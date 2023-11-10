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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

#Doğu Demirkol#Yaşam Koçu#Mehmet Üstündağ

Gözde komedyenlerden Doğu Demirkol, hayranlarını sevindirecek bir haberle geliyor. Uzun süredir merakla beklenen ‘Yaşam Koçu’ adlı yeni film projesinin çekimleri bu hafta başladı! Bu kez Demirkol, başrolde güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’le kamera karşısına geçiyor.

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Doğu Demirkol’un senaryosunu kaleme aldığı film, tesadüfen yaşam koçu olmuş bir karakterin komik macerasını konu alıyor. İzleyicileri kahkahalarla güldürecek bu komedi filminin yapımcılığını Samsun Demir’in başında olduğu DMC & Netd ve RetroPro üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Kuka oturuyor.

‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

Filmin sürpriz konuklarla renkleneceği de konuşulurken, kimlerin bu özel konuklar arasında yer alacağını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Çekimleri İstanbul’da ve yakın birkaç ilde yapılacak ‘Yaşam Koçu’, 12 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak.
Doğu Demirkol’un olağanüstü yetenekleri ve film hikayesinin ilgi çekici yapısı, bu yapımın büyük bir başarı elde edeceğini işaret ediyor. Gözünüzü ve kulağınızı bu tarihe çevirmeyi unutmayın!

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Türk bayraklı mesaj

‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson’ın kız kardeşi yazar Rachel Johnson’dan Türkiye’ye anlamlı mesaj… “Brexit, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yeri” başlıklı oturum ile MARKA 2023 Konferansı’na katılan Johnson, giydiği Türk bayraklı tişörtyle Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusuna ortak oldu. Rachel Johnson’ın ay yıldızlı tişörtüyle verdiği anlamlı mesaj, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Moral ziyareti

Güzel oyuncu Aslı Turanlı, LÖSEV’in 25’inci yıl kutlamalarında çocukları yalnız bırakmadı.

‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

Çocuklarla, iyileşmiş gençler ve aileleriyle bir araya gelen Turanlı, LÖSEV’in 25 yıldır devam eden mücadelesini gönüllülerle birlikte alkışladı. LÖSEV’in Ataşehir ofisinde gerçekleştirilen kutlamada çocuklarla birlikte pasta üfleyen başarılı oyuncu, unutulmaz bir gün geçirdi. LÖSEV yetkilileri ailelere ve çocuklara moral aşılarken, “Biz kazanacağız; sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemiz sürüyor” dedi.

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‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

TEGV 12 yıl sonra Diyarbakır’da

“Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” mottosuyla eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 12 yıl aradan sonra Diyarbakır’da yeniden faaliyete geçti.

‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

Bank ABC’nin kurulum ve işletme sponsorluğu ile kurulan ve yılda yaklaşık 2 bin çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacak olan Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi, geçtiğimiz gün törenle açıldı.

‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

Törene Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ok, Bank ABC Türkiye Ülke Başkanı Muzaffer Aksoy, TEGV Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. İlter Turan, Erdal Yıldırım, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Okvuran ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı katıldı.

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‘Yaşam Koçu’ sete çıktı

Vakıf daha önce 2002-2011 yılları arasında Diyarbakır’daki Bağlar Eğitim Parkı’nda çocuklara eğitim desteği sağlamış, mekânın tahsis süresinin uzatılamaması nedeniyle faaliyetler sonlandırılmıştı.

#Doğu Demirkol#Yaşam Koçu#Mehmet Üstündağ
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