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Hep söylerim biliyorsunuz; 58 yaşındaki Cenk Eren sahnelerin en şık ve klas isimlerindendir ve asla yaşını göstermez.

Buna rağmen yılların izlerini silmek için bıçak altına yatmaya karar vererek, kendini Plastik ve Estetik Cerrah Dr. Serhat Tuncer’e emanet etmiş.



Artık erkeklerin de küçük müdahalelerden büyük operasyona kadar estetik ameliyatlardan kaçınmadığını anlatan Eren, “Kendine güvenen, yakışan yaptırsın” dedi.



Daha karizmatik olmuş diye düşünürken, “Ben Türkiye’nin George Clooney’siyim” diyerek kendine olan güvenini ortaya koydu.

Bu arada yeni şarkısı “Sar Be” de iddialı yükselişini sürdürüyor.

Yeni şarkısı ve yeni imajıyla Cenk Eren, yakında gece hayatında yeniden fırtına gibi esmeye devam edecek belli ki...

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Annabels’in ilk Türk DJ’yi

Son zamanlarda hızlı yükselişi ile dikkat çeken DJ ve oyuncu Sila Deren Kalyoncu, İngiltere’de işletme eğitimi aldıktan sonra psikoloji alanında yüksek lisans yaptı ama müzik tutkusunun peşinden gitti. Eylül ayından bu yana hem Londra’da hem de İstanbul’un önde gelen mekânlarında sahne alan Kalyoncu, geçen cuma günü Londra’nın en ünlü ve üyeliği en zor olan mekânlarından biri olan Annabels’de performans sergiledi ve bu mekânda sahne alan ilk Türk DJ oldu.

Performansıyla beğeni toplayan Sila Deren, gece ilerleyen saatlere kadar setin başındaydı. İstanbul’da da prestijli mekânlarda sahne alan genç DJ, Londra’daki kariyerine de Hovarda, Green Room gibi önemli mekânlarda devam ediyor.

Aynı zamanda milli buz patenci olan Sila Deren, Türkiye’yi daha önce dünya şampiyonalarında ve Avrupa şampiyonalarında başarılı bir şekilde temsil etti.

Sevgilisi aileye girdi!

Cem-Ümit Boyner çiftinin en küçük çocukları Murat Boyner’in, iki yıldır birlikte olduğu iç mimar sevgilisi Yasemin Pirinçci aileyi girdi. Geçtiğimiz günlerde Boyner Mağazacılık’ın davetine birlikte katılan çift, gecenin ev sahipleri Cem-Ümit Boyner’le poz verdi.

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28 yaşındaki Murat Boyner, Georgetown Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okumuş ve ardından Boyner’de çalışmaya başlamıştı. İç mimarlık ve tasarım okuyan Pirinçci ise büyük organizasyonlara imza atan Aytül Ayke Studio’da çalışıyor.

Yaz sezonunu açıyor

Six Senses Kaplankaya, 1 Nisan’dan itibaren kapılarını misafirlerine yeniden açıyor. Bütünsel sağlık odaklı ödüllü SPA’sı, Ege’nin eşsiz doğasında beş ayrı koyda konumlanan altın kum plajları ve çağdaş tasarımıyla Six Senses Kaplankaya, yeni sezonda benzersiz bir kaçış sunmaya devam ediyor.

Otelde, 12-18 Nisan tarihleri arasında da ilk kez bu sezona özel “The Art of Staying Young” retreat programı düzenliyor. Cellgym’in kurucusu Rainer Goytia ve dünyaca ünlü Naturopat ve konuşmacı Johannes Weiss ile birlikte yaşamın mucizevi bir serüven olduğunu hatırlatarak yaşam kalitesini artırmanın ve bütünsel sağlığı geliştirmenin tüm sırlarını paylaşıyor.