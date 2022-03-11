MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Mehmet Üstündağ>Kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi
GeriMehmet Üstündağ Kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

Yazarın tüm yazıları

Kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi

11 Mart 2022

Sahnelere rekorlarla dönen Sibel Can, başarısını kutlamak için kendine Rafi Roy Diamonds’tan 500 bin liralık pırlanta kolye aldı.

6 yıl aradan sonra İstanbul sahnelerine rekorlarla dönen Sibel Can, başarısının tadını çıkarırken kendini ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven ünlü sanatçı, 35 bin dolara (500 bin TL) pırlanta kolye almış.
Kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi
Uzun yıllardan beri güvendiği Rafi Roy Diamonds’tan yeni mücevherini seçen sanatçı, gözleri gibi zümrüt yeşili bir tasarımda karar kılmış.
“Mücevherin terzisi” olarak anılan Rafi Roy Tüter’in 10 karat Colombia zümrüdü ve 15 karat birinci sınıf pırlantalarla tasarladığı kolye, Sibel Can’ın zarafetine ve gözlerine çok yakışmış.

10 haftadır 1 numara

2021 yılında her şehirde açık hava konserleri vererek büyük bir başarıya imza atan Tuğba Yurt, 2022’ye de damgasını vuracak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde önüme çıkınca fark ettim ki, 10 hafta önce çıkardığı “Açmayalım” şarkısı, o gün bugündür hâlâ müzik listelerinde 1 numara. Söz ve müziği Ersay Üner’e ait şarkı sadece YouTube’da 13 milyondan fazla izlenmiş. Üşenmeyip baktım, üç ayrı kurumun istatistiklerinde de şarkı 10 haftadır zirvedeymiş. Böylesine bir başarı tesadüf olamaz gerçekten. Tebrikler...

Kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi

Kadınlara tavsiyeler verdi

Başarılı işkadını Pınar Eczacıbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle verdiği demeçte, kadınların iş dünyasında hâlâ cinsiyet ayrımcılığına uğradığını söyledi: “Kadın çalışan sayısı gün geçtikçe artmasına rağmen maalesef cinsiyetçi ayrımlar nedeniyle hâlâ olması gereken düzeyde değil. En eğitimli kadınların bile, sektörlerinde tepe noktaya ulaşabilmiş olanlarının sayısı çok az. Bu yurtdışında da böyle keza.” 8 Mart’ın bu konuda farkındalık yaratması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Eczacıbaşı, “İş hayatına yeni atılan kadınlara tavsiyem, hayallerinin peşinden koşsunlar. Fikir çok önemli bir unsur. İyi fikir her zaman para getirir, su yolunu bulur” dedi.

Kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi

Demir’le ilk poz

Galatasaray’ın eski asbaşkanlarından Ergun Gürsoy’un küçük oğlu Ömer Gürsoy, bir süre önce ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 2017 yılında evlendiği eşi Gökçe Gürsoy’un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Ömer Gürsoy, oğlu Demir’in fotoğrafını da ilk kez paylaştı. O karenin altına da “Demiriko ile daha güzel olduk, Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu olsun aşkım, 5’inci yılımız” diye not düştü. Minik Demir’in babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları