Gerçekleşen bir hayalin ardından

Türkiye’nin ilk gastronomi rehberi İncili Gastronomi Rehberi’nin İngilizce versiyonu ‘The Pearl Gastronomy Guide Türkiye’nin tanıtımını Londra’da Rüya Restoran’da yaptık.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Müsteşar Güneş Yeşildağ, Müsteşar Sezin Yeşildağ ve Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atakan bizi yalnız bırakmadı.



Ömür Akkor - Ümit Yalçın - Fatih Karaca



Sayıları 70’i bulan konuklarımızın tümünün ismini yazmak zor ama kısa sürede Londra’nın önde gelen restoranları arasına giren Zahter’in şefi Esra Muslu, Yek London’un şefi Kemal Demirasal da bizimleydi.

Onur Kurulu Üyelerimiz Hande Arslanalp, Oğul Türkkan, ünlü şeflerimiz Ömür Akkor, Fatih Tutak, Şef Ömer Bozyap da yoğun tempoları içinde İstanbul’dan geldiler. İlk günden bu yana desteğini hiç esirgemeyen gazeteci arkadaşım Çağdaş Ertuna, Arda Sayıner, Zuhal Şeker, Sima Benoraya, Anna Turay ve Cengiz Turhan da etkinliğimizdeydi.

Projenin başlangıcından beri birlikte olduğumuz sevgili arkadaşım, rehberimizin İngilizceye çevrilmesini de üstlenen aynı zamanda Oxford Food Symposium Yönetim Kurulu üyesi Gamze İneceli, İngiltere’nin her biri birbirinden değerli ve önemli yeme-içme yazarları ve şef arkadaşlarını bir araya getirdi.

Darjeeling Express’in kurucu şefi, aktivist, yemek kitabı yazarı Asma Khan, kentlerin kendi kendini nasıl besleyebileceğini tartışmaya açtığı Hungry City ve Sitopia adlı kitaplarıyla tanınan mimar Carolyn Steel, yemek tarihçisi Claudia Roden, Borough Market Yöneticisi Oxford Food Symposium Teknik Direktörü David Matchett, yemek kitabı yazarı Elisabeth Luard, yayıncı ve yazar Jill Norman, Slow Food International Başkanı Shane Holland, Saturday Telegraph gazetesinin köşe yazarı, World 50 Best Restaurants Birleşik Krallık Başkanı Xanthe Clay, Evening Standart yazarı Nick Redman, sanatçı Nadia Roden ve Quo Vadis’in şefi Jeremy Lee konuklar arasındaydı.

Katılımcılardan Türk mutfağının tanınmasına katkısı büyük iki ismi özellikle vurgulamak isterim.

Claudia Roden 1968’de yazdığı, 55 yıl sonra halen dünyanın önde gelen referans kitapları arasında olan Book of Middle Eastern Food’da Türkiye mutfağının çok kültürlülüğünün ve zenginliğinin altını çizip dünyaya tanıtımına katkıda bulunmuştu.

Jill Norman ise Nevin Halıcı’nın yemek kitaplarını İngiltere’de ilk kez basan yayıncıydı.

Konuklarımıza hoş geldiniz konuşmasını yaparken söylediğim gibi 6 yıl önce yola koyulduğumuz, ardında büyük bir emek olan ortak akıl ürünü bu projenin Karaca Grup ve Hürriyet Gazetesi’nin güçlü iş birliği olmasaydı hayata geçmesi mümkün olmazdı.

Karaca Grup CEO’su, Fatih Karaca’nın Türkiye gastronomisinin gelişmesi ve tanınması için verdiği desteğin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.

İncili Gastronomi Rehberinin dördüncüsü yayınladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı TGA’nın desteğiyle rehberin İngilizcesini hazırlamaya, lansmanını da Londra’da yapmaya karar verdik.

Dream Grubu’nun, Rüya restoranlarının ev sahipliğini üstlenme önerisinin ardından çalışmalar başladı.

Londra’da ön araştırmaları yapmak, menü dahil tüm detayları konuşup planlamak, davetli listelerinin hazırlanması, davetiyeler yollanması gibi zorlu ama aynı zamanda heyecanlı bir süreçte sanırım PR ajanslarını aratmayacak bir performans sergiledik.

Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Selin Kiper, Medya Demirören Medya Gazete Reklam ve Satış Başkanı Orçun Çevikoğulları, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Başkanı Esti Pekdemir, Entegre Projeler Koodinatörleri Sinem Arat ve Yağmur Kalyoncu, Karaca Grup Kurumsal İletişim Müdürü Seray Anıl, Dream Group Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Binnaz Uludağ Yiş, ekibinden Burcu Sönmezgül, Zeynep Caniklioğlu ile birlikte uyumlu çalışmamız sayesinde her şey yolunda ilerledi.

Damat & Tween CEO’su Süleyman Orakçıoğlu’nun zarif desteği Londra’da yaşayan dostlarımızın, arkadaşlarımızın heyecanımıza ortak olması da bizim için değerliydi.

Ve tabii ki gururluyuz...

‘Tüm konuklarımızın The Pearl Gastronomy Guide’a beğenilerini coşkuyla belirttikleri ve en önemlisi de mutlu ayrıldıkları bir geceye hep birlikte imza attık.

Bir sonraki hayalimiz yolculuğumuzun yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyüyerek devam etmesi...

Rüya gibi bir yemek...

Türk mutfağını Londra’da en iyi temsil eden restoranlardan biri olan Rüya’nın yemeklerinden yerli yabancı tüm konuklar çok etkilendi.

Öz ceviz ve patlıcan çıtırlarıyla kaplanmış patlıcan püresi, içli köfte, tarama ve balık yumurtasıyla sunulan lakerda, kabak dolması, lahmacun, Adana kebap, mantarlı keşkek başta olmak üzere menüde yer alan tüm yemekler, Kapadokya bölgesinin üzümleriyle yapılan ve Nahita restoranında servis edilen beyaz ve kırmızı şarapları çok beğenildi.





Gecede emeği geçen tüm mutfak ve servis ekibin adını alıp bir kez daha teşekkürl-erimiz iletmek isterim. Halit Deniz yönetimindeki Can Güngörmez, Salih Serden, Ayhan Yılmaz, Amit Kumar Şah, Karanveer Singh, Selan Can, Sevgi Chetin, Tünay Karagöz, Galina Kurtaran, Lorant Hardon, Rafika Melis, Kencho Wangmo, Kerem Can ve Mariya Shiya’dan oluşan mutfak ekibini gönülden kutlarım.

Haberin Devamı





Restoran müdürü Richard Hevesi yönetimindeki Eniko Hevesi, Dzhan Gyuchlyu, Ugne Serenaite, Baha Abid, Archid Maheshwari, Charlotte Crump, Mary Barbara Newton, Jasmine Oskay, Giulia Pinato, Sadia Rahman, Filippo Scianca, Richard Hevesi, Francesco Medici’den oluşan servis ve bar ekibinin uyumlu ve özenli çalışmalarının da Rüya’nın başarısına katkısı büyük...