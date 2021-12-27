Sevgilisi istedi evi değiştirdi

Ferit Şahenk ve Serdar Bilgili, ortak açtıkları Galataport İstanbul’da ilk kiracılarına büyük jest yaptı! İki patron, limandan dükkan kiralayan ilk müşterilerinden 6 ay kira almama kararı verdi.

1.7 milyar dolarlık yatırımla, Ferit Şahenk ve Serdar Bilgili’nin ortaklığında hayata geçen Galataport İstanbul, 29 Ekim’de açılış yapmıştı. Galataport İstanbul ile şehrin tarihi limanı bir yandan dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına dönüşürken, bir yandan da sahil şeridi halkın erişimine açılmıştı.





Mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi; kültür sanat, alışveriş ve yeme-içme deneyimi sunan mekanlarıyla da kısa sürede şehrin gözdelerinden biri olmuştu. Şimdi öğrendiğime göre patronlar, ilk kiracılarına büyük bir jest yapmış.

Galataport’u hemen hareketlendirmek için doğru bir hamle yapan Şahenk ve Bilgili, ilk kiracılarından 6 ay kira almama kararı almış. Mail atarak kiracılarını bilgilendiren yönetimin bu jesti, pandemi nedeniyle zor günler geçiren hizmet sektörüne ilaç gibi gelmiştir.



Serdar Bilgili - Ferit Şahenk

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