Spor dünyasında sürpriz aşk!

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Filenin Sultanları’nın yıldızı Zehra Güneş ve Eyüpspor’un başarılı kalecisi Berke Özer’in sürpriz aşkı yaklaşık iki ay önce başladı. 24 yaşındaki Zehra Güneş, voleybol sahnesinde adını altın harflerle yazdırmış, yetenekleri ve liderlik vasıflarıyla dikkat çekmiş bir sporcu olarak biliniyor. Eyüpspor’un 23 yaşındaki kalecisi Berke Özer ise futbol kariyerinde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren bir isim.





Genç çiftin birliktelikleri, spor camiasında da olumlu yankılar uyandırmış durumda. Her iki sporcunun da kariyerlerine odaklı ve birbirlerini destekleyen bir tutum sergiledikleri söyleniyor. Bu birlikteliğin iki sporcunun kariyerlerine olumlu bir etki yapmasını dilerken, çiftin gelecekteki başarılarını bir sporsever olarak merakla bekliyorum.

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Yeni yaşını Paris ve Las Vegas’ta kutladı

Denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden merhum armatör Şadan Kalkavan’ın kızı Ayşe Kalkavan, iş dünyasının başarılı ismi Serçin Alp ile aşk yaşamaya devam ediyor.

İlk olarak benim duyurduğum bu flört haberi ile gündeme gelen çift, Ayşe Kalkavan’ın doğum gününü unutulmaz kılmak adına Paris’te romantik bir kutlama gerçekleştirdi. Ardından ikili, tatil için Las Vegas’a geçerek keyifli anlar yaşadı. Fotoğraflarda, Ayşe Hanım’ın parmağındaki yüzük gözümden kaçmadı! Öğrendiğime göre Serçin Bey, sevgilisine sürpriz doğum günü hediyesi olarak yüzük armağan etmiş.

Otizmli öğrenciler için buluştular

Otizmli öğrenciler için düzenlenen ‘Özel Arayüzler Tasarım Yarışması’nın jüri toplantısı, Nişantaşı’ndaki Cabbar’da yapıldı. Baba Yapı, İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği gibi önemli kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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Toplantı, Prof. Osman Arayıcı, Doç. Dr. Salih Salbacak ve Öğretim Görevlisi Öznur Özgan, Mimar-Sanatçı Rıfat Baltaoğlu, İçmimar Ahen Kurtuluş ve İçmimarlar Odası eski İstanbul Şube Başkanı Gül Merve Yılmazer’in katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın, otizmli bireylerin toplum içinde daha aktif ve rahat bir şekilde yer almasına katkı sağlaması bekleniyor.

Dada’da romantik gece

14 Şubat Sevgililer Günü için hâlâ bir planınız yoksa, işte size son dakika önerisi... Dada Salon Kabarett, Ankara’nın müzik sahnesine damga vuran güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla ünlü Duygu Soylu’yu ağırlıyor.

Uzun yıllardır Ankara sahnelerinde başarıyla yer alan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Soylu, aynı zamanda Kenan Doğulu’nun vokalistliğini yapmış deneyimli bir sanatçı. 14 Şubat gecesi, Dada Salon Kabarett’te aşkın en güzel melodileriyle dolu bir konser sizleri bekliyor. Ayrıca, bekâr seyircileri de unutmayan Soylu, özel bir şarkı seçkisi hazırlayarak onları da unutulmaz bir geceye davet ediyor!

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Sürükleyici bir polisiye

Gazeteci-yazar Yasemin Candemir’in pandemi döneminde yazdığı, Müptela Yayınları’ndan çıkan “Kaderin Kırmızı İpi”, polisiye-gerilim tarzını sevenler için raflardaki yerini aldı.





Kitap, gömü maskeleriyle şamanizme, kırmızı ipin görünmez varlığı ile Kabala ve Çin mitolojisine bir yolculuk yaptırıyor okuyucuya.

Kitabı polisiye dünyasında hak ettiği yere getirecek olan ise yazarın dahice bir kurguyla okuyucunun dikkatini son sayfaya kadar canlı tutması.