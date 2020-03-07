8 Mart Dünya Kadın-Erkek Eşitliği Günü!

Her yıl 8 Mart yaklaştığında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadına şiddetin ortadan kalktığı, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamanın anlamının kalmadığı, adının ‘Kadın-Erkek Eşitliği Günü’ olarak değiştiği bir dünya hayali kurarım.İlerlemeler tabii ki kaydedildi.
Haklarımız en azından CEDAW, İstanbul Sözleşmesi gibi metinlerle tescil edildi. Türkiye’de de eşitliğin sağlanması, hakların korunması yolunda çok adım atıldı.
Ama ne yazık ki ilk düzenlenmesinin üstünden 110 yıl, 1975’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmesinden bu yana 45 yıl geçmesine karşın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü halen önemini koruyor. Bize hatırlama, hatırlatma imkânı sağlıyor.
2006’da aramızdan ayrılan Duygu Asena’nın 1987’de yayımladığı “Kadının Adı Yok” kitabının sembolleşen adı maalesef birçok alanda hâlâ geçerli. Kadın haklarının korunması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında alınacak daha çok yol var...
Teknolojide kadının adı yok
Hafta başında bir grup kadın gazeteci yazar, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve kadınlardan oluşan ekibiyle İtalyan lokantası La Scarpetta’da bir araya geldik. Kansu, “Şirket olarak teknoloji sektörünün dünyaya katkı sunan inovasyonlar üretmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli rolü olduğuna inanıyoruz” diyor.
2019 sonu itibarıyla kadın çalışanlarının oranı yüzde 39.2 imiş. Ama işin mutfağına baktığımızda yani bilgisayar mühendisi olarak çalışanların oranı yüzde 15’te kalıyor.
Türkiye’de teknolojide kadının adı gerçekten yok denecek kadar az. Üniversite eğitimindeki kadınların yüzde 30’u bilgisayar, elektronik mühendisliği gibi teknoloji eğitimi alsalar da ancak yüzde 9’u bu alanlarda çalışıyormuş.
Birçok iş yerinde maruz kaldıkları ücret eşitsizliği de sektörden uzaklaşmalarının bir diğer nedeni.
4 yıl önce başladıkları “Teknolojinin Kadın Liderleri” yarışmasının amacı da Türkiye’de kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olmalarına olanak sağlamak.
Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Habitat Derneği ve Kodluyoruz işbirliğiyle başarı hikâyeleriyle diğer kadınlara ilham veren projeleri ödüllendiriyorlar.
Yarışmaya başvurular 13 Mart’a dek kabul ediliyor.
Kadın-erkek eşitliği hayal mi?
NG Araştırma şirketi, 8 Mart öncesi Türkiye genelinde 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 257 kişinin katılımıyla online araştırma platformu üzerinden kadınlar, erkekler ve toplumla ilgili bir kamuoyu araştırması yapmış.
◊ Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i ülkemizde kadın-erkek eşitliği olmadığını düşünürken, 2’si ise eşit olduklarını düşünüyor.
◊ Her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi tarafından hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını söylüyor. Zaten kadına yönelik şiddet hâlâ dünyada en yaygın ama en az cezalandırılan suç.
◊ Fiziksel şiddete maruz kalan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü bunu kimseye söylemiyor.
Her 10 kişiden yaklaşık 4’ü ise anne, baba ve kardeşi gibi birinci dereceden akrabalarıyla ya da yakın arkadaşlarıyla bu durumu paylaşıyor.
◊ Kadınların yüzde 20’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken fiziksel şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca yüzde 9.
◊ Erkeklerin yüzde 6’sı eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı yüzde 8.
◊ Katılımcıların yüzde 65’ine göre para kazanmak ortak sorumluluk olmalı. Yüzde 35’i ise bu sorumluluğun erkeğe ait olduğunu ifade ediyor. 18-24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 75’i para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerektiğini belirtiyor.
◊ Her 4 kişiden 3’ü daha fazla kadının iş hayatına katılması gerektiğini düşünüyor.
Parabere Forum İstanbul
Gastronomi dünyasının en etkin isimlerinden gazeteci yazar Maria Canabal’ın kurduğu bağımsız uluslararası bir platform olan Parabere Forum’un 6’ncısı İstanbul’da yapıldı.
Şef, restoran işletmecisi, üretici, someliye ve yazarları bir araya getiren bir platform olan Parabere Forum’un amacı, yeme-içme sektöründeki kadınların güçlenmesine destek vermek.
1-2 Mart tarihleri arasında Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşen “Gıdanın Geleceği” konusunun tartışıldığı buluşmada 40’a yakın farklı ülkeden 300 kadar katılımcı bir araya geldi. Mısır Çarşısı, Topkapı, Kadıköy Çarşısı gibi farklı tarihi yerlerde atölye çalışmaları yapıldı.
