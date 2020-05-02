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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Sokakta kedi bırakmadı

2 Mayıs 2020

Dünyaca ünlü Tabanlıoğlu Mimarlık’ın sahibi Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Tabanlıoğlu’nun kızları Mina, sokakta yavru kedi bırakmamış!

 

İçi hayvan sevgisiyle dolu genç kız, sokakta bulduğu yavru kedileri kaptığı gibi Nişantaşı’ndaki evine ya da Beyoğlu’ndaki ofisine götürüyormuş. Annesi Melkan Hanım ve teyzesi Özdem Gürsel, gördüğü her minik yavruyu sahiplenen Mina Tabanlıoğlu’nun bu tutumuna müdahale etmek istese de başarılı olamamışlar.
Mina sayesinde şimdilerde ev ve ofiste 10 kediye bakıyorlarmış.
Sokakta kedi bırakmadı
Mina Tabanlıoğlu - Melkan Tabanlıoğlu

Ayşe senin derdini anlıyorum

Geçen gün bu köşede yazdığım Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Mustafa Sandal haberiyle ilgili olarak Ayşe Özyılmazel, sosyal medyada bir şeyler söylemiş.
Kendisine buradan sadece şunu söylemek istiyorum:
“Geçmiş” denilince tüylerinin diken diken olması gayet normal Ayşe...
Çünkü “geçmiş” dendiğinde senin aklına kanser hastası bir kadın ölüm döşeğindeyken, o kadının kocasıyla yaptığın düğün geliyor.
Yaptığın o vicdansızlık, bir vicdan azabı gibi yakanı bırakmıyor. Bu nedenle seni mazur görüyorum.
Sokakta kedi bırakmadı

 

 

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