u 2019 yılında 1 milyon 30 bin turist ziyaret etmiş. Avrupa’nın en yüksek atlama pisti de Erzurum Palandöken’de. Tesisler de son derece modern.
Türkiye’de kent merkezine en yakın kayak tesisi de Erzurum, neredeyse yürüyerek kent merkezine gidilebiliyor.
Turizm tanıtım ve geliştirme ajansı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı en önemli girişimlerden biri de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulması, ardından 2020’nin Türk Mutfağı Yılı ilan edilmesi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 180 milyon dolarlık bütçesi, sağlam, ayakları yere basan bir planlama nokta atışlarla en etkili alanlarda kullanılırsa 2021 yılından itibaren hızla geri dönüşlerini almaya başlayabiliriz.
Bakan Ersoy’un da vurguladığı gibi yüzde 50 İstanbul, tarihi ve turistik yerler, yüzde 50 deniz, kum, tatil olmak üzere 58 milyon turist hedefi ve kişi başı gecelik konaklama gelirini 2023 yılına dek 65 dolardan 87 dolara çıkarmanın yolu Türkiye’yi marka yapmaktan, tarifeli uçak seferlerini artırmaktan geçiyor.
Türk mutfağı ve sahip olduğumuz bize özgü ürünler de artı değere çevireceğimiz bir potansiyel. Yolu nasıl olmalı ise ayrı bir yazı konusu...
Bir ödül gecesi
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin üçüncüsü raflara bugün çıktı. 1 yıllık uzun, zorlu, yoğun emeğin ardından rehberimizi baskıya verdiğimiz an bir başka telaş başlıyor.
Restoranların aranması, konukların davet edilmesinin ardından sıra gecenin kurgusuna geliyor. Bu yıl ilk iki yıldan çıkardığımız dersle, en önemlisi de incili restoranların sayısının artması nedeniyle oturma düzenli bir gecede karar kıldık.
Neyse ki aylar öncesinden ödül törenini Shangri-La Bosphorus’ta yapmaya karar vermiştik. Gecenin sunuculuğunu sevgili Elfin Yüksektepe üstlendi. Gelen tepkilerden anladığım kadarıyla sanıyorum bu yıl da güzel bir gece düzenledik, ödüllerimizi dağıttık.
Shangri-La şeflerinin hazırladığı kokteyl menüsü her ne kadar ben hiçbirini tatma fırsatı bulamasam da mükemmel görünüyordu.
Hafta başından bu yana gelen konuklardan kiminle konuşsam yemeklerin lezzetinden, sunumların zarafetinden söz ediyor.
Akdeniz’den Uzakdoğu mutfağına uzanan soğuk kanepeler, karides tempura, tavuk satay, mini paçanga gibi ara sıcaklar ve ana yemek olarak el yapımı noodle, etli gzoya (mantı) ve risotto istasyonları farklı tarzda yemek isteyenler için hazırlanmıştı. İnci şeklindeki tatlılar ise bir başka ince düşüncenin ürünüydü.
Günün birinde başarır mıyız bilmiyorum ama en büyük hayalim tüm inci alan restoranları ki bu yıl sayı 518’e ulaştı, geceye davet etmek. Çünkü ister beş ister bir inci alsın rehberde yer alan tüm restoranlar bizim için önemli ve değerli.