Geçen yıl Oslo’da gerçekleşen buluşmada ilan edildiği gibi aslında 2020 Parabere Forum, Pollenzo Alba’da yapılacaktı. 2021 için de düşünülen kent İstanbul’du. Sanıyorum bir sorun çıktı ve buluşmanın İstanbul’da yapılmasına karar verildi.
Aceleye gelmesine karşın yurtdışından 400’e yakın kişi geleceğini bildirmiş, kayıt yaptırmış ama koronavirüs, İdlib ve üst üste gelen doğal felaketler sonrası 150’ye yakın katılımcı vazgeçmiş.
Türkiye sorumlusu Sibel Kutlusoy ve çalışma ekibinin de özverili çalışmalarıyla her şeye karşın iki günlük toplantı çok başarılı geçti. Gelenler son derece mutlu ayrıldı.
Türkiye’den ve yurtdışından şefler başta olmak üzere sektör kadınları doğal olarak çoğunluktaydı ama erkek katılımcıları da unutmamak gerek.
Cinsiyet eşitliğinin erkeklerle yan yana omuz omuza sağlanacağının bilincinde olan şefler Maksut Aşkar, Fatih Tutak, Erim Leblebicioğlu ve Murat Kazdal, Borough Market Direktörü David Matchett ve mekan sponsoru Özak Global’den Levent H. Clément Özalp başta olmak üzere 10’un üzerinde erkek de aramızdaydı.
Neolokal’in şefi Maksut Aşkar ve ortağı Erim Leblebicioğlu’nun katkısı katılımla sınırlı kalmadı. Açılış öncesi konuşmacıları Neolokal’de ağırladılar. Toplantılar sonrası gala yemeği ve partisine de ev sahipliği yaptılar.
Şef Aşkar’ın içli köfte, mantarlı erişte, topik, anne köftesi, papaz yahni, baklava gibi geleneksel lezzetlerimizi yorumladığı yemekler ve eşleşmeli servis ettikleri yerli şaraplarımız büyük ilgi gördü.
Bu tür uluslararası buluşmaların, yurtdışından gelen şeflerin, yazarların Türk mutfağının bilinirliğine de katkısı büyük.
Katılımcılar Karaköy Lokantası, Turk, Mikla, Asmalı Cavit, Leb-i Derya ve Foxy gibi mekanlara da gittiler.
Parabere Forum 2021 de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Paris’te yapılacak.
8 Mart Dünya Kadın-Erkek Eşitliği Günü!
Her yıl 8 Mart yaklaştığında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadına şiddetin ortadan kalktığı, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamanın anlamının kalmadığı, adının ‘Kadın-Erkek Eşitliği Günü’ olarak değiştiği bir dünya hayali kurarım.İlerlemeler tabii ki kaydedildi.
Haklarımız en azından CEDAW, İstanbul Sözleşmesi gibi metinlerle tescil edildi. Türkiye’de de eşitliğin sağlanması, hakların korunması yolunda çok adım atıldı.
Ama ne yazık ki ilk düzenlenmesinin üstünden 110 yıl, 1975’te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmesinden bu yana 45 yıl geçmesine karşın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü halen önemini koruyor. Bize hatırlama, hatırlatma imkânı sağlıyor.
2006’da aramızdan ayrılan Duygu Asena’nın 1987’de yayımladığı “Kadının Adı Yok” kitabının sembolleşen adı maalesef birçok alanda hâlâ geçerli. Kadın haklarının korunması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında alınacak daha çok yol var...
Teknolojide kadının adı yok
Hafta başında bir grup kadın gazeteci yazar, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve kadınlardan oluşan ekibiyle İtalyan lokantası La Scarpetta’da bir araya geldik. Kansu, “Şirket olarak teknoloji sektörünün dünyaya katkı sunan inovasyonlar üretmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli rolü olduğuna inanıyoruz” diyor.
2019 sonu itibarıyla kadın çalışanlarının oranı yüzde 39.2 imiş. Ama işin mutfağına baktığımızda yani bilgisayar mühendisi olarak çalışanların oranı yüzde 15’te kalıyor.
Türkiye’de teknolojide kadının adı gerçekten yok denecek kadar az. Üniversite eğitimindeki kadınların yüzde 30’u bilgisayar, elektronik mühendisliği gibi teknoloji eğitimi alsalar da ancak yüzde 9’u bu alanlarda çalışıyormuş.
Birçok iş yerinde maruz kaldıkları ücret eşitsizliği de sektörden uzaklaşmalarının bir diğer nedeni.
4 yıl önce başladıkları “Teknolojinin Kadın Liderleri” yarışmasının amacı da Türkiye’de kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olmalarına olanak sağlamak.
Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Habitat Derneği ve Kodluyoruz işbirliğiyle başarı hikâyeleriyle diğer kadınlara ilham veren projeleri ödüllendiriyorlar.
