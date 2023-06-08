Savunma sanayisinin ‘akıl odası’

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GEÇEN haftalarda Türk savunma sanayisindeki Elektronik Harp çalışmalarına hem teknik olarak hem de ASELSAN’ın faaliyetleri üzerinden bakmaya çalıştık. Sektörde, Elektronik Harp denildiğinde ihmal edilemeyecek başka bir firmadan daha bahsetmeksek açıkçası büyük ayıp etmiş oluruz. Bu firma Meteksan Savunma. Çalıştıkları alanlar ve başardıkları, sektörel anlamda kendilerine “akıl odası” dememi gerektiriyor.

‘PELİKAN’LA BAŞLADI

Meteksan Savunma kurulduğu tarihten itibaren geliştirdiği teknolojiler ve altyapıları sayesinde özellikle son yıllarda Elektronik Harp alanında önemli başarılara imza atıyor. Meteksan Savunma’nın Elektronik Harp çalışmaları PELİKAN ile başladı









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Bu alana ilk olarak Deniz Kuvvetleri’nin envanterindeki suüstü gemilerinde bulunan veya yeni tedarik edeceği Elektronik Harp sistemlerinin test edilmesi ve Elektronik Harp operatörlerinin eğitim alması için geliştirdiği PELIKAN RF Güdümlü Mermi Simülatörü ile giriş yaptı. Suüstü platformları gerek kendini koruma gerekse kuvvet koruması kapsamında icra edecekleri “güdümlü mermilere karşı savunma” reaksiyonlarını, platformlarda mevcut Radar Elektronik Destek (ED) Sistemi, hava/suüstü arama radarı, link sistemleri ve istihbarat birimlerinden elde edilecek bilgilerle gerçekleştiriyor. Bu sistemlerin etkinliğinin test edilmesi ve sistem operatörlerinin eğitim seviyesinin artırılması uygulanacak “güdümlü mermilere karşı savunma” reaksiyonlarını da doğrudan etkiliyor.

GÜDÜMLÜ MERMİYE KARŞI...

PELİKAN Güdümlü Mermi Simülatörü, üzerinde yer alan ileri teknoloji donanım ve yazılım altyapısıyla suüstü platformlarına programlanabilir farklı tip güdümlü mermi sinyalleri göndererek, platformların kendini savunma sistemlerini test edilebilmesini sağlıyor. Pelikan sistemiyle kullanıcıya farklı arayıcı başlık algoritma ve parametrelerinin denenebilmesi, Elektronik Harp denemelerini yapılabilmesi, “güdümlü mermilere karşı savunma” reaksiyonları, fonksiyonel imha teknikleri geliştirilmesi, test edilmesi ve analizi, elektronik destek sistemleri test ve değerlendirilmesi, operatör eğitimleri imkânları sunuluyor. Geniş sayısal programlanabilir donanım altyapısıyla birlikte jenerik güdümlü mermiler tanımlanabiliyor ve bunların benzetimi yapılabiliyor. Ayrıca her bir göreve ilişkin veriler, veri analiz sonuçları (güdümlü mermi performansı, kilit kırma anları, güdümlü merminin verdiği kararlar ve benzeri) raporlanabiliyor.

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‘ALACA’ MAVİ VATAN’DA









ALACA Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi uzun süredir Deniz Kuvvetlerimizde görev yapıyor. PELİKAN sisteminin başarıyla kullanıma alınmasının ardından ALACA Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi yine Deniz Kuvvetlerimiz için Meteksan Savunma tarafından özel olarak geliştirildi. ALACA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip platformlarının, muhasım platformlarda bulunabilecek atış kontrol radarları ile güdümlü mermi arayıcı başlık radarlarından korunmasında önemli bir parametre olan radar kesit alanının ölçülmesinde, mevcut veya yeni tasarlanacak platformların milimetre dalga radar kesit alanlarının iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan tedbirlerin test edilmesinde ve bu platformlarımızı hedef alması olası güdümlü mermilerin aldatılması ve karıştırılmasına yönelik karşı tedbir dekoy sistemlerinin belirlenmesinde kullanılıyor. Ayrıca ISAR kabiliyeti ile gemilerin ISAR görüntülerinin oluşturulmasına imkân sağlayan ALACA, bu fonksiyonları itibarı ile muharip platformlarımızın bekası için kritik öneme sahip bir sistem olarak envanterde başarı ile görev yapıyor.

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SIRTTAKİ TAARRUZ SİSTEMİ



Meteksan Savunma MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi’ni sergilediğinde aslında ne kadar kritik bir teknolojiye imza atıldığı da ortaya çıkmış oldu. Akabinde 2022 yılı sonunda MERTER’in ilk teslimatları gerçekleştirildi.









MERTER: Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi, muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir Elektronik Taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile Tek-Er konfigürasyonunda kullanılabilecek. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtası ile de kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.









