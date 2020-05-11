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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Nişantaşı eski günlerine dönüyor

11 Mayıs 2020

Şişli Belediyesi, Nişantaşı’nın çehresini yeniliyor. Altyapı çalışmalarına hız veren yetkililer salgın sonrası semti hem alışveriş hem de kültür-sanat etkinliklerinin adresi yapacak.

Nişantaşı eski günlerine dönüyor

İstanbul’un en popüler semti Nişantaşı yenileniyor. Koronavirüs salgınını fırsat bilen belediye semti yenilemek için çalışmalarına hız verdi.
Abdi İpekçi Caddesi’nde altyapı çalışması yapan belediye, Nişantaşı’nda bulunan dernekler ve işyeri sahipleriyle yapılan toplantılar sonrası semtin yeni çehresini oluşturdu.

Salgın sonrası yeni dönemde restoran ve kafelerin kaldırım işgali son bulacak. Restoranlar ve kafelerin açık alan kullanıma bir sınırlandırılma getirilirken öncelik yayalara verilecek.

Meydan düzenlemesiyle semt, kültür-sanat etkinliklerinin adresi olacak. Çalışmalar tamamlanınca 600 metrelik bu cadde tıpkı bir alışveriş merkezi gibi işletilecekmiş. Favori semtim Nişantaşı’nın yeni halini ben de çok merak ediyorum.

Nişantaşı eski günlerine dönüyor
Lady Gaga

Dünyaca ünlü starları ağırladı

İstanbul sosyetesi ve sanatçıların en çok rağbet ettiği Nişantaşı ve meşhur caddesi Abdi İpekçi dünyaca ünlü yıldızları da ağırlamıştı. Ülkemize gelen Lady Gaga, Charlize Theron gibi ünlü isimler Nişantaşı’na giderek lüks markaların mağazalarında alışveriş yapmıştı.
Nişantaşı eski günlerine dönüyor
Charlize Theron

Teklifleri değerlendiriyor

Rol aldığı “Çukur” dizisinde sık sık söylediği “Ekmeğimizin peşindeyiz” repliğiyle tanınan Çağrı Atakan’la Nişantaşı’nda sohbet ettim.
Koronavirüs nedeniyle dizi çekimlerine ara verildiğini söyleyen oyuncu, evde kaldığı sürede yeni proje tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.
Nişantaşı eski günlerine dönüyor

Sosyal mesafeli Anneler Günü kutlaması

Ömer-Arzu Sabancı çifti, oğulları Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı ile birlikte Arzu Hanım’ın annesi Nurtop Çelikoğlu’nun Anneler Günü’nü kutladı. 65 yaş üstü risk grubunda oldukları için dışarı çıkmayan Nurtop-Ali Rıza Çelikoğlu’nun Levent’teki evlerine giden Sabancı Ailesi, onlarla sosyal mesafe kuralına uyarak görüştü.
Nişantaşı eski günlerine dönüyor
Nurtop-Ali Rıza Çelikoğlu, evlerinin bahçesinde onları bekleyen aileyle balkona çıkarak sohbet etti. Kızlarının yanı sıra damatları Ömer Sabancı ve üç torunuyla da hasret gideren Nurtop-Ali Rıza Çelikoğlu bu anlamlı ziyaretten büyük mutluluk duydu.

Motor kaçamağı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, tanınmış işadamları Ralf Tezman ve Murat Tarman’la koronavirüse inat motor kaçamağı yaptı!
Motor tutkusuyla tanınan üçlü, geçen cuma Çubuklu’dan çıkarak Riva’ya doğru yol aldı. Gezi sonrası sosyal mesafeyi koruyarak poz veren üç yakın arkadaş, bu zor günlerde yaptıkları keyifli etkinlikle az da olsa nefes aldı.
Nişantaşı eski günlerine dönüyor

 

 

 

 

 

 

 

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