Yarışmaya başvurular 13 Mart’a dek kabul ediliyor.
Kadın-erkek eşitliği hayal mi?
NG Araştırma şirketi, 8 Mart öncesi Türkiye genelinde 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 257 kişinin katılımıyla online araştırma platformu üzerinden kadınlar, erkekler ve toplumla ilgili bir kamuoyu araştırması yapmış.
◊ Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i ülkemizde kadın-erkek eşitliği olmadığını düşünürken, 2’si ise eşit olduklarını düşünüyor.
◊ Her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi tarafından hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını söylüyor. Zaten kadına yönelik şiddet hâlâ dünyada en yaygın ama en az cezalandırılan suç.
◊ Fiziksel şiddete maruz kalan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü bunu kimseye söylemiyor.
Her 10 kişiden yaklaşık 4’ü ise anne, baba ve kardeşi gibi birinci dereceden akrabalarıyla ya da yakın arkadaşlarıyla bu durumu paylaşıyor.
◊ Kadınların yüzde 20’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken fiziksel şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca yüzde 9.
◊ Erkeklerin yüzde 6’sı eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı yüzde 8.
◊ Katılımcıların yüzde 65’ine göre para kazanmak ortak sorumluluk olmalı. Yüzde 35’i ise bu sorumluluğun erkeğe ait olduğunu ifade ediyor. 18-24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 75’i para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerektiğini belirtiyor.
◊ Her 4 kişiden 3’ü daha fazla kadının iş hayatına katılması gerektiğini düşünüyor.
Parabere Forum İstanbul
Gastronomi dünyasının en etkin isimlerinden gazeteci yazar Maria Canabal’ın kurduğu bağımsız uluslararası bir platform olan Parabere Forum’un 6’ncısı İstanbul’da yapıldı.
Şef, restoran işletmecisi, üretici, someliye ve yazarları bir araya getiren bir platform olan Parabere Forum’un amacı, yeme-içme sektöründeki kadınların güçlenmesine destek vermek.
1-2 Mart tarihleri arasında Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşen “Gıdanın Geleceği” konusunun tartışıldığı buluşmada 40’a yakın farklı ülkeden 300 kadar katılımcı bir araya geldi. Mısır Çarşısı, Topkapı, Kadıköy Çarşısı gibi farklı tarihi yerlerde atölye çalışmaları yapıldı.
Geçen yıl Oslo’da gerçekleşen buluşmada ilan edildiği gibi aslında 2020 Parabere Forum, Pollenzo Alba’da yapılacaktı. 2021 için de düşünülen kent İstanbul’du. Sanıyorum bir sorun çıktı ve buluşmanın İstanbul’da yapılmasına karar verildi.
Aceleye gelmesine karşın yurtdışından 400’e yakın kişi geleceğini bildirmiş, kayıt yaptırmış ama koronavirüs, İdlib ve üst üste gelen doğal felaketler sonrası 150’ye yakın katılımcı vazgeçmiş.
Türkiye sorumlusu Sibel Kutlusoy ve çalışma ekibinin de özverili çalışmalarıyla her şeye karşın iki günlük toplantı çok başarılı geçti. Gelenler son derece mutlu ayrıldı.
Türkiye’den ve yurtdışından şefler başta olmak üzere sektör kadınları doğal olarak çoğunluktaydı ama erkek katılımcıları da unutmamak gerek.
Cinsiyet eşitliğinin erkeklerle yan yana omuz omuza sağlanacağının bilincinde olan şefler Maksut Aşkar, Fatih Tutak, Erim Leblebicioğlu ve Murat Kazdal, Borough Market Direktörü David Matchett ve mekan sponsoru Özak Global’den Levent H. Clément Özalp başta olmak üzere 10’un üzerinde erkek de aramızdaydı.
Neolokal’in şefi Maksut Aşkar ve ortağı Erim Leblebicioğlu’nun katkısı katılımla sınırlı kalmadı. Açılış öncesi konuşmacıları Neolokal’de ağırladılar. Toplantılar sonrası gala yemeği ve partisine de ev sahipliği yaptılar.
Şef Aşkar’ın içli köfte, mantarlı erişte, topik, anne köftesi, papaz yahni, baklava gibi geleneksel lezzetlerimizi yorumladığı yemekler ve eşleşmeli servis ettikleri yerli şaraplarımız büyük ilgi gördü.
Bu tür uluslararası buluşmaların, yurtdışından gelen şeflerin, yazarların Türk mutfağının bilinirliğine de katkısı büyük.
Katılımcılar Karaköy Lokantası, Turk, Mikla, Asmalı Cavit, Leb-i Derya ve Foxy gibi mekanlara da gittiler.
Parabere Forum 2021 de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Paris’te yapılacak.