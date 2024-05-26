İtalyan şirketlerin İzmir’e ilgisi artıyor

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İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, Hürriyet Ege’nin Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi ile Ekonomi Müdürü Mete Tamer Omur’u makamında ağırladı, önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İtalya ile 2022’de yaklaşık 26 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimiz, 2023’te 27.3 milyar dolar olarak kaydedildi. İtalya, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 5’inci, en çok ithalat yaptığı 6’ncı ülke… Bugün Türkiye’de bin 500’ü aşkın İtalyan sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. İtalya’dan 2002-2023 döneminde ülkemize toplam 5.45 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Aynı dönemde Türk sermayeli firmaların İtalya’ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı ise 600 milyon dolar oldu. İki ülke arasındaki ticari gelişmelerde İzmir başta olmak üzere Ege, hem ihracat hem de İtalyan sermayeli şirket sayısı anlamında önemli bir üs... Kasım 2023’te İzmir İtalya Konsolosu olan Daniele Bianchi de Hürriyet Ege’ye başta vize konusu olmak üzere ekonomiden kültürel çalışmalara kadar birçok konuyu değerlendirdi, önemli açıklamalarda bulundu.

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BURADA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

"İsviçre’den sonra İzmir’de görev yapmayı kendim seçtim” diyerek söze başlayan İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, 2020-2023 yılları arasında Bern İtalya Büyükelçiliği’nde Konsolosluk Bölümü Başkanı olarak görev yaptığını, şimdi de ailesiyle birlikte İzmir’de olduğunu paylaştı. İzmir’e hemen alıştığını aktaran Konsolos Daniele Bianchi, İzmir’i uluslararası, modern ve canlı bir ruha sahip bir kent olarak tanımladı. Daniele Bianchi, “İzmir’de kendimi çok iyi hissediyorum. İzmir ile Avrupa kentleri arasında bir fark görmüyorum. Güçlü bir girişimci varlığıyla geleceğe bakan, kadim bir tarihe sahip. Tüm bunları ve İtalya'ya olan yakınlık hissini gerçekten çok beğendim. İtalya için İzmir önemli bir kent. Burada konsolosluğun olması da bunun en önemli kanıtı. Avrupa ülkeleri arasında İzmir’de konsolosluğu olan bir kaç ülkeden biriyiz” diye konuştu.

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FERRARİ’NİN PEDALI MANİSA’DAN

İzmir başta olmak üzere Ege’de İtalyan sermayeli şirket sayısının çok olduğuna dikkat çeken Daniele Bianchi, “10’u aşkın şirket bulunuyor. Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve İtalya’yla ticari bağlantıları olan çoğu şirketi bünyesinde bulunduran İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 200’ün üzerinde şirket söz konusu. Bu kayıtlı şirketlerin kimisi doğrudan kimi de ortaklık şeklinde. Nitelikli yatırımlar söz konusu. Ferrari araçların pedallarını, Manisa’da faaliyet gösteren Bitron üretiyor. Yine Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan ve benzinli araçların ateşlenmesinde otomotiv sektöründe lider olan Eldor var. Avrupa pazarının yaklaşık yüzde 60’ına üretim temin ediyor. İki ülke arasında ticaret hacmi de 2023 verilerine göre 27 milyar dolar seviyelerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve zamanın İtalya Başbakanı Draghi’nin bulunduğu 5 Temmuz 2022’deki hükümetlerarası zirvede İtalya’yla yapılan ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması gerektiği yönünde hedef belirlenmişti. Bu hedef geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşen Başkan Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde de teyit edildi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması adına da çalışmalar yapıyoruz ve 30 milyar dolarlık hedef için emin adımlarla ilerliyoruz. İtalya ile Türkiye arasında yapılan ticarette de sektörel benzerlikler söz konusu. Türkiye makine satıyor, aynı şekilde makine de alıyor. Çok güzel işbirlikleri var. Akdeniz’de ortak hareket etme kültürü de bulunuyor. Yaklaşım hep diyalogdan yana” dedi.

