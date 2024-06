Başarılı baba olmak mı rehber baba olmak mı?

Haberin Devamı

1-Babam herkese o kadar ince, zarif, verici ve nezaketlidir ama bana karşı çok sert, vicdansız ve katı bir insan, başkalarının yanında bana iyi davranırken yalnız kaldığımızda sürekli eleştirir ve baskıdan hiç vazgeçmez, tükendim, artık ne yapacağımı şaşırdım, ne yapmalıyım?



Diğerlerinin yanında başka yalnızken başka davranmasının altında klinik destek alması gereken bir durum olabilir. ‘El iyisi’ diye tarif ettiğimiz tipolojilerde bir psikiyatrist desteği alması gerektiğini düşünüyorum, ancak kuvvetle ihtimal desteği kabul etmeyecektir. Bu durumda senin kendi ruh sağlığını koruma altına alman gerekir. En başta sürekli eleştirmesinin altında mükemmeliyetçilik yatabilir, seni uzantısı görüyor olabilir... Her ne olursa olsun bu sürekli böyleyse bu konu kendisiyle ilgili bir konu... Sen koşulsuz sevilmeye, şefkat görmeye layıksın. Baban bunu vermeyi bilemiyor. Kendisini suçlamadan bu konudan yara almadan nasıl çıkarsın? En önemli konu bu bence... Kendine şefkatli olmadığı için sana karşı şefkatsiz, kendine katı olduğu için sana karşı katı, kendi yetersiz hissettiği için seni yetersiz görüyor. Elinden geleni kendin için yapmayı öğrenmeli, bu konunun babanın konusu olduğunu fark etmelisin. Kendin için maddi, manevi yeterli bir hayat kurmak en önemli hedefin olmalı.



2-Ben özel bir üniversitede ikinci sınıfta okuyorum, alttan bir dersim var ve sürekli babamın tehdidi altındayım. O kadar çok ders çalışıyorum, ülkenin en iyi üniversitesinde hayalindeki bölümü kazandım, okulumda çok başarılı olsam da tek bir ders için bile şantaj görüyorum. Okulumun yıllık ücretleri ve toplam masraflarını haftalık bana atıyor, beni sevmesi için hep çok çalıştım, okuluma derece ile girdim, başarı ortalamam çok yüksek, hayatımda ilk kez bir derste zorlandım ve başıma gelmeyen kalmadı. İlk işe girdiğimde tüm parayı biriktirip ona EFT yapacağım günün hayali ile çalışıyorum. Beni asla sevmeyecek, başarılı oldum yine sevmedi, başarmak da yetmedi ve okuldan da uzaklaşıyorum. Ona nasıl davranmalıyım?



‘Başarılı olursam sevilirim’ bilinç dışı kaydı başarılı kitlede bulunan en yaygın hizmet etmeyen inançtır. Kişi diğerinin sevgisini kazanmak için çaba gösterir, ders çalışır, parlar ve böylece diğeri tarafından sevilecek ve görünecektir. İşler yolunda gider ve başarır, hedefine ulaşır ve diğeri çıtayı daha yükseğe taşır. Çok başarılı olduğunda bile sevilmediğini, görünmediğini gören kişi büyük hayal kırıklığına uğrar ve sonucunda kendisini tükenmiş hisseder. Bu hayalini gerçekleştirmiş bir danışanım olmuştu, kendisi tüm eğitim ücretini babasına göndermiş ve ‘Artık sana borcum kalmadı’ mesajını atmıştı. Cevap çok da şaşırtıcı değildi; ‘Bu yolladığın okul ve yurt masrafların, geliş, gidiş, yeme içme masrafını hesaplayamayacak kadar küçük düşündün, bir de ekonomist olacaksın, beni hiç şaşırtmadın...” Dün gibi hatırımda... Bu kişiliği asla memnun edemeyeceksin, şartları sağladığında memnun olmadığı başka şeyleri öne sürecektir. Sevmenin şartı yok. Babanın sevgisini başarı, unvan ve kariyerle satın alamayacaksın. Çok zengin olmanın, paran olmasının sevgiyle bir ilgisi yok. Parayı iade ettiğin gün başka bir hayal kırıklığı yaşayacaksın. Sen kendini sevmeyi öğren lütfen, kendini severken de baban gibi şart koyma, olduğun her halinle sev. Ayrıca kendin için okuyor, kendi ideallerin için çalışıyorsun. Kendini babanın negatif kamçısıyla motive etmek yerine kendi pozitif içsel motivasyonunu kur ve kendini onurlandır.



