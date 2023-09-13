Hızlı çapkınlar duruldu!

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İki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, 8 yıl süren aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş, herkes bu ilişkiye bir ömür biçmişti. Ancak çift, tüm söylentileri boşa çıkardı. Aldığım duyumlara göre birbirlerine çok âşık olan çift, ilişkileri konusunda son derece ciddiymiş. Hatta Çeşme tatilinde Gönenli, Çağla’nın annesi ve çocuklarıyla tanışmış.

Aynı şekilde Umut Evirgen de birçok ünlü isimle beraberlik yaşamış, son aşkı Alina Boz’la da ilişkisinin uzun ömürlü olmayacağı söylenip duruyordu. Alina Boz’un da 6 yıllık ilişkisi yeni bitmişti.

Fakat Evirgen, güzel oyuncunun, ‘hayallerinin kadını’ olduğunu çevresine söylerken, sevgilisinin bir dediğini iki etmiyormuş. Hatta çift, ilişkilerinin ilk ayında beraber yaşamaya başlamıştı, geleceğe yönelik adımlar atma konusunda çok isteklilermiş... E ne demişler, durdular durdular, demek ki turnayı gözünden vurdular!

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Tatil dönüşü doktor ziyareti

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına giren kızları Jan Asya’yı doktor kontrolüne götürdü.

Yaz tatilinde bebekleriyle Çeşme’de görüntülenen çift, İstanbul dönüşü doktor ziyareti yaptı.

Bu arada “Deliha”, “Görümce”, “Eltilerin Savaşı” gibi birbirinden ünlü filmlere imza atan komedyen Gupse Özay, yeni filminin anonsunu da yaptı.

Filminin adının “Lohusa” olacağını açıklayan Özay, “bir anne ve bir babanın ilk kırk günü” diye tanıttığı filmiyle yine komedi fırtınası estireceğinin de sinyallerini verdi.

Üç sanatçı tek tuvalde buluşuyor

Sanatçı Ali Atmaca, Ayşen Karakaya ve Dilruba Tayfun’un eserleri, 16 Eylül-13 Ekim’de sanat danışmanı Sinan Yenilmez’in kurmuş olduğu Bodrum Kaş Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

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Sinan Yenilmez’in yeni sezonda Bodrum Kaş Sanat Galerisi’nde açtığı ilk resim sergisi unvanını taşıyan bu etkinlikte “2 Tuval 1 Eser” adlı çalışma dikkat çekiyor. Ali Atmaca, Ayşen Karakaya ve Dilrubura Tayfun’un aynı tuval üzerine yaptıkları sanat çalışması, serginin en üst seviyede başarılı çalışmalarından biri olma özelliği taşıyor.

Sezon yoğun geçti

Cemiyetin ünlü ismi Seben Koçibey, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kendi adını taşıyan mayo markasıyla yaz boyunca adından söz ettiren ve oldukça yoğun bir sezon geçiren Koçibey, yine telaşlı telaşlı telefonla konuşup yürüyordu. Geçtiğimiz günlerde ablası Alara Koçibey ve yakın dostlarıyla Çeşme’de yeni yaşını kutlayan modacı, kısa tatil molasının ardından işlerinin başına dönmüş.

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Yaz iyi geçti

Plajda şık olmayı arzulayan kadınlara hitap eden Luna B markasının kurucusu ve kreatif direktörü Bahar Bürker için 2023 yazı çok uğurlu geçti. Brandroom Yalıkavak Marina mağazası, İstanbul, Bodrum, Çeşme üçgenindeki seçkin mağazalarda yer alan koleksiyonu kadınların ve ünlülerin de ilk tercihi oldu. Yaz boyu birçok yerde kadınların üzerinde gördüğü koleksiyonu, kendisini çok mutlu etti. Bürker, zaman zaman koleksiyonunun satıldığı mağazaları yaptığı ziyaretlerde kadınların tercihleri üzerinden değerlendirmek üzere yeni fikirler de ediniyor.