Denizin gizli kahramanları

HER ikisi de su ürünleri mühendisliği üzerine eğitimi alır. Semira Çakaloz ve Ata Burak Çakaloz’un yolları balık çiftliği tesisi kurulumu yapan bir firmada kesişir. Bir süre sonra firmanın faaliyetlerine son vermesiyle Çakaloz çifti, kendi hikayelerini yazma kararı alır. Ve 2009’da İzmir’de Asakua Su Ürünleri’ni kuran Semira Çakaloz ve Ata Burak Çakaloz, rotalarını yurtdışına çevirir. Bugün balık çiftliği kurulumundan denizcilik malzemelerine kadar geniş bir alanda faaliyetlerini yürüten Semira Çakaloz ve Ata Burak Çakaloz’un gündeminde hem istihdamı artırmak, hem de yeni tasarımlarla sektöre katkı sağlamak var.
SEMİRA ve Ata Burak Çakaloz... Kurdukları tesislerle, hızla büyüyen su ürünleri sektörünün aslında gizli kahramanları. Bu çalışmalarıyla da ülkeye döviz kazandıran iki girişimci. Asakua Su Ürünleri’nin kurucularından Semira Çakaloz ile hem firmanın doğuş öyküsünü hem de gelecekle ilgili hedeflerini konuştuk. Semira Çakaloz, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği’ni, Ata Burak Çakaloz ise Sinop Üniversitesi’nde su ürünleri mühendisliği okur. Semra Çakaloz, üniversitenin ardından da kendi mesleğini yapabileceği uygun şartların olmaması nedeniyle profesyonel kariyerinde ilk adımı havacılık alanında atar. Semira Çakaloz, o süreci şöyle aktarıyor:
YOLLAR ORKİNOS ÇİFTLİĞİNDE KESİŞTİ
“O yıllarda kadınların balık çitliklerinde çalışabilecekleri bir ortam maalesef yoktu. Erkek egemen bir sektördü. O süreçte Ata ise Ege Üniversitesi’nde master yapıyordu. Ben bir süre sonra Antalya’da bulunan bir orkinos çiftliğinde işe girdim. Ve böylece eğitimini aldığım sektöre geri döndüm. Burada çalıştığım süreçte de Ata ile tanıştım. Yüksek lisan yapan Ata, orkinoslarla ilgili yaptığı araştırma nedeniyle ortak bir arkadaşımızın yönlendirmesiyle benimle irtibata geçti. 1 yıllık orkinos deneyimin ardından, Milas’ta balık çiftlikleri kuran bir proje şirketine geçtim. Daha sonra Ata da o şirkette çalışmaya başladı. “
KENDİ HİKAYELERİNİ YAZDILAR
Semira ve Ata’nın çalıştığı firma 2008’da faaliyetini durdurma kararı alır. Onlar da kariyerlerine profesyonel olarak devam etmek yerine kendi hikayelerini yazmanın daha doğru olacağına karar verir. İkili, dünyadaki gelişmeleri ve yapıyı da inceledikten sonra İzmir’de 2009’da Asakua Su Ürünleri’ni kurar. “Tabii yüksek lisans sonrası Ata, bir yandan da İzmir’de doktorayla eğitim hayatına devam ediyordu. O nedenle İzmir’i seçtik” diyen Semira Çakaloz, şöyle devam etti:
“O dönem daha evli değildik. Önceliğimiz de işti. İlk başta da home office olarak yola çıktık. Süreç içinde ofisimizi açtık. Ve bilgi birikimimizle bir proje şirketi olarak, balık çiftliklerinin kurulması için harekete geçtik.”
YÖNLERİNİ YURTDIŞINA ÇEVİRDİLER
Çakaloz çifti, zor olanı seçer ve yönlerini yurtdışına çevirir. “Teklif yazmaktan tutun, ticari anlayışa kadar yurtdışında her şey çok zor olsa da birikimimizi buraya taşımak istedik” diyen Semira Çakaloz, “İlk zamanlar piyasadan topladığımız ürünlerle işlerimizi yürüttük ama zamanla bunun çok zor olduğunu gördük. Her şeyin kendi kontrolümüzde olması adına Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yatırımı kararı aldık. Yaklaşık 2,5 yıl önce üretimlerimizi burada yapmaya başladık. Süreç içinde denizcilik sektörünü de faaliyet alanımıza ekledik. Bugün Asakua olarak denizcilik ve kültür balıkçılığında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, projelendirme ve montaj hizmeti dahil olmak üzere anahtar teslim tedarikini sağlıyoruz. Tüm bunların üretimini ise Menemen’deki fabrikamızdan yapıyoruz” diyerek, Asakua’nın geldiği noktayı paylaştı.