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YENİ YATIRIMCILAR GELİYOR

Bölgede faaliyet gösteren İtalyan sermayeli ya da ortaklı şirketlerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Daniele Bianchi, temel sorunun artan maliyetler olduğunu paylaştı. Bunun geçici olmasını umduklarını aktaran Daniele Bianchi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gelişmeye rağmen Türkiye’ye özellikle de İzmir ve çevresine karşı büyük bir ilgi var. Ben dört yıl boyunca İzmir’de konsolosluk görevinde bulunacağım. Bu görev süresi boyunca da yeni İtalyan yatırımcıların burada yatırımları için promosyon faaliyetlerinde bulunacağız. İzmir; iklimi, yetişmiş insan kaynağı, limanları gibi birçok artı değerle yatırımcının ilgisini çekiyor.”

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VİZE SAYISINDA REKOR KIRDIK

SON dönemde gündemi meşgul eden vize konusunda da açıklamalar yapan İtalya’nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Göreve geldiğim ilk günden beri vize konusu her ortamda karşıma çıkıyor. Vize konusunda konsolosluğun önemli bir görevi var. Konsolosluk hiçbir zaman randevuları kapatmadı veya engellemedi. Bu, çok kez duyduğum yanlış bir söylenti. Randevular sürekli olarak kararlaştırılır ve özel ajansımız İData aracılığıyla online olarak yayınlanır. Ancak randevuların hızlı bir şekilde rezerve edildiği ve Türk vatandaşlarının çoğu zaman boş yer bulamadıkları da bir gerçek. Fakat sebep vizelerin azalması değil. Aksine 2023'te son yıllara göre vize sayısında rekor kırdık. Vizelerde artış olurken mevcut randevularda azalma nasıl mümkün olabilir? Aslında klasik bir arz talep dengesizliği söz konusu. Diğer bir unsur ‘visa shopping’ dediğimiz ‘en müsait’ konsolosluğa başvuruda bulunmak her ne kadar o ülkeye seyahat öngörülmüyorsa da. Dolayısıyla bu kişiler İtalya’ya gitmek isteyenlerin yerini alıyor. İtalya’nın bir diğer özeliği de başvurulara verilen ret oranı. Bu konuda da diğer Avrupa ülkelerine kıyasla İtalya en az ret veren ülke konumunda. 2024 yılında da hedefimiz en yüksek vize sayısına ulaşmak. İş insanlarına verdiğimiz ticari vizeler önemli. Onlara öncelik de tanıyoruz. Süre noktasında uzun süreli vize verme eylemine de girdik. Biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Vize sayısı artıyor ama başvurularda bir yoğunluk söz konusu.”

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KÜLTÜREL PAYLAŞIM

TÜRKİYE ile İtalya arasında ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel işbirlikleri olduğunu anlatan Daniele Bianchi, şu bilgileri paylaştı:

“İtalya hayranlığı en çok dikkatimi çeken ve beni olumlu etkileyen şeylerden biri. Konsolosluk olarak, Ankara’daki Büyükelçiliğimizin koordinasyonu içerisinde İtalyan kültürünü çok çeşitli etkinliklerle sergilemeyi amaçlıyoruz. Ekimdeki İtalyan Dili Haftası, kasımda İtalyan Mutfağı Haftası ve bir dizi özel etkinlik düzenliyoruz. 6 Haziran’da ulusal günümüzü kutluyoruz. Bunlar araştırma, tasarım, uzay ve bilimde İtalyan mükemmelliğinin sergilendiği günler. İtalya'da çok sayıda Türk turist mevcudiyetinden büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir ile İtalya şehirleri arasındaki uçuşların artmasını umuyoruz. İtalyan kültürünün tanınması için çaba sarf ediyoruz.”