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SEYMEN: Birçok önemli tehdidin karıştırılması ve aldatılmasını sağlayacak Seyrüsefer Elektronik Taarruz Sistemi (SEYMEN) Projesi devam ediyor. Proje kapsamında geliştirilmekte olan Seyrüsefer Elektronik TaarruzSistemi(SEYMEN) ile İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopter, uçak vb. silah, güdümlü mermi, füze, komuta kontrol sistemleri ile kara, hava, deniz platformlarında kullanılan Küresel Konumlama Sistemleri (KKS) gibi hedeflere Elektronik Taarruz (ET) uygulanması amaçlanıyor. Bu sayede tehdit oluşturabilen bu sistemlerin hem karıştırılması hem de akıllı bir şekilde aldatılması ile dost unsurlardan uzaklaştırılması sağlanacak. Sistem radar, elektro optik ve elektronik harp unsurlarının askeri taktik araç üzerine entegre edildiği, tek bir şelter üzerinde bütünleşik çalışabileceği bir çözüm sunuyor. SEYMEN, yüksek güvenilirlikte, aynı anda birden fazla farklı KKS kullanan aynı/farklı yönlerdeki seyrüsefer sistemlerini karıştırıp aldatılabilecek. Ayrıca birden fazla sistem koordineli görev icra edebilecek. Sistem ek olarak KKS sinyalini kayıt ve analiz yeteneğini de barındıracak. Söz konusu proje ile Elektronik Harp alanında KKS sistemlerinin aldatılması ve karıştırılması kabiliyetleri kazanılmış olunacak, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tehdit oluşturulabilecek birçok unsurun önlenmesi sağlanacak.









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ULAQ: Türkiye’nin İnsansız Deniz Aracı ULAQ’a Elektronik Harp Sistemi entegre edildi. Meteksan Savunma, bir tersane ile beraber geliştirdiği Türkiye’nin en yenilikçi insansız deniz aracı ULAQ’a elektronik taarruz sistemi entegre ederek, 24-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Elektronik Harp Denemeleri’ne (EHDEN 2022) katılım sağladı ve farklı karıştırma modlarında, farklı frekanslarda yapılan haberleşme karıştırma denemelerini başarıyla sonuçlandırdı.



YAZARIN NOTU: Meteksan Savunma yaptığı çalışmalar ile sadece Türkiye’de değil, dünyada da Elektronik Harp alanında fark yaratan bir oyuncu haline gelmeye başladı. Her ne kadar basına fazla yansımasa da şirketin karaya konuşlu haberleşme sistemlerinin (veri linkleri, radyo linkler, uydu haberleşme sistemleri vb.) karıştırılması başta olmak üzere Elektronik Harp alanında fark yaratacak birçok yeni proje üzerinde çalıştığı da biliniyor. Aslında METEKSAN özel sektör eliyle de bu tip projelerin yapılabileceğinin en güzel örneği. Şu andaki bilgi birikimi ile dünyanın sayılı şirketlerinden biri olmaya aday da diyebiliriz.



‘NAZAR’ OYUN KURUYOR



Bu önemli projelerinden ardından Meteksan Savunma bünyesinde dünyada da oyun değiştirebilecek öncü teknolojileri barındıran NAZAR Lazer Elektronik Harp Sistemi geliştirilmeye başlandı. Elektro-optik (EO) ve Kızılötesi (KÖ) güdümlü füzeler, gelişen teknolojiler nedeniyle askeri üsler, mühimmat depoları ve sivil stratejik tesisler için giderek daha fazla tehdit haline geliyorlar. Bir yandan füze teknolojileri hızla gelişirken, karşı tedbir anlamında da yenilikçi teknolojiler yerli ve milli imkânlarla geliştirilmeye devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan NAZAR Projesi’nin 1. Fazı kapsamında geliştirilen NAZAR Kara Sistemi, temel olarak kritik önemi haiz üs ve tesisleri korumak için EO/IR güdümlü füzelere karşı geniş bant son teknoloji lazer fonksiyonel imha kabiliyeti sağlıyor. Dünyada çok az sayıda ülkenin üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi barındıran NAZAR Projesi, lazer fonksiyonel imha kabiliyeti ile ülkemiz adına çok kritik bir proje olarak gösteriliyor. Sistem, EO ve IR güdümlü mermileri tespit ve bu özellikteki mermilere karşı yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleri uygulama kabiliyetine sahip olarak geliştirildi. Böylece EO/IR güdümlü mermilerin uzak mesafelerden etkisiz hale getirilmesi mümkün olabilecek.









ASKERİ GEMİYE KONUŞLANACAK

NAZAR yalnızca bilinen EO/IR güdümlü füzelere karşı etkili olmakla kalmayıp, aynı zamanda geniş bant çalışma kabiliyeti sayesinde asimetrik tehditlere karşı avantaj sağlayacak keşif ve gözetleme özelliklerine de sahip olacak şekilde geliştirildi. Sistem, ayrıca genel etkinliği artırmak maksadıyla diğer sensör ve sistemlerle entegre olarak çalışabilecek. NAZAR ilk aşamada mobil bir platform üzerinde harekât ihtiyaçlarına uygun olarak istenilen mevkilere kolayca taşınarak kullanılabilecek. Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan elektrik kendi jeneratörü ile sağlanırken, harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmuyor. NAZAR Projesi’nin 1. Fazı’nda geliştirilen Kara Sistemi’nin ardından, savaş gemilerinin Güdümlü Mermilere Karşı Savunma (GMKS) kabiliyetlerini artırmak maksadıyla gerekli modifikasyonlar yapılarak askeri gemilere de konuşlandırılacak. Ayrıca lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha tekniklerinin geliştirilmesi, denenmesi ve değerlendirilmesi için test ve eğitim yardımcısı olarak da kullanılabilecek.