AVRUPA’DAN
AFRİKA’YA
İSİMLERİNİN baş harfiyle Latince su anlamına gelen ‘aqua’dan Asauka adının çıktığını ifade eden Semira Çakaloz, “Bugün Rusya’dan Afirka’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkede anahtar teslim açık deniz ve tatlı sularda balık çiftliği tesisi kurulumu yaptık. Ayrıca, seyir ve ikaz amaçlı açık deniz şamandıra, demirleme sistemlerinin kurulumu, fener kulesi imalatı, montajı ve aksesuvar temini, yüzer iskele ve platform imalatı, sualtı görüntüleme ve fizibilite projelerine de imza atıyoruz. Polietilen tekne imalatımız da var” diyerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
GENÇLER TECRÜBE
KAZANSIN DİYE
GELECEK planları arasında iki konunun olduğunu dile getiren Semira Çakaloz, şu bilgileri paylaştı:
“Önceliğimiz istihdamı artırmak. Şu an 12 kişilik bir ekiple yol alıyoruz. Ama bunu artırmak istiyoruz. Burada da amacımız üniversitelerden yeni mezun olan gençlere ulaşmak. Çünkü biz de yaşadık üniversiteden mezun olduğunuzda tecrübe soruyorlar. Bu tecrübe de çalışarak oluyor. O nedenle gençlerle ilerlemek istiyoruz. Bunun yanı sıra yeni tasarımlarımız var. Balık çiftliği ile liman ya da marinaların ihtiyaç duyduğu ekonomik ve kolay çözüm sunan bazı ürünlerimizin tasarımlarını bitirdik. Bunların devamı gelecek.”
KISA KISA
* ASAKUA’nın bir aile şirketi olduğunu söyleyen Semira Çakaloz, “Ben daha çok ticaret, satın alma, finans ve insan kaynaklarından, Ata ise teknik işler ve üretimden sorumlu. Zıt karakterler olduğumuz için birbirimizi tamamlıyoruz” diyor.
Denizin gizli kahramanları
HER ikisi de su ürünleri mühendisliği üzerine eğitimi alır. Semira Çakaloz ve Ata Burak Çakaloz’un yolları balık çiftliği tesisi kurulumu yapan bir firmada kesişir. Bir süre sonra firmanın faaliyetlerine son vermesiyle Çakaloz çifti, kendi hikayelerini yazma kararı alır. Ve 2009’da İzmir’de Asakua Su Ürünleri’ni kuran Semira Çakaloz ve Ata Burak Çakaloz, rotalarını yurtdışına çevirir. Bugün balık çiftliği kurulumundan denizcilik malzemelerine kadar geniş bir alanda faaliyetlerini yürüten Semira Çakaloz ve Ata Burak Çakaloz’un gündeminde hem istihdamı artırmak, hem de yeni tasarımlarla sektöre katkı sağlamak var.
SEMİRA ve Ata Burak Çakaloz... Kurdukları tesislerle, hızla büyüyen su ürünleri sektörünün aslında gizli kahramanları. Bu çalışmalarıyla da ülkeye döviz kazandıran iki girişimci. Asakua Su Ürünleri’nin kurucularından Semira Çakaloz ile hem firmanın doğuş öyküsünü hem de gelecekle ilgili hedeflerini konuştuk. Semira Çakaloz, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği’ni, Ata Burak Çakaloz ise Sinop Üniversitesi’nde su ürünleri mühendisliği okur. Semra Çakaloz, üniversitenin ardından da kendi mesleğini yapabileceği uygun şartların olmaması nedeniyle profesyonel kariyerinde ilk adımı havacılık alanında atar. Semira Çakaloz, o süreci şöyle aktarıyor:
YOLLAR ORKİNOS ÇİFTLİĞİNDE KESİŞTİ
“O yıllarda kadınların balık çitliklerinde çalışabilecekleri bir ortam maalesef yoktu. Erkek egemen bir sektördü. O süreçte Ata ise Ege Üniversitesi’nde master yapıyordu. Ben bir süre sonra Antalya’da bulunan bir orkinos çiftliğinde işe girdim. Ve böylece eğitimini aldığım sektöre geri döndüm. Burada çalıştığım süreçte de Ata ile tanıştım. Yüksek lisan yapan Ata, orkinoslarla ilgili yaptığı araştırma nedeniyle ortak bir arkadaşımızın yönlendirmesiyle benimle irtibata geçti. 1 yıllık orkinos deneyimin ardından, Milas’ta balık çiftlikleri kuran bir proje şirketine geçtim. Daha sonra Ata da o şirkette çalışmaya başladı. “
