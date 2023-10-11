Sultanların motivasyon kaynağı

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Art arda birçok galibiyete imza atarak tüm Türkiye’yi coşkulandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki başarılı oyuncusu Simge Aköz ve Hande Baladın, Mehmet Demirkol’un YouTube programına konuk oldu.

Simge Aköz ve Hande Baladın, Mehmet Demirkol’a “Ağırladığın en tuhaf konuk kimdi?” sorusunu yöneltince Demirkol, “Hasan Can Kaya tabii ki” yanıtını verdi.





Bunun üzerine Filenin Sultanları’ndan Hande ve Simge, stresli geçen kamplarda Hasan Can Kaya’nın programını seyrettiklerini ve kendilerine iyi geldiğini dile getirdiler. Simge Aköz, “Onu izlemek bizi kamplarda motive ediyor, çok depresif anlarda akşam yatmadan önce izliyoruz” dedi. Simge Aköz ünlü komedyenin “Konuşanlar” programına da seyirci olarak katılmak istediğini de söyledi.

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Son yolculuğuna uğurlanıyor

İşim gereği sıklıkla karşılaştığım, röportaj yaptığım ve sohbet ettiğim ünlü sanatçı Haluk Akakçe’nin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

53 yaşında akciğer kanserine yenilen çağdaş sanatın ünlü ismi, bugün öğle namazının akabinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Dünyanın saygın koleksiyonlarında eserleri bulunuyordu, ‘sanatın çılgın çocuğu’ olarak anılıyordu... Tuba Ünsal, Derin Mermerci, Ece Sükan gibi ünlü isimlerin yakın dostuydu. Hastalığı süresince hiç yanından ayrılmadılar; erken vefatı çok üzdü... Sevenlerine ben de başsağlığı diliyorum.

Turnuvanın geliri depremzedelere

Geçen ay Uluslararası Ödül Programı’nın Türkiye’de 20’nci yılı nedeniyle Edinburgh Dükü Birleşik Krallık Prensi Edward’ı ağırlayan Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak.

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Yönetim Kurulu Üyeliğini Pelin Akın Özalp’in yaptığı TİKAV, dünyanın en prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen Edinburgh Dükü Golf Turnuvası’nın Türkiye ayağını 20-22 Ekim’de Antalya’da gerçekleştirecek.

Golf, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin oyuncu olacağı ve yurtdışından sporcuların da katılacağı turnuvadan elde edilecek gelir, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden zarar gören gençlere kaynak olacak.

Gloria Golf Oteli’nde gerçekleştirilecek turnuvada en az iki eleme yapan, İngiltere’de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri’ne katılmaya davet edilecek.

70’lerin çizgi roman efsanesi film oluyor

70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan “Arap Kadri ve Tarzan” Sinema filminin setinden eğlenceli fotoğraflar geldi!







Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı’nin rol aldığı film 15 Aralık’ta vizyona çıkacak. Yapımcılığını PH7, DMC ve Netd’nin ortak yaptığı filmin senaryosunu Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in yazdı.







Retropro’nun uygulayıcı yapımcısı olduğu filmi, Altın Portakal Ödüllü Emre Kavuk yönetiyor. Ben de filmi büyük bir merakla bekliyorum...

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