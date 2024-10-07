Ünlülere hayat bedava!

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Son yıllarda sosyal medyada influencer’ların hediyelerle dolu hayatları sıkça gündeme geliyor. Ancak durum yalnızca influencer’larla sınırlı değil; ünlü oyuncular da bu trendin bir parçası!

Geçtiğimiz günlerde aldığım bir duyuma göre, birçok otomobil firması yeni çıkan modellerini ünlü oyunculara bir yıllığına kullanmaları için hediye ediyormuş.





Amaç, ünlülerin bu araçları sosyal medyada tanıtması ve magazin basınında ‘tesadüfen’ otomobilleriyle görüntülenmesi. Bu yüzden birçok ünlü isim, kendi araçlarını garajlarından bile çıkarmıyormuş artık! Ünlü isimler böylelikle hem kasko hem de benzin derdi olmadan lüks araçlarıyla boy gösteriyor.

Üstelik hediye yağmuru otomobille de sınırlı değil. Ünlüler pahalı tatillerden, içki markalarının gizli reklamlarını yapmak için doğum günlerini bedavaya kutlamaya kadar her türlü fırsatı değerlendiriyor. Adeta bedava yaşamanın formülünü bulan bu isimler, hayatın tadını hediyelerle çıkarıyor.

Diyeceksiniz o isimler kim? Halit Ergenç’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a, Beren Saat’ten Aslı Enver’e, Taro Emir Tekin’den Afra Saraçoğlu’na, Gülse Birsel’den Mert Yazıcıoğlu’na kadar ekranın popüler ve en çok kazanan oyuncuları hediyeye en çok boğulan isimler… Sosyal medya hesaplarına şöyle bir bakmak yeterli...

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Yeni koleksiyona renkli davet

Lüks sokak giyim markası Les Benjamins, Sonbahar/Kış 2024 ‘Eastern Punk’ koleksiyonunun lansmanını görkemli bir davetle kutladı. Önceki gün markanın Nişantaşı’ndaki flagship mağazasında gerçekleşen etkinlikte, moda ve sanat dünyasından ünlü isimler bir araya geldi. Davete katılanlar arasında Büşra Develi, Efecan Şenolsun, İpek Yazıcı, Deren Talu, Oktay Çubuk ve Oral Özer gibi isimler yer aldı. Markanın kültürel öğelerle harmanladığı yeni koleksiyonu büyük beğeni toplarken, davetliler DJ Fosil’in performansıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Semte yeni bir soluk geldi

Yeme-içme dünyasına kazandırdığı mekânlarla trendleri belirleyen işletmeci Tayfun Topal, Nişantaşı’ndaki ünlü restoranı Grey’de radikal bir değişikliğe imza attı. Mekânı baştan aşağı yenileyen Topal, sadece dekorasyonunu değil, ismini ve konseptini de değiştirdi.

Artık Recolte adıyla hizmet veren mekân, modern bir semt meyhanesi olarak yoluna devam ediyor.

Lezzetli yemekleri ve makûl fiyatlarıyla kısa sürede semtin cazibe merkezlerinden biri haline gelen restoran, klasik meyhane kültürünü modern bir dokunuşla birleştirerek misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor.

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Üç ödül daha kazandı

Bütünsel wellness felsefesiyle, Ege Bölgesi’nin muhteşem doğasında sunduğu konaklama deneyimiyle fark yaratan Six Senses Kaplankaya, aldığı uluslararası ödüllere yenilerini ekledi. Condé Nast Traveler dergisinin prestijli Readers’ Choice Awards 2024 ödüllerinde, Avrupa’nın En İyi 25 Resort’u, Avrupa’nın En İyi Spa’ları ve Dünya’nın En İyi Destinasyon Spa Resortları kategorilerinde yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.