KENDİ HİKAYELERİNİ YAZDILAR
Semira ve Ata’nın çalıştığı firma 2008’da faaliyetini durdurma kararı alır. Onlar da kariyerlerine profesyonel olarak devam etmek yerine kendi hikayelerini yazmanın daha doğru olacağına karar verir. İkili, dünyadaki gelişmeleri ve yapıyı da inceledikten sonra İzmir’de 2009’da Asakua Su Ürünleri’ni kurar. “Tabii yüksek lisans sonrası Ata, bir yandan da İzmir’de doktorayla eğitim hayatına devam ediyordu. O nedenle İzmir’i seçtik” diyen Semira Çakaloz, şöyle devam etti:
“O dönem daha evli değildik. Önceliğimiz de işti. İlk başta da home office olarak yola çıktık. Süreç içinde ofisimizi açtık. Ve bilgi birikimimizle bir proje şirketi olarak, balık çiftliklerinin kurulması için harekete geçtik.”
YÖNLERİNİ YURTDIŞINA ÇEVİRDİLER
Çakaloz çifti, zor olanı seçer ve yönlerini yurtdışına çevirir. “Teklif yazmaktan tutun, ticari anlayışa kadar yurtdışında her şey çok zor olsa da birikimimizi buraya taşımak istedik” diyen Semira Çakaloz, “İlk zamanlar piyasadan topladığımız ürünlerle işlerimizi yürüttük ama zamanla bunun çok zor olduğunu gördük. Her şeyin kendi kontrolümüzde olması adına Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yatırımı kararı aldık. Yaklaşık 2,5 yıl önce üretimlerimizi burada yapmaya başladık. Süreç içinde denizcilik sektörünü de faaliyet alanımıza ekledik. Bugün Asakua olarak denizcilik ve kültür balıkçılığında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, projelendirme ve montaj hizmeti dahil olmak üzere anahtar teslim tedarikini sağlıyoruz. Tüm bunların üretimini ise Menemen’deki fabrikamızdan yapıyoruz” diyerek, Asakua’nın geldiği noktayı paylaştı.
AVRUPA’DAN
AFRİKA’YA
İSİMLERİNİN baş harfiyle Latince su anlamına gelen ‘aqua’dan Asauka adının çıktığını ifade eden Semira Çakaloz, “Bugün Rusya’dan Afirka’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkede anahtar teslim açık deniz ve tatlı sularda balık çiftliği tesisi kurulumu yaptık. Ayrıca, seyir ve ikaz amaçlı açık deniz şamandıra, demirleme sistemlerinin kurulumu, fener kulesi imalatı, montajı ve aksesuvar temini, yüzer iskele ve platform imalatı, sualtı görüntüleme ve fizibilite projelerine de imza atıyoruz. Polietilen tekne imalatımız da var” diyerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
GENÇLER TECRÜBE
KAZANSIN DİYE
GELECEK planları arasında iki konunun olduğunu dile getiren Semira Çakaloz, şu bilgileri paylaştı:
“Önceliğimiz istihdamı artırmak. Şu an 12 kişilik bir ekiple yol alıyoruz. Ama bunu artırmak istiyoruz. Burada da amacımız üniversitelerden yeni mezun olan gençlere ulaşmak. Çünkü biz de yaşadık üniversiteden mezun olduğunuzda tecrübe soruyorlar. Bu tecrübe de çalışarak oluyor. O nedenle gençlerle ilerlemek istiyoruz. Bunun yanı sıra yeni tasarımlarımız var. Balık çiftliği ile liman ya da marinaların ihtiyaç duyduğu ekonomik ve kolay çözüm sunan bazı ürünlerimizin tasarımlarını bitirdik. Bunların devamı gelecek.”
KISA KISA
* ASAKUA’nın bir aile şirketi olduğunu söyleyen Semira Çakaloz, “Ben daha çok ticaret, satın alma, finans ve insan kaynaklarından, Ata ise teknik işler ve üretimden sorumlu. Zıt karakterler olduğumuz için birbirimizi tamamlıyoruz” diyor.