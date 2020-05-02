Dünyaca ünlü Tabanlıoğlu Mimarlık’ın sahibi Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Tabanlıoğlu’nun kızları Mina, sokakta yavru kedi bırakmamış!
İçi hayvan sevgisiyle dolu genç kız, sokakta bulduğu yavru kedileri kaptığı gibi Nişantaşı’ndaki evine ya da Beyoğlu’ndaki ofisine götürüyormuş. Annesi Melkan Hanım ve teyzesi Özdem Gürsel, gördüğü her minik yavruyu sahiplenen Mina Tabanlıoğlu’nun bu tutumuna müdahale etmek istese de başarılı olamamışlar.
Mina sayesinde şimdilerde ev ve ofiste 10 kediye bakıyorlarmış.
Mina Tabanlıoğlu - Melkan Tabanlıoğlu
Ayşe senin derdini anlıyorum
Geçen gün bu köşede yazdığım Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Mustafa Sandal haberiyle ilgili olarak Ayşe Özyılmazel, sosyal medyada bir şeyler söylemiş.
Kendisine buradan sadece şunu söylemek istiyorum:
“Geçmiş” denilince tüylerinin diken diken olması gayet normal Ayşe...
Çünkü “geçmiş” dendiğinde senin aklına kanser hastası bir kadın ölüm döşeğindeyken, o kadının kocasıyla yaptığın düğün geliyor.
Yaptığın o vicdansızlık, bir vicdan azabı gibi yakanı bırakmıyor. Bu nedenle seni mazur görüyorum.
Sokakta kedi bırakmadı
Dünyaca ünlü Tabanlıoğlu Mimarlık’ın sahibi Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Tabanlıoğlu’nun kızları Mina, sokakta yavru kedi bırakmamış!
İçi hayvan sevgisiyle dolu genç kız, sokakta bulduğu yavru kedileri kaptığı gibi Nişantaşı’ndaki evine ya da Beyoğlu’ndaki ofisine götürüyormuş. Annesi Melkan Hanım ve teyzesi Özdem Gürsel, gördüğü her minik yavruyu sahiplenen Mina Tabanlıoğlu’nun bu tutumuna müdahale etmek istese de başarılı olamamışlar.
Mina sayesinde şimdilerde ev ve ofiste 10 kediye bakıyorlarmış.
Mina Tabanlıoğlu - Melkan Tabanlıoğlu
Ayşe senin derdini anlıyorum
Geçen gün bu köşede yazdığım Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Mustafa Sandal haberiyle ilgili olarak Ayşe Özyılmazel, sosyal medyada bir şeyler söylemiş.
Kendisine buradan sadece şunu söylemek istiyorum:
“Geçmiş” denilince tüylerinin diken diken olması gayet normal Ayşe...
Çünkü “geçmiş” dendiğinde senin aklına kanser hastası bir kadın ölüm döşeğindeyken, o kadının kocasıyla yaptığın düğün geliyor.
Yaptığın o vicdansızlık, bir vicdan azabı gibi yakanı bırakmıyor. Bu nedenle seni mazur görüyorum.