3-Babam dünyanın en iyi babasıdır. Hayattaki en büyük emelim ona layık bir evlat olabilmekti. Babama layık olmak için çok başarılı oldum, ideal bir evlilik yaptım, çocuklarım oldu, örnek kız çocuğuna oynadım. Kendimi hayatımı boşa yaşamış gibi hissediyorum. Mutsuz olduğum evlilikte mutlu rolü yapıyorum, babam mutsuz olacak diye boşanmıyorum, aldatılsam da babam üzülmesin diye gizliyorum. En büyük korkum onun üzülmesi, evliliğim ise devam edemeyecek kadar tükendi, ne tavsiye edersiniz?



Böyle bir babaya sahip olmak çok büyük bir şans… Ancak baban böyle şefkatli bir baba ve sevgi dolu ise zaten senin idealliğinle ilgilenmez. İdeale yakın olman sadece onu mutlu eder, sevgisini artırmaz ya da azaltmaz. Bu koşulları sen koyuyor ve gözünde büyütüyor olabilir misin? Bana inan; çocuğunu koşulsuz seven bir baba asla mutsuz bir evlilikte kızını bırakmak istemez. Sen kendisini karşına alıp; bilmesi gereken kadar geçerli sebebi ona söylediğinde seni destekleyeceğinden eminim. Biz bazen gözümüzde büyütüyoruz. Onlar bizi koşulsuz seviyor, anlattıkların bana hiç yabancı gelmedi, şansın böyle hayat boyu sürsün.



4-Eşimle dört yıldır evliyiz, mutluyuz ve baba olmaya çok direnç gösteriyor. Kendisi baba eziyeti görerek büyümüş. Evlenmeden önce bana baba olmak istemediğini söylese de ben bir zaman sonra hazır olur diye düşünmüştüm. Bu direncini nasıl yenerim?



Herkes baba olmak zorunda değil. Kendisini hazır hissetmeyen birini bu konuda zorlayamazsın. Baba olunmaz babalık geliştirilir. Babalar hormonal olarak hazırlık dönemi geçirmedikleri için emek verdikçe bağlanıyorlar, emek vermezse de bağ kuramıyorlar. Olacak iki şey var; zorlarsın baba olur ve o çocuğa tek başına bakarsın ya da ayrılırsınız. Olasılık düşük de olsa bebek olduktan sonra babalık geliştirebilir. Bu konuda babalık sorumluluğunun ne olduğunu çok iyi biliyor olmalı ki hazır hissetmiyor, yoksa sorumluluk almadan babacık oluverirdi. Baba zorbalığı ile büyümüş ve bunu çocuğuna yaşatmak istemiyor belki çok hassas ama bu gerçek. Sorumluluğun ne olduğunu biliyor olması takdire şayan. Kendisi sana öncesinde açıkça söylemiş ve bu konuda ona alan açmalısın. Herkes baba olmak zorunda değil, bazıları ise zaten olmamalıydı. Beraberliğinin keyfini sürmelisin ve kontrolden vazgeç lütfen. Hayat bir seçim ve onun seçimine saygı duyarak yolunu çizmelisin. Anne olma özlemin çoksa senin için iki seçenek var.



5-Hayatıma kimi alsam babamla kıyaslıyorum, babam kadar kültürlü, iyi, zengin, saygın, yakışıklı olmalı diye bir kulp takıp mutlu her beraberliğimi mahvettim. Babamın ve benim kriterlerimden oluşan kabarık bir listem var. İkimizin de listesindeki hepsi tamam olan biri karşıma çıktı ama asla çekilmiyorum. Hayatta hayal bile edemeyeceğim her şeye sahip, nişanlandık, onunla uyumayı hayal bile edemiyorum, dünyanın en iyi babalarından biri olacağından hiç şüphem yok, sizce düğünü ertelesek mi?



Bunu o baba olmadan anlamamız mümkün değil; ideal baba çocuğuna her şeyi sunan, onun her dediğini yapan, aşırı verici olan baba değildir. Başarılı bir baba olması onun rehber bir baba olabileceği anlamını taşımaz. Başarılı bir baba takıntılı olurken ideali çocuğuna rehberlik eden bir babadır. Listenle mükemmel uyumlu kişi senin için en uyumlu kişi değildir. Sen kendinle en uyumlu, ahenkli kişiyi seçmelisin. Bu seçimi yaparken, egonu dinlerken, ruhunun ne istediğini de dinlemeye ne dersin?