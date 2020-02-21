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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Mikonos’a Türk burger’i

21 Şubat 2020

Nusr-et’i bir dünya markası haline getiren Nusret Gökçe, yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ünlü işletmeci şimdi de tüm dünyada fenomen olan ‘saltbae’ (tuzlama) hareketini marka yaptı.

Gökçe, Yunanistan’ın dünyaca ünlü eğlence adası Mikonos’ta hizmete giren Nusr-et’in gördüğü ilgiden sonra orada bir restoran daha açmaya karar verdi. Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem Muriç, iki haftada bir Mikonos’a giderek yeni açacakları burger dükkanı için mekan baktı. Aradığı yeri bulan Mithat Bey, bir kez daha adaya giderek mekan için anlaşma imzaladı.
Firmanın 2020 yatırımları arasında yer alan ‘Mikonos Saltbae’, önümüzdeki yaz aylarına yetiştirilecek.
Mikonos’a Türk burger’i

50. yaşa sürpriz parti
İkinci evliliğini 2017 yılında oyuncu ve sunucu Gamze Karaman’la yapan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli, aynı yıl 48 yaşında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamış, oğlu Yaman’ı kucağına almıştı. Gamze Hanım, 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Nedim Bey için sürpriz bir parti organize etti.
Gece için de dünyaca ünlü DJ Valeron ve yurtdışından bir dans ekibiyle anlaştı. 50’ye yakın dostunu Karaköy’deki JW Marriott Bosphorus Otel’in roof’unda bulunan Octo’da ağırlayacak olan Gamze Hanım, parti için 4 yılda bir gelen bir tarihi; 29 Şubat’ı seçti!
Mikonos’a Türk burger’i
Ebru’yla kutladı
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Fikret Orman’ın büyük ablası Kısmet Orman, yeni yaşını Günay Restoran’da Ebru Gündeş’in şarkılarıyla kutladı.
Orsan Yönetim Kurulu Üyesi Kısmet Orman’ı doğum gününde, Aslı Üstünkaya ve Zeynep Yılmaz gibi cemiyetten yakın dostları da yalnız bırakmadı. Kız kardeşi Ümit Orman’ın organize ettiği partide önce pastasının mumlarını üfleyen Kısmet Hanım, sonrasında dostlarıyla Gündeş’i izleyerek keyifli bir gece geçirdi.
Mikonos’a Türk burger’i


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